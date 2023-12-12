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Внеплановый ремонт: часть Симферополя на день останется без света - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Внеплановый ремонт: часть Симферополя на день останется без света
Внеплановый ремонт: часть Симферополя на день останется без света - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Внеплановый ремонт: часть Симферополя на день останется без света
В Симферополе 14 улиц во вторник останутся без света из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T06:05
2023-12-12T06:05
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе 14 улиц во вторник останутся без света из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы."В связи с проведением внеплановых ремонтных работ 12 декабря с 08:00 до 17:00 часов будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - говорится в Telegram-канале администрации.Как сообщалось, в понедельник жители четырех сел Симферопольского района остались без электричества из-за ремонтных работ. По информации "Крымэнерго", ограничение коснулось сел Широкое, Пионерское, Заречное и Партизанское.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без светаВ Симферополе отключат газ: список адресовВ Межводном Черноморского района Крыма отключают воду – причина
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Внеплановый ремонт: часть Симферополя на день останется без света

В Симферополе 14 улиц во вторник останутся без света из-за внепланового ремонта

06:05 12.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь. Улицы старого города
Симферополь. Улицы старого города - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе 14 улиц во вторник останутся без света из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
"В связи с проведением внеплановых ремонтных работ 12 декабря с 08:00 до 17:00 часов будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - говорится в Telegram-канале администрации.
Так, в зону отключения попадают улицы Караимская (№ 21-56), Крылова (21), Краснознаменная (98-102, 107-115), Училищная (1/44), Севастопольская (30/8), Арендная (1-18), Земляничная (1-16), Кирпичная (1-10), Посевная (2-10), Сосновая (1-17), Лунная (1-17), Зеленая (1-6), Третья (10), Земляничный проезд (3).
Как сообщалось, в понедельник жители четырех сел Симферопольского района остались без электричества из-за ремонтных работ. По информации "Крымэнерго", ограничение коснулось сел Широкое, Пионерское, Заречное и Партизанское.
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