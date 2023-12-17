https://crimea.ria.ru/20231217/glavnoe-za-den-17-dekabrya-1133616499.html

Главное за день: 17 декабря

Главное за день: 17 декабря - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Главное за день: 17 декабря

"Единая Россия" поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на президентских выборах. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на российские... РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T22:02

2023-12-17T22:02

2023-12-17T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. "Единая Россия" поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на президентских выборах. Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на российские регионы. Численность армии США сократилась до рекордно низкого уровня. Киев планирует мобилизовать полицейских и сотрудников пенитенциарной службы. Путин прокомментировал слова Байдена о будущем "нападении" России на НАТО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Единая Россия" поддержала выдвижение Путина"Единая Россия" поддержала кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в 2024 году. Решение было принято на проходящем в Москве XXI съезде партии.Решение о поддержке выдвижения российского лидера делегаты поддержали единогласно.После голосования Владимир Путин выступил на съезде с речью. Он отметил, что сегодня перед страной стоят исторические задачи, масштаб которых требует объединения усилий и сплоченности всех патриотических сил. Особое внимание глава государства обратил на необходимость вместе со всем народом отстаивать суверенитет, свободу, безопасность РФ. По его словам, Россия "будет суверенной, самодостаточной державой или ее вообще не будет".Массированная атака дронов на регионы РФВ ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.По данным Минобороны противник использовал дроны самолетного типа.В свою очередь российские силы ПВО в зоне специальной военной операции за прошедшие сутки сбили два самолета МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в Николаевской области и ДНР. Также уничтожен 91 украинский беспилотник на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Численность армии США в 2024 году станет самой низкой за последние 80 летГазета The Daily Mail со ссылкой на министерство обороны США сообщила, что в следующем году общая численность военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, упадет до 1 млн 280 тысяч человек. Это самый низкий показатель с 1941 года. Недобор в сухопутные войска, флот и воздушные силы составил более 40 тысяч человек. По данным газеты, с 2020 года численность сухопутных войск снизилась на 8,4%, военно-морских сил – на 3%, а ВВС – на 4%.Военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым отметил, что нежелание американцев служить в вооруженных силах – это реакция на развязанную самим Вашингтоном серию военных конфликтов по всему миру в интересах не страны, а крупных частных корпораций, в которых погибли тысячи граждан США.По мнению аналитика, если на грядущих президентских выборах победит Дональд Трамп, то над блоком НАТО нависнет "дамоклов меч" ухода США из Европы.Киевский режим расширяет категории попадающих под мобилизациюВ Верховной раде Украины планируется рассмотреть законопроект, лишающий отсрочки от мобилизации сотрудников полиции, пенитенциарной службы и Бюро экономической безопасности, сообщила депутат парламента Марьяна Безуглая.Также планируется снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет. При этом срочная служба заменяется базовой общевойсковой трехмесячной подготовкой для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет.Согласно документу, женщины должны встать на воинский учет и пройти базовую общевойсковую подготовку.Во время действия военного положения их могут привлекать для прохождения воинской службы. При этом Безуглая уточнила, что на "боевые" должности украинок будут привлекать только добровольно. Однако конкретизации таких должностей нет.Путин назвал чушью слова Байдена о "нападении" России на НАТОПрезидент России Владимир Путин назвал "полной чушью" слова американского лидера Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине. По мнению главы государства, это понимает и сам Байден. Делая подобные заявления, президент США пытается обосновать свою ошибочную политику на российском направлении, считает Путин.По мнению российского лидера, Вашингтон в действительности не заинтересован в нанесении "стратегического поражения России", поскольку это не находится в национальных интересах США.Путин также подчеркнул, что у России нет ни геополитического, ни экономического, ни военного резона воевать со странами НАТО.

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https://crimea.ria.ru/20231217/ataka-dronov-na-regiony-rossii-pvo-sbila-33-bespilotnika-1133606844.html

https://crimea.ria.ru/20231217/strelkovyy-boy-idet-na-granitse-belgorodskoy-oblasti-i-ukrainy-1133612208.html

https://crimea.ria.ru/20231217/umer-otar-ioseliani-1133613229.html

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