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В Севастополе остановили пассажирские катера - причина - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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В Севастополе остановили пассажирские катера - причина
В Севастополе остановили пассажирские катера - причина - РИА Новости Крым, 11.12.2023
В Севастополе остановили пассажирские катера - причина
В Севастополе приостановлено движение пассажирских катеров на линии "Артиллерийская бухта - Северная". Об этом в понедельник сообщают в департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение пассажирских катеров на линии "Артиллерийская бухта - Северная". Об этом в понедельник сообщают в департаменте транспорта.О возобновлении движения морского общественного транспорта сообщат дополнительно. При этом движение катеров по другим маршрутам осуществляется. В понедельник в Севастополе скорость ветра не превышает 10 метров в секунду, облачно и без осадков. Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и туман: погода в Крыму в понедельникВ Севастополе возобновят морское сообщение с ГолландиейВ Севастополе обещают запустить в работу два парома
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, морской транспорт, транспорт, общественный транспорт, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе остановили пассажирские катера - причина

Пассажирские катера в Севастополе приостановили движение на время водолазных работ

09:34 11.12.2023 (обновлено: 09:37 11.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение пассажирских катеров на линии "Артиллерийская бухта - Северная". Об этом в понедельник сообщают в департаменте транспорта.
"Пассажирские катера на линии "Артиллерийская бухта - Северная" приостанавливают движение на время проведения водолазных работ", - сказано в сообщении.
О возобновлении движения морского общественного транспорта сообщат дополнительно. При этом движение катеров по другим маршрутам осуществляется.
В понедельник в Севастополе скорость ветра не превышает 10 метров в секунду, облачно и без осадков.
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