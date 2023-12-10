https://crimea.ria.ru/20231210/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-utro-voskresenya-1133427156.html
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
В воскресенье утром движение по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T09:11
2023-12-10T09:11
2023-12-10T09:11
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье утром движение по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободно. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231210/poezda-v-krym-menyayut-raspisanie-1133425546.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: оперативная информация на утро воскресенья
Проезд по Крымскому мосту утром в воскресенье свободен с обеих сторон