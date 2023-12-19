https://crimea.ria.ru/20231219/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-rabotaet-po-fakticheskoy-pogode-1133642381.html

Керченская паромная переправа работает по фактической погоде

Керченская паромная переправа работает по фактической погоде - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Керченская паромная переправа работает по фактической погоде

Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-12-19T09:48

2023-12-19T09:48

2023-12-19T09:53

керченская паромная переправа

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Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 14 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив перевезено 409 769 пассажиров и 235 138 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 6 856 рейсов.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Как сообщалось, в Севастополе во вторник утром приостановили движение парома из-за ухудшения погодных условий. Он возобновит работу только после улучшения погоды.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - АксеновНовый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского районаШторм приостановил движение катера из Артбухты на Северную в Севастополе

керченский пролив

крым

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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