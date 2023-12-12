https://crimea.ria.ru/20231212/vneplanovyy-remont-chast-simferopolya-na-den-ostanetsya-bez-sveta-1133469952.html

Внеплановый ремонт: часть Симферополя на день останется без света

Внеплановый ремонт: часть Симферополя на день останется без света - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Внеплановый ремонт: часть Симферополя на день останется без света

В Симферополе 14 улиц во вторник останутся без света из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T06:05

2023-12-12T06:05

2023-12-12T06:05

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

жкх крыма и севастополя

симферополь

гуп рк "крымэнерго"

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе 14 улиц во вторник останутся без света из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы."В связи с проведением внеплановых ремонтных работ 12 декабря с 08:00 до 17:00 часов будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", - говорится в Telegram-канале администрации.Как сообщалось, в понедельник жители четырех сел Симферопольского района остались без электричества из-за ремонтных работ. По информации "Крымэнерго", ограничение коснулось сел Широкое, Пионерское, Заречное и Партизанское.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители четырех сел Симферопольского района до вечера остались без светаВ Симферополе отключат газ: список адресовВ Межводном Черноморского района Крыма отключают воду – причина

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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