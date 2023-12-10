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Дарение только через нотариуса: юрист оценил новый законопроект
Дарение только через нотариуса: юрист оценил новый законопроект - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Дарение только через нотариуса: юрист оценил новый законопроект
Обязательное нотариальное заверение договоров дарения позволит защитить определенные категории граждан от квартирных мошенников. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T20:44
2023-12-10T20:44
2023-12-10T20:44
крым
радио "спутник в крыму"
владимир халаимов
мнения
нотариус
общество
дарение
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Заверенная нотариусом сделка повышает надежность - юрист Халаимов
Заверенная нотариусом сделка повышает надежность - юрист Халаимов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Обязательное нотариальное заверение договоров дарения позволит защитить определенные категории граждан от квартирных мошенников. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент Адвокатской палаты Крыма Владимир Халаимов.Башкирские парламентарии внесли в Госдуму законопроект, предлагающий нотариально заверять договоры дарения, где даритель и дарополучатель не состоят в родственных связях.Действующее законодательство не предусматривает нотариального договора дарения, то же касается продажи, кроме отдельных случаев. В настоящий момент можно составить договор в простой письменной форме, подать в МФЦ документы на регистрацию и провести сделку. Новая мера будет иметь определенный эффект: например, специалисты МФЦ, по словам адвоката, не дают правовую оценку документам, а только принимают и передают их в Росреестр – на этом этапе документы проходят проверку, но государственные регистраторы не видят лиц, совершающих сделку и полагаются только на данные МФЦ. В этой части могут возникать определенные вопросы.Также эксперт подчеркивает: рынок нотариальных услуг сегодня прозрачен, фиктивные нотариусы, которые работали в связке с мошенниками еще 20 лет назад, сейчас не встречаются. Тем не менее, проверить подлинность нотариальной печати можно в специальном реестре нотариусов, где, в частности, должен быть указан адрес нотариальной конторы.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие нотариальные услуги в Крыму можно получить удаленноМожно остаться без квартиры: нотариус предостерег наследниковЧто делать с долгами по ЖКХ при покупке квартиры - юрист
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, владимир халаимов, мнения, нотариус, общество, дарение
Дарение только через нотариуса: юрист оценил новый законопроект
Заверенная нотариусом сделка повышает надежность – юрист
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым
. Обязательное нотариальное заверение договоров дарения позволит защитить определенные категории граждан от квартирных мошенников. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал вице-президент Адвокатской палаты Крыма Владимир Халаимов.
Башкирские парламентарии внесли в Госдуму законопроект, предлагающий нотариально заверять договоры дарения, где даритель и дарополучатель не состоят в родственных связях.
"Действительно, такие поправки позволят защитить определенные категории граждан, в частности стариков, социально неблагополучных людей, которые не всегда отдают отчет своим действиям и могут поддаться влиянию мошенников. При этом договоров дарения между близкими родственниками новые поправки не касаются. Если отец решил подарить дочери квартиру – он по-прежнему может сделать это через МФЦ, не посещая нотариуса и не неся дополнительные расходов", – говорит Халаимов.
Действующее законодательство не предусматривает нотариального договора дарения, то же касается продажи, кроме отдельных случаев. В настоящий момент можно составить договор в простой письменной форме, подать в МФЦ документы на регистрацию и провести сделку. Новая мера будет иметь определенный эффект: например, специалисты МФЦ, по словам адвоката, не дают правовую оценку документам, а только принимают и передают их в Росреестр – на этом этапе документы проходят проверку, но государственные регистраторы не видят лиц, совершающих сделку и полагаются только на данные МФЦ. В этой части могут возникать определенные вопросы.
"В противоположность этому нотариус смотрит на человека, определяет его дееспособность, удостоверяет сделку, обеспечивает ее правовую чистоту и несет за все это ответственность. Подозрительные сделки нотариусом будут отклонены. В дальнейшем, если кто-то будет оспаривать сделку, нотариус будет стороной по спору в суде. В криминальных случаях нотариус несет ответственность, вплоть до уголовной. Поэтому здесь они будут стараться максимально обезопасить себя", – говорит специалист.
Также эксперт подчеркивает: рынок нотариальных услуг сегодня прозрачен, фиктивные нотариусы, которые работали в связке с мошенниками еще 20 лет назад, сейчас не встречаются. Тем не менее, проверить подлинность нотариальной печати можно в специальном реестре нотариусов, где, в частности, должен быть указан адрес нотариальной конторы.
"Кроме того, новая поправка повышает шансы добросовестного приобретателя в суде. Если покупатель докажет, что обращался к нотариусу, проверял все нюансы, у него намного сложнее изъять имущество, даже если сделка будет признана недействительной. В целом нотариальный договор оспорить сложнее", – констатирует юрист.
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