https://crimea.ria.ru/20231216/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-v-novogodnie-prazdniki-1133035500.html
Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники
Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники
В новогодние праздники, с 1 по 8 января, общественный транспорт в крымской столице будет работать "в режиме выходного дня". Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T08:06
2023-12-16T08:06
2023-12-16T08:06
симферополь
радио "спутник в крыму"
транспорт
общественный транспорт
новый год 2024
георгий сухацкий
общество
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129010735_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_6437ba73700a3be5fc8b480410394b7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В новогодние праздники, с 1 по 8 января, общественный транспорт в крымской столице будет работать "в режиме выходного дня". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.Что касается троллейбусов, то и в будние, и в выходные дни на маршруты Симферополя их выходит 83, и тут ничего не поменяется.Он добавил, что время работы общественного транспорта на локальных и социальных маршрутах согласовывается с микрорайонами."Все расписания, которые на сегодня имеются, согласованы с руководителями. Каждый микрорайон знает свое расписание и вовлечен в его исполнение и контроль", – заключил Сухацкий.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это неизбежно": в Крыму анонсировали подорожание проезда В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей Въезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропуска
https://crimea.ria.ru/20231211/v-sevastopole-zapuskayut-parom-i-menyayut-raspisanie-katerov-1133472290.html
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1b/1129010735_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_3d8f4e5418a5c9079c13546bb6b1ad9a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, транспорт, общественный транспорт, новый год 2024, георгий сухацкий, общество, логистика
Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники
Общественный транспорт Симферополя в новогодние праздники работает в режиме выходного дня