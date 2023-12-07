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Часть Симферополя и пригород еще на сутки остаются без воды - причина
Часть Симферополя и пригород еще на сутки остаются без воды - причина - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Часть Симферополя и пригород еще на сутки остаются без воды - причина
Жители пяти сел Симферопольского района и микрорайон Марьино в крымской столице останутся без воды до середины пятницы. Об этом сообщает пресс-служба "Воды... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T19:09
2023-12-07T19:09
2023-12-07T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Жители пяти сел Симферопольского района и микрорайон Марьино в крымской столице останутся без воды до середины пятницы. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма"."В связи с работами по замене поврежденного участка магистрального трубопровода ДУ 600 мм в селе Заречное, будет продлено ограничение холодного водоснабжения в населенных пунктах Добровской долины", – говорится в сообщении.Уточняется, что основной объем работ планируется выполнить к полудню 8 декабря. Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 20:00 пятницы.На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно.Ранее глава администрации Черноморского района Наталья Писарева предупреждала об отключениях воды в селе Межводное. Абоненты на сутки остались без ресурса из-за восстановления сетей.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Севастополя из-за аварии останется без водыКак в Крыму расчищают реки по нацпроектам: итоги года и глобальные планы"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяц
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Часть Симферополя и пригород еще на сутки остаются без воды - причина
Села под Симферополем на сутки остались без воды из-за замены поврежденного трубопровода
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Жители пяти сел Симферопольского района и микрорайон Марьино в крымской столице останутся без воды до середины пятницы. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
"В связи с работами по замене поврежденного участка магистрального трубопровода ДУ 600 мм в селе Заречное, будет продлено ограничение холодного водоснабжения в населенных пунктах Добровской долины", – говорится в сообщении.
В частности, воды не будет в селах Доброе, Заречное, Пионерское (частично), Андрусово, Лозовое и частично в микрорайоне Марьино в Симферополе.
Уточняется, что основной объем работ планируется выполнить к полудню 8 декабря. Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 20:00 пятницы.
На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно.
Ранее глава администрации Черноморского района Наталья Писарева предупреждала об отключениях воды в селе Межводное. Абоненты на сутки остались без ресурса из-за восстановления сетей.
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