https://crimea.ria.ru/20231211/dozhdi-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1133281283.html

Дожди и туман: погода в Крыму в понедельник

Дожди и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Дожди и туман: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов. Временами пройдут дожди, в отдельных... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T00:01

2023-12-11T00:01

2023-12-11T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов. Временами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +8…+10.В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +8...+10.В Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью и днем +6...+8 градусов.

https://crimea.ria.ru/20231210/dozhdi-sneg-i-temperaturnye-kacheli-nedelnyy-prognoz-pogody-dlya-kryma-1133409622.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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