https://crimea.ria.ru/20231206/kak-v-sevastopole-budut-vyschityvat-dokhod-maloimuschey-semi-1133354280.html

Как в Севастополе будут высчитывать доход малоимущей семьи

Как в Севастополе будут высчитывать доход малоимущей семьи - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Как в Севастополе будут высчитывать доход малоимущей семьи

В Севастополе с 1 января совокупный доход малоимущих семей будут рассчитывать на душу населения. Доходы на ребенка или пожилого человека не будут считаться... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T20:57

2023-12-06T20:57

2023-12-06T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе с 1 января совокупный доход малоимущих семей будут рассчитывать на душу населения. Доходы на ребенка или пожилого человека не будут считаться отдельно, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Такое решение было принято на заседании городского правительства.Если в одном домохозяйстве вместе с супругами и детьми проживают пожилые родители, их доход теперь также не будет учитываться.Кроме того, как сообщил Развожаев, за счет перераспределения средств бюджета в Севастополе выделили 28 миллионов рублей на завершение строительства проблемного дома ЖСК "Жилком" (проспект Победы, 29а). Это будет сделано на условиях софинансирования."Этот объект ранее был включен в реестр проблемных домов. Теперь появилась возможность решить этот вопрос", – уточнил Развожаев.В 2021 году председатель правления жилищно-строительного кооператива "Жилком" в Севастополе был обвинен в продаже чужих квартир, сообщала прокуратура.Строительство проблемного дома на проспекте Победы было начато еще при Украине, затем объект передали ЖСК "Жилком". В 2015 году здание было построено, но проверка Госстройнадзора показала, что в нем есть значительные отклонения от первоначального проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский винзавод и еще 4 ГУПа приватизируютПревысил полномочия: экс-сотрудник СевГУ вернет в бюджет 3,3 млнГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляже

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севастополь, новости, михаил развожаев, соцзащита, общество