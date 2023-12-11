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Дожди и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
Дожди и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов. Временами пройдут дожди, в отдельных... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T00:01
2023-12-11T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов. Временами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +8…+10.В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +8...+10.В Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью и днем +6...+8 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231210/dozhdi-sneg-i-temperaturnye-kacheli-nedelnyy-prognoz-pogody-dlya-kryma-1133409622.html
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4.7
96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и туман: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник дождливая и туманная погода

00:01 11.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму неустойчивый характер погоды, обусловленный влиянием малоподвижных атмосферных фронтальных разделов. Временами пройдут дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, днем +6…+11 градусов", - говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +8…+10.
В Ялте, Алуште переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +9...+11 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +8...+10.
В Судаке, Феодосии переменная облачность, дождь. Температура воздуха ночью и днем +6...+8 градусов.
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Вчера, 19:14Радио "Спутник в Крыму"
Дожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и туман: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 11 декабря
21:45Главное за день: 10 декабря
21:16Почему российские виноделы поддерживают увеличение акциза на игристое
20:44Дарение только через нотариуса: юрист оценил новый законопроект
20:27Останки найденного под Керчью бойца перезахоронят в Смоленской области
20:05Обстановка на Крымском мосту вечером в воскресенье
19:42Тысячи заявлений в судах: как в Крыму не платят за капремонт в МКД
19:14Дожди, снег и температурные "качели": недельный прогноз погоды для Крыма
18:46В Крыму выставят на торги неоформленные участки иностранных граждан в СНТ
18:22Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в Севастополе
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