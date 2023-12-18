Рейтинг@Mail.ru
В Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет" - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231218/v-krymu-nagradili-laureatov-premii-pregrad-net-1133631343.html
В Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
В Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет" - РИА Новости Крым, 18.12.2023
В Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
В Государственном академическом музыкальном театре состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии общественного признания "Преград нет",... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T16:22
2023-12-18T16:23
крым
сергей аксенов
общество
культура
премия общественного признания "преград нет"
новости
новости крыма
ефим фикс
государственный совет рк (госсовет)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/12/1133630965_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_52f4a4b31f3d697e47ed7ef0f11beb39.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Государственном академическом музыкальном театре состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии общественного признания "Преград нет", которая проводится среди детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. В этом году она проходит в десятый раз, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Поздравил участников и первый заместитель председателя парламента республики Ефим Фикс. Он вручил педагогам подарки за особые успехи в воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья, а также пожелал участникам не останавливаться на достигнутом, быть сильными и двигаться вперед.Конкурс на соискание ежегодной премии общественного признания "Преград нет" проводится с 2014 года. В 2023 году были поданы заявки из 25 муниципальных образований Республики Крым. С этого года увеличили предельный возраст лауреатов с 25 до 35 лет, что увеличило и количество лауреатов.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/12/1133630965_62:0:1199:853_1920x0_80_0_0_f4b02093d138c5eb009b26122856288e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, общество, культура, премия общественного признания "преград нет", новости, новости крыма, ефим фикс, государственный совет рк (госсовет)
В Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"

В Крыму наградили лауреатов премии для детей с ограниченными возможностями "Преград нет"

16:22 18.12.2023 (обновлено: 16:23 18.12.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова Награждение лауреатов премии общественного признания "ПРЕГРАД НЕТ"
 Награждение лауреатов премии общественного признания ПРЕГРАД НЕТ
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Государственном академическом музыкальном театре состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии общественного признания "Преград нет", которая проводится среди детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. В этом году она проходит в десятый раз, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"На конкурс было подано 232 заявки, лауреатами стали 33 участника. Как говорят сами ребята, финальная церемония дает заряд на весь год, помогает поверить в свои силы, почувствовать, что они нужны не только своим родным и близким, педагогам, они нужны всем нам. Можно только гордиться юными крымчанами и брать пример с того, с какой силой духа и воли, с какой любовью к жизни они борются и преодолевают свой недуг", - подчеркнул Аксенов в своем Telegram-канале.
Поздравил участников и первый заместитель председателя парламента республики Ефим Фикс. Он вручил педагогам подарки за особые успехи в воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья, а также пожелал участникам не останавливаться на достигнутом, быть сильными и двигаться вперед.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПремия общественного признания "Преград нет"
Премия общественного признания Преград нет
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Премия общественного признания "Преград нет"
"Конкурс объединяет сильных духом, настойчивых и целеустремленных молодых людей, которые ставят перед собой цель и добиваются внушительных результатов. Благодаря своим наставникам ребята чувствуют себя нужными и полезными обществу. Ведь велика сила счастья в соучастье. Это заложено в природе русского человека. Именно оно составляет основу нашего единства", - цитирует Ефима Фикса пресс-служба Госсовета РК.
Конкурс на соискание ежегодной премии общественного признания "Преград нет" проводится с 2014 года. В 2023 году были поданы заявки из 25 муниципальных образований Республики Крым. С этого года увеличили предельный возраст лауреатов с 25 до 35 лет, что увеличило и количество лауреатов.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваНаграждение лауреатов премии общественного признания "ПРЕГРАД НЕТ"
Награждение лауреатов премии общественного признания ПРЕГРАД НЕТ
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Награждение лауреатов премии общественного признания "ПРЕГРАД НЕТ"
 
КрымСергей АксеновОбществоКультураПремия общественного признания "Преград нет"НовостиНовости КрымаЕфим ФиксГосударственный совет РК (Госсовет)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22В Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
16:12Хотели заработать: в Краснодаре осудили двух поджигателей объектов РЖД
15:56ЧП с отравлением семьи в Укромном: стало известно о состоянии выживших
15:37Вирус Нипах: опасен ли он для России
15:23Новый автобусный маршрут запустят для жителей Симферопольского района
15:11Новые провальные атаки ВСУ - уничтожены еще 640 боевиков
14:54Крупный командный пункт нацгвардии Украины уничтожен в ДНР
14:46На компенсации за оплату ЖКУ дополнительно выделили миллиард рублей
14:28В России выявили более 10 тысяч случаев кори
14:03Covid-19 мутировал: введут ли жесткие меры
13:53В Крыму пьяный водитель вылетел на "встречку": один погиб и двое ранены
13:30Новогодняя сказка в "Артеке": на Дворцовой площади зажгли главную елку
13:10Феодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считают
12:51Мир России с Украиной: какое соглашение положит конец конфликту
12:38В Краснодаре неизвестный расстрелял рабочих из ружья – один из них погиб
12:26РНКБ вручил гранты на миллион рублей призерам акселератора проектов в КФУ
12:21От удара упал и умер: в Евпатории пьяная драка закончилась смертью
12:01В ЕС придумали способ одобрить помощь Украине без согласия Венгрии
11:28В Крыму национализировали 1150 объектов имущества украинских олигархов
11:01Шторм приостановил движение катера из Артбухты на Северную в Севастополе
Лента новостейМолния