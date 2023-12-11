https://crimea.ria.ru/20231211/dozhdi-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1133281283.html
Дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
Дожди и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов. Временами пройдут дожди, в отдельных... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T00:01
2023-12-11T00:01
2023-12-11T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов. Временами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +8…+10.В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +8...+10.В Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью и днем +6...+8 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231210/dozhdi-sneg-i-temperaturnye-kacheli-nedelnyy-prognoz-pogody-dlya-kryma-1133409622.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник дождливая и туманная погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов. Временами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, днем +6…+11 градусов", - говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +8…+10.
В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +8...+10.
В Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью и днем +6...+8 градусов.