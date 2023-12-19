https://crimea.ria.ru/20231219/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-rabotaet-po-fakticheskoy-pogode-1133642381.html
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде
Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-19T09:48
2023-12-19T09:48
2023-12-19T09:53
керченская паромная переправа
морской транспорт
новости
новости крыма
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
крым
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/07/1129873851_0:237:1280:957_1920x0_80_0_0_f1f12e1c0636f4975f6a18dfe02d5471.jpg
Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 14 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив перевезено 409 769 пассажиров и 235 138 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 6 856 рейсов.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Как сообщалось, в Севастополе во вторник утром приостановили движение парома из-за ухудшения погодных условий. Он возобновит работу только после улучшения погоды.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - АксеновНовый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского районаШторм приостановил движение катера из Артбухты на Северную в Севастополе
керченский пролив
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/07/1129873851_2:0:1278:957_1920x0_80_0_0_30f0e5288329fd3043ba35384c024fd1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, инфографика, морской транспорт, новости, новости крыма, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, крым, краснодарский край
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде
Керченская паромная переправа 19 декабря работает по фактической погоде
09:48 19.12.2023 (обновлено: 09:53 19.12.2023)
Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.