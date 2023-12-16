https://crimea.ria.ru/20231216/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-v-novogodnie-prazdniki-1133035500.html

Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники

Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники

В новогодние праздники, с 1 по 8 января, общественный транспорт в крымской столице будет работать "в режиме выходного дня". Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T08:06

2023-12-16T08:06

2023-12-16T08:06

симферополь

радио "спутник в крыму"

транспорт

общественный транспорт

новый год 2024

георгий сухацкий

общество

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В новогодние праздники, с 1 по 8 января, общественный транспорт в крымской столице будет работать "в режиме выходного дня". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.Что касается троллейбусов, то и в будние, и в выходные дни на маршруты Симферополя их выходит 83, и тут ничего не поменяется.Он добавил, что время работы общественного транспорта на локальных и социальных маршрутах согласовывается с микрорайонами."Все расписания, которые на сегодня имеются, согласованы с руководителями. Каждый микрорайон знает свое расписание и вовлечен в его исполнение и контроль", – заключил Сухацкий.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это неизбежно": в Крыму анонсировали подорожание проезда В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей Въезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропуска

https://crimea.ria.ru/20231211/v-sevastopole-zapuskayut-parom-i-menyayut-raspisanie-katerov-1133472290.html

симферополь

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симферополь, транспорт, общественный транспорт, новый год 2024, георгий сухацкий, общество, логистика