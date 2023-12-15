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Очередь у Крымского моста растет: сколько ждать проезда
Очередь у Крымского моста растет: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Очередь у Крымского моста растет: сколько ждать проезда
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи ожидают почти 250 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T15:14
2023-12-15T15:14
2023-12-15T15:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи ожидают почти 250 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд в Крым со стороны Краснодарского края свободен.Очередь перед Крымским мостом начала расти в пятницу днем. В 13:00 проезда ожидали 95 транспортных средств.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Очередь у Крымского моста растет: сколько ждать проезда
В очереди у Крымского моста со стороны Керчи скопилось 240 машин