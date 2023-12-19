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Центр Севастополя обесточен - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Центр Севастополя обесточен
Центр Севастополя обесточен - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Центр Севастополя обесточен
Более десяти улиц в центре Севастополя отключены от электроснабжения из-за нарушений в сетях. Об этом сообщили в Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T09:42
2023-12-19T10:09
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Более десяти улиц в центре Севастополя отключены от электроснабжения из-за нарушений в сетях. Об этом сообщили в Севастопольэнерго.По данным предприятия, авария произошла в 09:16 во вторник.На место аварии направлена оперативно-выездная бригада.Как сообщалось ранее, в ближайшие два дня в связи ремонтными работами на сетях в Севастополе будут происходить масштабные отключения от электроснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 200 тысяч абонентов остаются без света в ДНР и ЛНРОтключение воды в Симферополе во вторник: список адресов
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Центр Севастополя обесточен

В центре Севастополя более десятка улиц остались без света из-за аварии

09:42 19.12.2023 (обновлено: 10:09 19.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Более десяти улиц в центре Севастополя отключены от электроснабжения из-за нарушений в сетях. Об этом сообщили в Севастопольэнерго.
По данным предприятия, авария произошла в 09:16 во вторник.

"Произошло технологическое нарушение в электрических сетях "Севастопольэнерго". Обесточены потребители на ул. Гоголя, ул. Адмирала Октябрьского, ул. Шмидта, ул. Кулакова, ул. Очаковцев, ул. 4 Бастионная, ул. Новоросийская, ул. Ленина, ул. Л.Павличенко, ул. Советская, ул. Суворова, ул. Луначарского, пр. Нахимова", - уточнили на предприятии.

На место аварии направлена оперативно-выездная бригада.
Как сообщалось ранее, в ближайшие два дня в связи ремонтными работами на сетях в Севастополе будут происходить масштабные отключения от электроснабжения.
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