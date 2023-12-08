Ноябрьский шторм мог рассеять мины ВСУ по Черному морю - Совбез
Ноябрьский шторм мог рассеять украинские мины по Черному морю - замсекретаря Совбеза Попов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Украинские мины в акватории Черного моря могли быть рассеяны мощным ноябрьским штормом, что создает угрозу гражданским судам. Такое заявление сделал замсекретаря Совбеза Михаил Попов.
"Высота волн доходила до девяти метров. Этот сильнейший за последние десятилетия шторм разорвал сетки бонов и, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными. Это грозит большой опасностью для гражданских судов", - цитирует Попова издание "Комсомольская Правда".
Он подчеркнул, что Вашингтон и Киев совместными действиями превратили черноморский бассейн в крайне опасный для судоходства регион на многие годы, при этом, не заботясь о безопасности, продолжают обсуждать вопросы, связанные с "открытием маршрутов судоходства в Черном море".
"Если произойдет новая трагедия, то западная пропаганда по уже отработанному шаблону во всех грехах обвинит Россию", - констатировал Попов.
По его мнению, сложившиеся риски судоходству в Черном море вновь указывают на безальтернативность целей СВО – демилитаризацию и денацификацию Украины.
19 марта ФСБ РФ сообщило о том, что ВСУ после начала спецоперации России на Украине установили порядка 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В ведомстве не исключили возможности того, что мины сорвутся и будут дрейфовать, направляясь в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. В начале декабря тральщики ВМФ провели поиск украинских мин в Керчь-Еникальском канале и Черном море.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Один человек погиб, десять пострадали. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новым авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. В 18 муниципалитетах полуострова введен режим ЧС.
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