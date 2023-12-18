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В Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"

В Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет" - РИА Новости Крым, 18.12.2023

В Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"

В Государственном академическом музыкальном театре состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии общественного признания "Преград нет",... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T16:22

2023-12-18T16:22

2023-12-18T16:23

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Государственном академическом музыкальном театре состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии общественного признания "Преград нет", которая проводится среди детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. В этом году она проходит в десятый раз, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Поздравил участников и первый заместитель председателя парламента республики Ефим Фикс. Он вручил педагогам подарки за особые успехи в воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья, а также пожелал участникам не останавливаться на достигнутом, быть сильными и двигаться вперед.Конкурс на соискание ежегодной премии общественного признания "Преград нет" проводится с 2014 года. В 2023 году были поданы заявки из 25 муниципальных образований Республики Крым. С этого года увеличили предельный возраст лауреатов с 25 до 35 лет, что увеличило и количество лауреатов.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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