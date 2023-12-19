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Керченская паромная переправа работает по фактической погоде - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Керченская паромная переправа работает по фактической погоде
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде
Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-19T09:48
2023-12-19T09:53
керченская паромная переправа
морской транспорт
новости
новости крыма
ситуация на керченской переправе
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Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 14 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив перевезено 409 769 пассажиров и 235 138 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 6 856 рейсов.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Как сообщалось, в Севастополе во вторник утром приостановили движение парома из-за ухудшения погодных условий. Он возобновит работу только после улучшения погоды.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - АксеновНовый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского районаШторм приостановил движение катера из Артбухты на Северную в Севастополе
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РИА Новости Крым
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Керченская паромная переправа работает по фактической погоде

Керченская паромная переправа 19 декабря работает по фактической погоде

09:48 19.12.2023 (обновлено: 09:53 19.12.2023)
 
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Керченская паромная переправа во вторник работает по фактической погоде, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Обстановка на Керченской переправе

"Керченская паромная переправа продолжает работать по фактической погоде. Согласно прогнозу Росгидромета, 19 декабря ветер северо-западный 6-11 м/с, без существенных осадков, местами дымка. Видимость хорошая, в дымке 2-4 км, высота волн 20-70 см. Температура воздуха +6…+8 градусов, температура воды в море +6…+7", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 14 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив перевезено 409 769 пассажиров и 235 138 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 6 856 рейсов.
В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
Как сообщалось, в Севастополе во вторник утром приостановили движение парома из-за ухудшения погодных условий. Он возобновит работу только после улучшения погоды.
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Керченская паромная переправаМорской транспортНовостиНовости КрымаСитуация на Керченской переправеКерченский проливКрымКраснодарский край
 
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