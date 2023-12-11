https://crimea.ria.ru/20231211/obstanovka-u-krymskogo-mosta-v-ponedelnik-utrom-1133447047.html

Обстановка у Крымского моста в понедельник утром

Обстановка у Крымского моста в понедельник утром - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Обстановка у Крымского моста в понедельник утром

Движение по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края в понедельник утром свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T08:13

2023-12-11T08:13

2023-12-11T08:14

крым

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

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логистика

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тамань

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края в понедельник утром свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По данным на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

крым

крымский мост

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тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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