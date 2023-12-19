https://crimea.ria.ru/20231219/ukraina-bez-nato-i-totalnaya-mobilizatsiya-glavnye-zayavleniya-zelenskogo-1133666576.html

Украина без НАТО и тотальная мобилизация: главные заявления Зеленского

Украина без НАТО и тотальная мобилизация: главные заявления Зеленского - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Украина без НАТО и тотальная мобилизация: главные заявления Зеленского

Владимир Зеленский на пресс-конференции подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T22:01

2023-12-19T22:01

2023-12-19T22:35

владимир зеленский (президент украины)

политика

украина

нато

мобилизация на украине

всу (вооруженные силы украины)

контрнаступление всу

воздушно-космический силы (вкс)

дональд трамп

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский на пресс-конференции подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов.В НАТО не зовутВ частности, в ходе пресс-конференции он пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО, а вступление в альянс "по частям" даже не рассматривается.Новая волна мобилизацииТакже он сообщил, что генштаб Украины попросил мобилизовать еще полмиллиона человек.Он также отметил, что мобилизация таких масштабов обойдется бюджету страны в 500 миллиардов гривен (13 миллиардов долларов).Зеленский также обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и правительству в целом с вопросом: "Откуда деньги?" и заявил о финансовых трудностях с мобилизацией, отметив, что якобы на содержание одного военнослужащего идут налоги шести налогоплательщиков.Страх перед ТрампомВладимир Зеленский также озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, американская политика станет "более экономной" и ориентированной на внутренние проблемы.Украина в "расфокусе"По словам украинского президента, конфликт на Ближнем Востоке расфокусировал внимание мира, теперь многие страны Запада "колеблются", кому предоставлять помощь - Израилю или Украине."Расфокусирование внимания... помощи мира, консолидации вокруг Украины, поддержки Украины на разных площадках. Это все комплексно и очень плохо влияет на стойкость Украины, на нашу помощь", - сказал Зеленский.Причина провала контрнаступления ВСУОзвучил украинский лидер и причину провала так называемого контрнаступления ВСУ. По его мнению это доминирование в украинском небе воздушно-космических сил России.При этом украинский президент поблагодарил партнеров, которые в этом году предоставили ПВО Украине. По его словам, в ближайшее время в страну будет доставлено еще несколько систем американского производства "Patriot", но их точное количество Зеленский не назвал.Кроме того, в начале пресс-конференции Зеленский поблагодарил СБУ, ГУР и военно-воздушные силы за "очень большую победу на Черном море". В чем именно заключалась эта победа, президент Украины сформулировал неоднозначно."Мало кто это иногда видит и оценивает, но всюду, и в Украине, кто знает, и за границей – все высоко оценивают это лишение русского Черноморского флота почти тотального доминирования в украинском Черном море и навязывания постоянного, что нам делать и что экспортировать и так далее", - так дословно выразился Владимир Зеленский.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижалиОборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработаетКак долго США будут помогать Украине

https://crimea.ria.ru/20231219/vsu-poteryali-160-tysyach-voennosluzhaschikh-v-khode-kontrnastupleniya--shoygu-1133652095.html

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