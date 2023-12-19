https://crimea.ria.ru/20231219/izmenit-status-zhilogo-pomescheniya-na-nezhiloe-i-obratno-stanet-prosche-1133655556.html

Изменить статус жилого помещения на нежилое и обратно станет проще

Изменить статус жилого помещения на нежилое и обратно станет проще - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Изменить статус жилого помещения на нежилое и обратно станет проще

Изменить статус помещения с жилого на нежилое и обратно станет проще. Соответствующие изменения в Жилищный кодекс РФ утвердил президент Владимир Путин. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T15:32

2023-12-19T15:32

2023-12-19T16:00

закон и право

владимир путин (политик)

жкх крыма и севастополя

егрн

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Изменить статус помещения с жилого на нежилое и обратно станет проще. Соответствующие изменения в Жилищный кодекс РФ утвердил президент Владимир Путин.Согласно новой редакции закона "О госрегистрации недвижимости", если для обеспечения использования помещения в качестве жилого или нежилого не требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки или иных работ, то перевод жилого помещения в нежилое или наоборот является основанием для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.В этом случае указанный перевод считается оконченным со дня внесения соответствующих изменений в ЕГРН. При этом орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия обязан направить в орган регистрации прав документ, подтверждающий принятие им решения о таком переводе.В случае, если в помещении была проведена перепланировка, то вносимые в сведения ЕГРН сведения должны содержать данные о назначении помещения и произведенных изменениях. Подчеркивается, что к таким изменениям относятся изменение границ помещения, его площади, образование новых помещений, а также изменение внутренней планировки, изменение границ и площади смежных помещений.Настоящие изменения вступят в силу с 1 апреля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знатьКак проводится кадастровая оценка земли в Крыму и можно ли ее оспорить

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, владимир путин (политик), жкх крыма и севастополя, егрн, общество