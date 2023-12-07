Рейтинг@Mail.ru
Часть Симферополя и пригород еще на сутки остаются без воды - причина - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231207/chast-simferopolya-i-prigorod-esche-na-sutki-ostayutsya-bez-vody---prichina-1133379165.html
Часть Симферополя и пригород еще на сутки остаются без воды - причина
Часть Симферополя и пригород еще на сутки остаются без воды - причина - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Часть Симферополя и пригород еще на сутки остаются без воды - причина
Жители пяти сел Симферопольского района и микрорайон Марьино в крымской столице останутся без воды до середины пятницы. Об этом сообщает пресс-служба "Воды... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T19:09
2023-12-07T19:09
крым
симферополь
симферопольский район
вода крыма
вода в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076744_0:44:1618:954_1920x0_80_0_0_77cf067f6da50f605fb487b4e46bcd21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Жители пяти сел Симферопольского района и микрорайон Марьино в крымской столице останутся без воды до середины пятницы. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма"."В связи с работами по замене поврежденного участка магистрального трубопровода ДУ 600 мм в селе Заречное, будет продлено ограничение холодного водоснабжения в населенных пунктах Добровской долины", – говорится в сообщении.Уточняется, что основной объем работ планируется выполнить к полудню 8 декабря. Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 20:00 пятницы.На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно.Ранее глава администрации Черноморского района Наталья Писарева предупреждала об отключениях воды в селе Межводное. Абоненты на сутки остались без ресурса из-за восстановления сетей.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Севастополя из-за аварии останется без водыКак в Крыму расчищают реки по нацпроектам: итоги года и глобальные планы"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяц
крым
симферополь
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076744_178:0:1618:1080_1920x0_80_0_0_97bcb7188af9ba505bd93ccd8555771d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, симферопольский район, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Часть Симферополя и пригород еще на сутки остаются без воды - причина

Села под Симферополем на сутки остались без воды из-за замены поврежденного трубопровода

19:09 07.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Жители пяти сел Симферопольского района и микрорайон Марьино в крымской столице останутся без воды до середины пятницы. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
"В связи с работами по замене поврежденного участка магистрального трубопровода ДУ 600 мм в селе Заречное, будет продлено ограничение холодного водоснабжения в населенных пунктах Добровской долины", – говорится в сообщении.

В частности, воды не будет в селах Доброе, Заречное, Пионерское (частично), Андрусово, Лозовое и частично в микрорайоне Марьино в Симферополе.

Уточняется, что основной объем работ планируется выполнить к полудню 8 декабря. Полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 20:00 пятницы.
На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза будет размещен дополнительно.
Ранее глава администрации Черноморского района Наталья Писарева предупреждала об отключениях воды в селе Межводное. Абоненты на сутки остались без ресурса из-за восстановления сетей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Часть Севастополя из-за аварии останется без воды
Как в Крыму расчищают реки по нацпроектам: итоги года и глобальные планы
"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяц
 
КрымСимферопольСимферопольский районВода КрымаВода в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:09Часть Симферополя и пригород еще на сутки остаются без воды - причина
18:57В Германии не смогли согласовать бюджет-2024 – что это значит для Украины
18:39ВСУ ударили по Белгородской области: повреждено административное здание
18:27Раненых при стрельбе в школе Брянска эвакуируют спецбортом МЧС России
18:22На развитие энергетики Севастополя направят более 21 млрд рублей
17:57Пожар в здании поликлиники в Феодосии – что известно
17:46Корабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в Керченском проливе
17:27В Крым на Новый год добавлены поезда из Москвы
17:11У Крымского моста начала расти очередь
17:00Угроза цунами: в Тихом океане произошло мощное землетрясение
16:38Путин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы России
16:21Хранил артснаряды в заборе: суд вынес приговор крымчанину
16:10СБУ обвинила вице-премьера Крыма в "госизмене"
15:59Банкам запретят менять ставку по ипотеке при отказе заемщика от страховки
15:43ВСУ за сутки потеряли 815 боевиков и технику из США и Германии
15:29Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – Путин
15:06В Донбассе разгромлены командные пункты и склады с вооружением ВСУ
14:30Найден под Керчью: установлено имя погибшего десантника Эльтигена
14:15В футбольном чемпионате Премьер-лиги Крыма увеличится число участников
13:55Коммунальные платежи освободили от комиссии – кого коснется
Лента новостейМолния