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Центр Севастополя обесточен

Центр Севастополя обесточен - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Центр Севастополя обесточен

Более десяти улиц в центре Севастополя отключены от электроснабжения из-за нарушений в сетях. Об этом сообщили в Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T09:42

2023-12-19T09:42

2023-12-19T10:09

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Более десяти улиц в центре Севастополя отключены от электроснабжения из-за нарушений в сетях. Об этом сообщили в Севастопольэнерго.По данным предприятия, авария произошла в 09:16 во вторник.На место аварии направлена оперативно-выездная бригада.Как сообщалось ранее, в ближайшие два дня в связи ремонтными работами на сетях в Севастополе будут происходить масштабные отключения от электроснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 200 тысяч абонентов остаются без света в ДНР и ЛНРОтключение воды в Симферополе во вторник: список адресов

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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