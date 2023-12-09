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Паром и катера в Севастополе возобновляют движение - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Паром и катера в Севастополе возобновляют движение
Паром и катера в Севастополе возобновляют движение - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Паром и катера в Севастополе возобновляют движение
Катера и паром в Севастополе возобновили движение через бухту после временного закрытия рейда. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T11:19
2023-12-09T11:19
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Катера и паром в Севастополе возобновили движение через бухту после временного закрытия рейда. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.О временном закрытии рейда сообщалось ранее, в 10:19. В Севастополе между Южной и Северной стороной города через бухту курсируют пассажирско-автомобильный паром и катера. О приостановке движения в связи с погодными условиями или учениями военных власти предупреждают заранее.В субботу в Севастополе идут дожди. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…10 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублейВ Севастополе возобновят морское сообщение с ГолландиейПаромы в Севастополе на электротяге: новое решение для старого транспорта
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, новости крыма, крымская погода
Паром и катера в Севастополе возобновляют движение

Морской транспорт в Севастополе возобновил движение – дептранс

11:19 09.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Катера и паром в Севастополе возобновили движение через бухту после временного закрытия рейда. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале, опубликованном в 10-50.
О временном закрытии рейда сообщалось ранее, в 10:19.
В Севастополе между Южной и Северной стороной города через бухту курсируют пассажирско-автомобильный паром и катера. О приостановке движения в связи с погодными условиями или учениями военных власти предупреждают заранее.
В субботу в Севастополе идут дожди. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…10 градусов.
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