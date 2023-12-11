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Обстановка у Крымского моста в понедельник утром - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Обстановка у Крымского моста в понедельник утром
Обстановка у Крымского моста в понедельник утром - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Обстановка у Крымского моста в понедельник утром
Движение по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края в понедельник утром свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T08:13
2023-12-11T08:14
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крымский мост
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края в понедельник утром свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По данным на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Обстановка у Крымского моста в понедельник утром

Проезд к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани свободен

08:13 11.12.2023 (обновлено: 08:14 11.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края в понедельник утром свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаОбществоКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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