https://crimea.ria.ru/20231210/darenie-tolko-cherez-notariusa-yurist-otsenil-novyy-zakonoproekt-1133377236.html

Дарение только через нотариуса: юрист оценил новый законопроект

Дарение только через нотариуса: юрист оценил новый законопроект - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Дарение только через нотариуса: юрист оценил новый законопроект

Обязательное нотариальное заверение договоров дарения позволит защитить определенные категории граждан от квартирных мошенников. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T20:44

2023-12-10T20:44

2023-12-10T20:44

крым

радио "спутник в крыму"

владимир халаимов

мнения

нотариус

общество

дарение

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Заверенная нотариусом сделка повышает надежность - юрист Халаимов Заверенная нотариусом сделка повышает надежность - юрист Халаимов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Обязательное нотариальное заверение договоров дарения позволит защитить определенные категории граждан от квартирных мошенников. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал вице-президент Адвокатской палаты Крыма Владимир Халаимов.Башкирские парламентарии внесли в Госдуму законопроект, предлагающий нотариально заверять договоры дарения, где даритель и дарополучатель не состоят в родственных связях.Действующее законодательство не предусматривает нотариального договора дарения, то же касается продажи, кроме отдельных случаев. В настоящий момент можно составить договор в простой письменной форме, подать в МФЦ документы на регистрацию и провести сделку. Новая мера будет иметь определенный эффект: например, специалисты МФЦ, по словам адвоката, не дают правовую оценку документам, а только принимают и передают их в Росреестр – на этом этапе документы проходят проверку, но государственные регистраторы не видят лиц, совершающих сделку и полагаются только на данные МФЦ. В этой части могут возникать определенные вопросы.Также эксперт подчеркивает: рынок нотариальных услуг сегодня прозрачен, фиктивные нотариусы, которые работали в связке с мошенниками еще 20 лет назад, сейчас не встречаются. Тем не менее, проверить подлинность нотариальной печати можно в специальном реестре нотариусов, где, в частности, должен быть указан адрес нотариальной конторы.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие нотариальные услуги в Крыму можно получить удаленноМожно остаться без квартиры: нотариус предостерег наследниковЧто делать с долгами по ЖКХ при покупке квартиры - юрист

https://crimea.ria.ru/20230718/v-krymu-za-moshennichestvo-s-zemley-osudili-notariusa-i-gosregistratorov-1130150525.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир халаимов, мнения, нотариус, общество, дарение