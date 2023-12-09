https://crimea.ria.ru/20231209/parom-i-katera-v-sevastopole-vozobnovlyayut-dvizhenie-1133413353.html

Паром и катера в Севастополе возобновляют движение

Паром и катера в Севастополе возобновляют движение - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Паром и катера в Севастополе возобновляют движение

Катера и паром в Севастополе возобновили движение через бухту после временного закрытия рейда. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T11:19

2023-12-09T11:19

2023-12-09T11:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Катера и паром в Севастополе возобновили движение через бухту после временного закрытия рейда. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.О временном закрытии рейда сообщалось ранее, в 10:19. В Севастополе между Южной и Северной стороной города через бухту курсируют пассажирско-автомобильный паром и катера. О приостановке движения в связи с погодными условиями или учениями военных власти предупреждают заранее.В субботу в Севастополе идут дожди. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…10 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублейВ Севастополе возобновят морское сообщение с ГолландиейПаромы в Севастополе на электротяге: новое решение для старого транспорта

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севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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