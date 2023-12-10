Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231210/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-utro-voskresenya-1133427156.html
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
В воскресенье утром движение по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T09:11
2023-12-10T09:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126769767_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_444ce1adc0d58301c6db66415994255d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье утром движение по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231210/poezda-v-krym-menyayut-raspisanie-1133425546.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126769767_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8c7bf5645945b06c38bcb461814109c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья

Проезд по Крымскому мосту утром в воскресенье свободен с обеих сторон

09:11 10.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье утром движение по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 09:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Поезд Таврия
07:01
Поезда в Крым меняют расписание
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44Путин: у Запада никогда не получится раздавить Россию
11:05Врезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе
10:38В путешествие во времени приглашают музеи Керчи
10:04Нужны ли Крыму крупные агрегаторы такси
09:42Обвал произошел на водопаде Учан-Су – что известно
09:11Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
08:49Заставить работать и лечиться: в Крыму предложили ужесточить законы
08:02Крымчанам "простят" часть долга за капремонт в 2023 году
07:34Как рост первого взноса по ипотеке повлияет на рынок жилья в Крыму
07:01Поезда в Крым меняют расписание
00:01В воскресенье Крым накроют туманы и дожди
00:00Какой сегодня праздник: 10 декабря
21:19Ребенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым
20:59Главное за день: 9 декабря
20:37Умеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ
20:06Силовики устанавливают причину взрыва в центре Симферополя
19:56Семья погибшей при стрельбе в Брянске девочки получит миллион рублей
19:39Захарова назвала условия мира между Россией и Украиной
19:14Крымский мост свободен для проезда
19:00Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Лента новостейМолния