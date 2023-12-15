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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Крымский мост закрыт
На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T18:05
2023-12-15T18:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост закрыт

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

18:05 15.12.2023
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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