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Главное за день: 12 декабря - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Главное за день: 12 декабря
Главное за день: 12 декабря - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Главное за день: 12 декабря
ЧС в Ростове – без электричества остались 150 тысяч человек. Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Четверо школьников... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T22:36
2023-12-12T22:49
главное за день
новости
ростовская область
режим чс
отключение электроэнергии
василий голубев
владимир путин (политик)
россия
белоруссия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. ЧС в Ростове – без электричества остались 150 тысяч человек. Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Четверо школьников получили ожоги в результате провала грунта над трубопроводом, дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Боец с позывным Бабка после ранения десять дней добирался к своим – история спасения достойна нового "Выжившего". А журналисты медиа-группы "Россия сегодня" в честь десятилетия любимой редакции спели "Новую корреспондентскую" песню.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Ростовской области введен режим ЧС – без света 150 тысяч человекЭлектричество отключено в связи с погодой – в Ростове гололед и порывистый ветер, на линиях электропередачи обмерзание проводов. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. Без света остались жители Ростова-на-Дону и Таганрога, а также некоторых районов."Без электричества на данный момент остаются около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Аксае и Аксайском районе, там введен режим ЧС", – написал Голубев в своем Telegram-канале.Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрахПрезидент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании совместных учебно-боевых центров, соответствующий документ размещен на сайте официальной правовой информации.Соглашение предполагает совместную боевую подготовку российских и белорусских военных, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках программ совместной подготовки, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения и техники, унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.Четверо школьников получили ожоги в результате обвала грунтаВ городе Южа Ивановской области провалился грунт вокруг канализационного люка, и в образовавшуюся яму над трубопроводом провалилось четверо учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России."Несовершеннолетние, следовавшие на уроки, провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка. В результате падения школьники получили термические ожоги ног, им оказывается медицинская помощь", – сказано в сообщении.СК возбудил уголовное дело по факту получения травм несовершеннолетними. Двое детей находятся в состоянии средней тяжести, двое – в удовлетворительном.Десять дней питался снегом и вернулся к своим: история раненого бойцаЖурналистам удалось связаться с раненым Бабкой, история спасения которого уже разошлась по многим официальным СМИ и Telegram-каналам. Десять дней его считали погибшим, но он пришел в себя после ранения и смог приползти к своим."Я когда лежал, истекал кровью, думал, что все – пришел мой час. Но Бог сказал "живи", дал мне второй шанс. И вот я здесь", – рассказал Бабка по телефону.Рядом с ним в блиндаже оказался раненый боец ВСУ, который перевязал россиянину раны и тем самым помог выжить. Сам украинец при этом скончался.Журналисты "России сегодня" спели "Новую корреспондентскую" песнюВ честь десятилетнего юбилея медиагруппы сотрудники "России сегодня" представили новую песню, созданную совместно с проектом Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ. Слова сочинила руководитель центра исследований медиагруппы Елена Слинько, музыку написал композитор Тимур Ведерников. Вместе с коллегами из других регионов песню под названием "Новая корреспондентская" исполняла шеф-редактор специальных проектов РИА Новости Крым Ольга Леонова.
https://crimea.ria.ru/20231212/terakt-na-severnykh-potokakh-daniya-otkazala-rossii-v-rassledovanii-chp-1133492941.html
https://crimea.ria.ru/20231212/nazvano-glavnoe-sobytie-vo-vneshney-politike-rossii-v-2023-godu-1133485490.html
https://crimea.ria.ru/20231212/dva-cheloveka-popali-pod-poezd-sankt-peterburg--adler-pogibla-zhenschina-1133481334.html
https://crimea.ria.ru/20231212/oboronnaya-strategiya-pochemu-novyy-plan-ssha-dlya-kieva-ne-srabotaet-1133485963.html
https://crimea.ria.ru/20231212/v-rosgvardii-poyavyatsya-dobrovoltsy--zakon-prinyat-v-gosdume-1133492681.html
ростовская область
россия
белоруссия
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главное за день, новости, ростовская область, режим чс, отключение электроэнергии, василий голубев, владимир путин (политик), россия, белоруссия, ск рф (следственный комитет российской федерации), ивановская область, герои сво, подвиги героев, международная медиагруппа "россия сегодня"
Главное за день: 12 декабря

Главные события и заявления вторника, 12 декабря

22:36 12.12.2023 (обновлено: 22:49 12.12.2023)
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. ЧС в Ростове – без электричества остались 150 тысяч человек. Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Четверо школьников получили ожоги в результате провала грунта над трубопроводом, дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Боец с позывным Бабка после ранения десять дней добирался к своим – история спасения достойна нового "Выжившего". А журналисты медиа-группы "Россия сегодня" в честь десятилетия любимой редакции спели "Новую корреспондентскую" песню.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Ростовской области введен режим ЧС – без света 150 тысяч человек

Электричество отключено в связи с погодой – в Ростове гололед и порывистый ветер, на линиях электропередачи обмерзание проводов. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. Без света остались жители Ростова-на-Дону и Таганрога, а также некоторых районов.
"Без электричества на данный момент остаются около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Аксае и Аксайском районе, там введен режим ЧС", – написал Голубев в своем Telegram-канале.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2.
18:18
Теракт на "Северных потоках": Дания отказала России в расследовании ЧП

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании совместных учебно-боевых центров, соответствующий документ размещен на сайте официальной правовой информации.
Соглашение предполагает совместную боевую подготовку российских и белорусских военных, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках программ совместной подготовки, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения и техники, унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
19:17
Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году

Четверо школьников получили ожоги в результате обвала грунта

В городе Южа Ивановской области провалился грунт вокруг канализационного люка, и в образовавшуюся яму над трубопроводом провалилось четверо учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.
"Несовершеннолетние, следовавшие на уроки, провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка. В результате падения школьники получили термические ожоги ног, им оказывается медицинская помощь", – сказано в сообщении.
СК возбудил уголовное дело по факту получения травм несовершеннолетними. Двое детей находятся в состоянии средней тяжести, двое – в удовлетворительном.
Тепловоз с грузовыми вагонами на путях сортировочной системы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12:17
Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина

Десять дней питался снегом и вернулся к своим: история раненого бойца

Журналистам удалось связаться с раненым Бабкой, история спасения которого уже разошлась по многим официальным СМИ и Telegram-каналам. Десять дней его считали погибшим, но он пришел в себя после ранения и смог приползти к своим.
"Я когда лежал, истекал кровью, думал, что все – пришел мой час. Но Бог сказал "живи", дал мне второй шанс. И вот я здесь", – рассказал Бабка по телефону.
Рядом с ним в блиндаже оказался раненый боец ВСУ, который перевязал россиянину раны и тем самым помог выжить. Сам украинец при этом скончался.
ВСУ
20:07Эксклюзивы РИА Новости Крым
Оборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработает

Журналисты "России сегодня" спели "Новую корреспондентскую" песню

В честь десятилетнего юбилея медиагруппы сотрудники "России сегодня" представили новую песню, созданную совместно с проектом Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ. Слова сочинила руководитель центра исследований медиагруппы Елена Слинько, музыку написал композитор Тимур Ведерников. Вместе с коллегами из других регионов песню под названием "Новая корреспондентская" исполняла шеф-редактор специальных проектов РИА Новости Крым Ольга Леонова.
Боец Росгвардии РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
18:07
В Росгвардии появятся добровольцы – закон принят в Госдуме
 
Главное за деньНовостиРостовская областьРежим ЧСОтключение электроэнергииВасилий ГолубевВладимир Путин (политик)РоссияБелоруссияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Ивановская областьГерои СВОПодвиги героевМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"
 
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Заголовок открываемого материала
22:57Главные новости Крыма: 12 декабря
22:36Главное за день: 12 декабря
22:16"Агенты иностранных спецслужб" в Крыму: кто эти люди
21:52МИД: носители русского языка и культуры стали бесправными на Украине
21:29Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижали
21:02Крупнейший курортный кластер в Алуште: как это будет
20:46Десять дней питался снегом и вернулся к своим: история раненого бойца
20:28Вбить осиновый кол: эксперт заявил о шансе для РФ в свете выборов в США
20:07Оборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработает
19:57ДТП со скорой помощью в Белогорском районе Крыма на контроле прокуратуры
19:45Цены на продукты под Новый год не вырастут – Минпром Крыма
19:17Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году
19:01В Крыму автокран врезался в автомобиль скорой помощи – трое пострадавших
18:43Конституция Украины – набор игнорируемых властями популистских норм
18:18Теракт на "Северных потоках": Дания отказала России в расследовании ЧП
18:07В Росгвардии появятся добровольцы – закон принят в Госдуме
17:52Без света 150 тысяч человек в Ростовской области – введен режим ЧС
17:31В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы 3:37
17:27С начала СВО Вашингтон передал Киеву 113 миллиардов долларов – Захарова
17:10"Горшок пуст": у США есть деньги только на две недели поддержки Украины
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