https://crimea.ria.ru/20231211/v-sevastopole-ostanovili-passazhirskie-katera---prichina-1133447764.html
В Севастополе остановили пассажирские катера - причина
В Севастополе остановили пассажирские катера - причина - РИА Новости Крым, 11.12.2023
В Севастополе остановили пассажирские катера - причина
В Севастополе приостановлено движение пассажирских катеров на линии "Артиллерийская бухта - Северная". Об этом в понедельник сообщают в департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T09:34
2023-12-11T09:34
2023-12-11T09:37
севастополь
морской транспорт
транспорт
общественный транспорт
общество
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326840_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_49f087acc5a4cc9872ce1ebc5fcc8fb8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение пассажирских катеров на линии "Артиллерийская бухта - Северная". Об этом в понедельник сообщают в департаменте транспорта.О возобновлении движения морского общественного транспорта сообщат дополнительно. При этом движение катеров по другим маршрутам осуществляется. В понедельник в Севастополе скорость ветра не превышает 10 метров в секунду, облачно и без осадков. Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и туман: погода в Крыму в понедельникВ Севастополе возобновят морское сообщение с ГолландиейВ Севастополе обещают запустить в работу два парома
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326840_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_079ec04b1bbc9f0dad7f9a6e823c9b44.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, морской транспорт, транспорт, общественный транспорт, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Севастополе остановили пассажирские катера - причина
Пассажирские катера в Севастополе приостановили движение на время водолазных работ
09:34 11.12.2023 (обновлено: 09:37 11.12.2023)