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Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 16.12.2023
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https://crimea.ria.ru/20231216/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-v-novogodnie-prazdniki-1133035500.html
Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники
Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники
В новогодние праздники, с 1 по 8 января, общественный транспорт в крымской столице будет работать "в режиме выходного дня". Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T08:06
2023-12-16T08:06
симферополь
радио "спутник в крыму"
транспорт
общественный транспорт
новый год 2024
георгий сухацкий
общество
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В новогодние праздники, с 1 по 8 января, общественный транспорт в крымской столице будет работать "в режиме выходного дня". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.Что касается троллейбусов, то и в будние, и в выходные дни на маршруты Симферополя их выходит 83, и тут ничего не поменяется.Он добавил, что время работы общественного транспорта на локальных и социальных маршрутах согласовывается с микрорайонами."Все расписания, которые на сегодня имеются, согласованы с руководителями. Каждый микрорайон знает свое расписание и вовлечен в его исполнение и контроль", – заключил Сухацкий.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это неизбежно": в Крыму анонсировали подорожание проезда В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей Въезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропуска
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симферополь, транспорт, общественный транспорт, новый год 2024, георгий сухацкий, общество, логистика
Как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники

Общественный транспорт Симферополя в новогодние праздники работает в режиме выходного дня

08:06 16.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичТранспорт
Транспорт - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В новогодние праздники, с 1 по 8 января, общественный транспорт в крымской столице будет работать "в режиме выходного дня". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
"Новогодние графики будут выполняться в режиме выходного дня с 1 января по последний праздничный день. То есть, если у нас в будний день должно выходить 266 автобусов, то в выходной день это 184. Интервал, соответственно, увеличивается на маршрутах", – сказал Сухацкий.
Что касается троллейбусов, то и в будние, и в выходные дни на маршруты Симферополя их выходит 83, и тут ничего не поменяется.
Он добавил, что время работы общественного транспорта на локальных и социальных маршрутах согласовывается с микрорайонами.
"Все расписания, которые на сегодня имеются, согласованы с руководителями. Каждый микрорайон знает свое расписание и вовлечен в его исполнение и контроль", – заключил Сухацкий.
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Радио "Спутник в Крыму"СимферопольТранспортОбщественный транспортНовый год 2024Георгий СухацкийОбществоЛогистика
 
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