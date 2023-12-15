https://crimea.ria.ru/20231215/ochered-u-krymskogo-mosta-rastet-skolko-zhdat-proezda-1133579606.html

Очередь у Крымского моста растет: сколько ждать проезда

Очередь у Крымского моста растет: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Очередь у Крымского моста растет: сколько ждать проезда

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи ожидают почти 250 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T15:14

2023-12-15T15:14

2023-12-15T15:14

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Керчи ожидают почти 250 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд в Крым со стороны Краснодарского края свободен.Очередь перед Крымским мостом начала расти в пятницу днем. В 13:00 проезда ожидали 95 транспортных средств.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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