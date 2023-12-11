https://crimea.ria.ru/20231211/v-sevastopole-ostanovili-passazhirskie-katera---prichina-1133447764.html

В Севастополе остановили пассажирские катера - причина

В Севастополе остановили пассажирские катера - причина - РИА Новости Крым, 11.12.2023

В Севастополе остановили пассажирские катера - причина

В Севастополе приостановлено движение пассажирских катеров на линии "Артиллерийская бухта - Северная". Об этом в понедельник сообщают в департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T09:34

2023-12-11T09:34

2023-12-11T09:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение пассажирских катеров на линии "Артиллерийская бухта - Северная". Об этом в понедельник сообщают в департаменте транспорта.О возобновлении движения морского общественного транспорта сообщат дополнительно. При этом движение катеров по другим маршрутам осуществляется. В понедельник в Севастополе скорость ветра не превышает 10 метров в секунду, облачно и без осадков. Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и туман: погода в Крыму в понедельникВ Севастополе возобновят морское сообщение с ГолландиейВ Севастополе обещают запустить в работу два парома

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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