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Главное за день: 12 декабря

Главное за день: 12 декабря - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Главное за день: 12 декабря

ЧС в Ростове – без электричества остались 150 тысяч человек. Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Четверо школьников... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T22:36

2023-12-12T22:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. ЧС в Ростове – без электричества остались 150 тысяч человек. Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Четверо школьников получили ожоги в результате провала грунта над трубопроводом, дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Боец с позывным Бабка после ранения десять дней добирался к своим – история спасения достойна нового "Выжившего". А журналисты медиа-группы "Россия сегодня" в честь десятилетия любимой редакции спели "Новую корреспондентскую" песню.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Ростовской области введен режим ЧС – без света 150 тысяч человекЭлектричество отключено в связи с погодой – в Ростове гололед и порывистый ветер, на линиях электропередачи обмерзание проводов. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. Без света остались жители Ростова-на-Дону и Таганрога, а также некоторых районов."Без электричества на данный момент остаются около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Аксае и Аксайском районе, там введен режим ЧС", – написал Голубев в своем Telegram-канале.Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрахПрезидент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании совместных учебно-боевых центров, соответствующий документ размещен на сайте официальной правовой информации.Соглашение предполагает совместную боевую подготовку российских и белорусских военных, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках программ совместной подготовки, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения и техники, унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.Четверо школьников получили ожоги в результате обвала грунтаВ городе Южа Ивановской области провалился грунт вокруг канализационного люка, и в образовавшуюся яму над трубопроводом провалилось четверо учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России."Несовершеннолетние, следовавшие на уроки, провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка. В результате падения школьники получили термические ожоги ног, им оказывается медицинская помощь", – сказано в сообщении.СК возбудил уголовное дело по факту получения травм несовершеннолетними. Двое детей находятся в состоянии средней тяжести, двое – в удовлетворительном.Десять дней питался снегом и вернулся к своим: история раненого бойцаЖурналистам удалось связаться с раненым Бабкой, история спасения которого уже разошлась по многим официальным СМИ и Telegram-каналам. Десять дней его считали погибшим, но он пришел в себя после ранения и смог приползти к своим."Я когда лежал, истекал кровью, думал, что все – пришел мой час. Но Бог сказал "живи", дал мне второй шанс. И вот я здесь", – рассказал Бабка по телефону.Рядом с ним в блиндаже оказался раненый боец ВСУ, который перевязал россиянину раны и тем самым помог выжить. Сам украинец при этом скончался.Журналисты "России сегодня" спели "Новую корреспондентскую" песнюВ честь десятилетнего юбилея медиагруппы сотрудники "России сегодня" представили новую песню, созданную совместно с проектом Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ. Слова сочинила руководитель центра исследований медиагруппы Елена Слинько, музыку написал композитор Тимур Ведерников. Вместе с коллегами из других регионов песню под названием "Новая корреспондентская" исполняла шеф-редактор специальных проектов РИА Новости Крым Ольга Леонова.

https://crimea.ria.ru/20231212/terakt-na-severnykh-potokakh-daniya-otkazala-rossii-v-rassledovanii-chp-1133492941.html

https://crimea.ria.ru/20231212/nazvano-glavnoe-sobytie-vo-vneshney-politike-rossii-v-2023-godu-1133485490.html

https://crimea.ria.ru/20231212/dva-cheloveka-popali-pod-poezd-sankt-peterburg--adler-pogibla-zhenschina-1133481334.html

https://crimea.ria.ru/20231212/oboronnaya-strategiya-pochemu-novyy-plan-ssha-dlya-kieva-ne-srabotaet-1133485963.html

https://crimea.ria.ru/20231212/v-rosgvardii-poyavyatsya-dobrovoltsy--zakon-prinyat-v-gosdume-1133492681.html

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белоруссия

ивановская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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