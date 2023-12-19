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Украина без НАТО и тотальная мобилизация: главные заявления Зеленского - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Украина без НАТО и тотальная мобилизация: главные заявления Зеленского
Украина без НАТО и тотальная мобилизация: главные заявления Зеленского - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Украина без НАТО и тотальная мобилизация: главные заявления Зеленского
Владимир Зеленский на пресс-конференции подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T22:01
2023-12-19T22:35
владимир зеленский (президент украины)
политика
украина
нато
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
воздушно-космический силы (вкс)
дональд трамп
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский на пресс-конференции подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов.В НАТО не зовутВ частности, в ходе пресс-конференции он пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО, а вступление в альянс "по частям" даже не рассматривается.Новая волна мобилизацииТакже он сообщил, что генштаб Украины попросил мобилизовать еще полмиллиона человек.Он также отметил, что мобилизация таких масштабов обойдется бюджету страны в 500 миллиардов гривен (13 миллиардов долларов).Зеленский также обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и правительству в целом с вопросом: "Откуда деньги?" и заявил о финансовых трудностях с мобилизацией, отметив, что якобы на содержание одного военнослужащего идут налоги шести налогоплательщиков.Страх перед ТрампомВладимир Зеленский также озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, американская политика станет "более экономной" и ориентированной на внутренние проблемы.Украина в "расфокусе"По словам украинского президента, конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь - Израилю или Украине."Расфокусирование внимания... помощи мира, консолидации вокруг Украины, поддержки Украины на разных площадках. Это все комплексно и очень плохо влияет на стойкость Украины, на нашу помощь", - сказал Зеленский.Причина провала контрнаступления ВСУОзвучил украинский лидер и причину провала так называемого контрнаступления ВСУ. По его мнению это доминирование в украинском небе воздушно-космических сил России.При этом украинский президент поблагодарил партнеров, которые в этом году предоставили ПВО Украине. По его словам, в ближайшее время в страну будет доставлено еще несколько систем американского производства "Patriot", но их точное количество Зеленский не назвал.Кроме того, в начале пресс-конференции Зеленский поблагодарил СБУ, ГУР и военно-воздушные силы за "очень большую победу на Черном море". В чем именно заключалась эта победа, президент Украины сформулировал неоднозначно."Мало кто это иногда видит и оценивает, но всюду, и в Украине, кто знает, и за границей – все высоко оценивают это лишение русского Черноморского флота почти тотального доминирования в украинском Черном море и навязывания постоянного, что нам делать и что экспортировать и так далее", - так дословно выразился Владимир Зеленский.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижалиОборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработаетКак долго США будут помогать Украине
https://crimea.ria.ru/20231219/vsu-poteryali-160-tysyach-voennosluzhaschikh-v-khode-kontrnastupleniya--shoygu-1133652095.html
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владимир зеленский (президент украины), политика, украина, нато, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, воздушно-космический силы (вкс), дональд трамп, сша, израиль
Украина без НАТО и тотальная мобилизация: главные заявления Зеленского

Зеленский сделал заявление о позиции НАТО по Украине и мобилизации 500 тысяч человек

22:01 19.12.2023 (обновлено: 22:35 19.12.2023)
 
© AP Photo Fermin RodriguezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo Fermin Rodriguez
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский на пресс-конференции подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов.

В НАТО не зовут

В частности, в ходе пресс-конференции он пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО, а вступление в альянс "по частям" даже не рассматривается.

"Возможно ли частичное вступление в НАТО? Нас не приглашают в НАТО, и сигнал по теме частичного участия - "маячня" (ерунда - укр.), мы ни разу не получали такого предложения от партнеров, я не представляю, как это может быть", - сказал Зеленский.

Новая волна мобилизации

Также он сообщил, что генштаб Украины попросил мобилизовать еще полмиллиона человек.
"Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддержать это решение", — заявил Зеленский.
Он также отметил, что мобилизация таких масштабов обойдется бюджету страны в 500 миллиардов гривен (13 миллиардов долларов).
Зеленский также обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и правительству в целом с вопросом: "Откуда деньги?" и заявил о финансовых трудностях с мобилизацией, отметив, что якобы на содержание одного военнослужащего идут налоги шести налогоплательщиков.

Страх перед Трампом

Владимир Зеленский также озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, американская политика станет "более экономной" и ориентированной на внутренние проблемы.
"Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход войны в Украине, американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы", - сказал Зеленский.

Украина в "расфокусе"

По словам украинского президента, конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь - Израилю или Украине.
"Расфокусирование внимания... помощи мира, консолидации вокруг Украины, поддержки Украины на разных площадках. Это все комплексно и очень плохо влияет на стойкость Украины, на нашу помощь", - сказал Зеленский.

Причина провала контрнаступления ВСУ

Озвучил украинский лидер и причину провала так называемого контрнаступления ВСУ. По его мнению это доминирование в украинском небе воздушно-космических сил России.
"Неконтролируемое небо – это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующих вооружений", заявил Зеленский на пресс-конференции.
При этом украинский президент поблагодарил партнеров, которые в этом году предоставили ПВО Украине. По его словам, в ближайшее время в страну будет доставлено еще несколько систем американского производства "Patriot", но их точное количество Зеленский не назвал.
Кроме того, в начале пресс-конференции Зеленский поблагодарил СБУ, ГУР и военно-воздушные силы за "очень большую победу на Черном море". В чем именно заключалась эта победа, президент Украины сформулировал неоднозначно.
"Мало кто это иногда видит и оценивает, но всюду, и в Украине, кто знает, и за границей – все высоко оценивают это лишение русского Черноморского флота почти тотального доминирования в украинском Черном море и навязывания постоянного, что нам делать и что экспортировать и так далее", - так дословно выразился Владимир Зеленский.
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