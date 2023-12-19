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Изменить статус жилого помещения на нежилое и обратно станет проще
Изменить статус жилого помещения на нежилое и обратно станет проще - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Изменить статус жилого помещения на нежилое и обратно станет проще
Изменить статус помещения с жилого на нежилое и обратно станет проще. Соответствующие изменения в Жилищный кодекс РФ утвердил президент Владимир Путин. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T15:32
2023-12-19T15:32
2023-12-19T16:00
закон и право
владимир путин (политик)
жкх крыма и севастополя
егрн
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Изменить статус помещения с жилого на нежилое и обратно станет проще. Соответствующие изменения в Жилищный кодекс РФ утвердил президент Владимир Путин.Согласно новой редакции закона "О госрегистрации недвижимости", если для обеспечения использования помещения в качестве жилого или нежилого не требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки или иных работ, то перевод жилого помещения в нежилое или наоборот является основанием для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.В этом случае указанный перевод считается оконченным со дня внесения соответствующих изменений в ЕГРН. При этом орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия обязан направить в орган регистрации прав документ, подтверждающий принятие им решения о таком переводе.В случае, если в помещении была проведена перепланировка, то вносимые в сведения ЕГРН сведения должны содержать данные о назначении помещения и произведенных изменениях. Подчеркивается, что к таким изменениям относятся изменение границ помещения, его площади, образование новых помещений, а также изменение внутренней планировки, изменение границ и площади смежных помещений.Настоящие изменения вступят в силу с 1 апреля 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знатьКак проводится кадастровая оценка земли в Крыму и можно ли ее оспорить
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закон и право, владимир путин (политик), жкх крыма и севастополя, егрн, общество
Изменить статус жилого помещения на нежилое и обратно станет проще
Путин упростил процедуру изменения статуса жилого и нежилого помещения
15:32 19.12.2023 (обновлено: 16:00 19.12.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым.
Изменить статус помещения с жилого на нежилое и обратно станет проще. Соответствующие изменения
в Жилищный кодекс РФ утвердил президент Владимир Путин.
Согласно новой редакции закона "О госрегистрации недвижимости", если для обеспечения использования помещения в качестве жилого или нежилого не требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки или иных работ, то перевод жилого помещения в нежилое или наоборот является основанием для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
В этом случае указанный перевод считается оконченным со дня внесения соответствующих изменений в ЕГРН. При этом орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия обязан направить в орган регистрации прав документ, подтверждающий принятие им решения о таком переводе.
В случае, если в помещении была проведена перепланировка, то вносимые в сведения ЕГРН сведения должны содержать данные о назначении помещения и произведенных изменениях. Подчеркивается, что к таким изменениям относятся изменение границ помещения, его площади, образование новых помещений, а также изменение внутренней планировки, изменение границ и площади смежных помещений.
Настоящие изменения вступят в силу с 1 апреля 2024 года.
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