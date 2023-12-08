https://crimea.ria.ru/20231208/noyabrskiy-shtorm-mog-rasseyat-miny-vsu-po-chernomu-moryu---sovbez-1133385999.html

Ноябрьский шторм мог рассеять мины ВСУ по Черному морю - Совбез

Ноябрьский шторм мог рассеять мины ВСУ по Черному морю - Совбез - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Ноябрьский шторм мог рассеять мины ВСУ по Черному морю - Совбез

Украинские мины в акватории Черного моря могли быть рассеяны мощным ноябрьским штормом, что создает угрозу гражданским судам. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T10:30

2023-12-08T10:30

2023-12-08T10:30

черное море

безопасность

украина

всу (вооруженные силы украины)

новости

совет безопасности россии

михаил попов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133085123_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_766b12507044bb98d8251899474ec49b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Украинские мины в акватории Черного моря могли быть рассеяны мощным ноябрьским штормом, что создает угрозу гражданским судам. Такое заявление сделал замсекретаря Совбеза Михаил Попов.Он подчеркнул, что Вашингтон и Киев совместными действиями превратили черноморский бассейн в крайне опасный для судоходства регион на многие годы, при этом, не заботясь о безопасности, продолжают обсуждать вопросы, связанные с "открытием маршрутов судоходства в Черном море".По его мнению, сложившиеся риски судоходству в Черном море вновь указывают на безальтернативность целей СВО – демилитаризацию и денацификацию Украины.19 марта ФСБ РФ сообщило о том, что ВСУ после начала спецоперации России на Украине установили порядка 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В ведомстве не исключили возможности того, что мины сорвутся и будут дрейфовать, направляясь в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. В начале декабря тральщики ВМФ провели поиск украинских мин в Керчь-Еникальском канале и Черном море. Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Один человек погиб, десять пострадали. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новым авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. В 18 муниципалитетах полуострова введен режим ЧС. Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Новороссийске из-за корабельной миныКак защитить пляжи Севастополя от беспилотников и минДрейфующие мины ВСУ: опасны ли они для Крыма из-за зимних штормов

черное море

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, безопасность, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, совет безопасности россии , михаил попов