В Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
В Крыму наградили лауреатов премии для детей с ограниченными возможностями "Преград нет"
16:22 18.12.2023 (обновлено: 16:23 18.12.2023)
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова Награждение лауреатов премии общественного признания "ПРЕГРАД НЕТ"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Государственном академическом музыкальном театре состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии общественного признания "Преград нет", которая проводится среди детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. В этом году она проходит в десятый раз, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"На конкурс было подано 232 заявки, лауреатами стали 33 участника. Как говорят сами ребята, финальная церемония дает заряд на весь год, помогает поверить в свои силы, почувствовать, что они нужны не только своим родным и близким, педагогам, они нужны всем нам. Можно только гордиться юными крымчанами и брать пример с того, с какой силой духа и воли, с какой любовью к жизни они борются и преодолевают свой недуг", - подчеркнул Аксенов в своем Telegram-канале.
Поздравил участников и первый заместитель председателя парламента республики Ефим Фикс. Он вручил педагогам подарки за особые успехи в воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья, а также пожелал участникам не останавливаться на достигнутом, быть сильными и двигаться вперед.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваПремия общественного признания "Преград нет"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Премия общественного признания "Преград нет"
"Конкурс объединяет сильных духом, настойчивых и целеустремленных молодых людей, которые ставят перед собой цель и добиваются внушительных результатов. Благодаря своим наставникам ребята чувствуют себя нужными и полезными обществу. Ведь велика сила счастья в соучастье. Это заложено в природе русского человека. Именно оно составляет основу нашего единства", - цитирует Ефима Фикса пресс-служба Госсовета РК.
Конкурс на соискание ежегодной премии общественного признания "Преград нет" проводится с 2014 года. В 2023 году были поданы заявки из 25 муниципальных образований Республики Крым. С этого года увеличили предельный возраст лауреатов с 25 до 35 лет, что увеличило и количество лауреатов.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваНаграждение лауреатов премии общественного признания "ПРЕГРАД НЕТ"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Награждение лауреатов премии общественного признания "ПРЕГРАД НЕТ"