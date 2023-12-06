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Как в Севастополе будут высчитывать доход малоимущей семьи - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Как в Севастополе будут высчитывать доход малоимущей семьи
Как в Севастополе будут высчитывать доход малоимущей семьи - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Как в Севастополе будут высчитывать доход малоимущей семьи
В Севастополе с 1 января совокупный доход малоимущих семей будут рассчитывать на душу населения. Доходы на ребенка или пожилого человека не будут считаться... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T20:57
2023-12-06T20:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе с 1 января совокупный доход малоимущих семей будут рассчитывать на душу населения. Доходы на ребенка или пожилого человека не будут считаться отдельно, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Такое решение было принято на заседании городского правительства.Если в одном домохозяйстве вместе с супругами и детьми проживают пожилые родители, их доход теперь также не будет учитываться.Кроме того, как сообщил Развожаев, за счет перераспределения средств бюджета в Севастополе выделили 28 миллионов рублей на завершение строительства проблемного дома ЖСК "Жилком" (проспект Победы, 29а). Это будет сделано на условиях софинансирования."Этот объект ранее был включен в реестр проблемных домов. Теперь появилась возможность решить этот вопрос", – уточнил Развожаев.В 2021 году председатель правления жилищно-строительного кооператива "Жилком" в Севастополе был обвинен в продаже чужих квартир, сообщала прокуратура.Строительство проблемного дома на проспекте Победы было начато еще при Украине, затем объект передали ЖСК "Жилком". В 2015 году здание было построено, но проверка Госстройнадзора показала, что в нем есть значительные отклонения от первоначального проекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский винзавод и еще 4 ГУПа приватизируютПревысил полномочия: экс-сотрудник СевГУ вернет в бюджет 3,3 млнГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляже
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, михаил развожаев, соцзащита, общество
Как в Севастополе будут высчитывать доход малоимущей семьи

В Севастополе доход малоимущих будут определять без учета детского и пожилого возраста

20:57 06.12.2023
 
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Покупатель достает деньги из кошелька у прилавка с мясом - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе с 1 января совокупный доход малоимущих семей будут рассчитывать на душу населения. Доходы на ребенка или пожилого человека не будут считаться отдельно, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Такое решение было принято на заседании городского правительства.

"С 1 января меняется механизм подхода к определению малоимущей семьи: совокупный доход будет определяться исходя из величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, то есть не будут считаться отдельно на ребенка, на пожилого человека, на работающего и так далее", – сообщил глава региона.

Если в одном домохозяйстве вместе с супругами и детьми проживают пожилые родители, их доход теперь также не будет учитываться.

"Если в одном домохозяйстве вместе с мамой, папой и детьми живут пожилые родители или другие родственники, их доход теперь не будет учитываться при определении критерия нуждаемости", – объяснил губернатор.

Кроме того, как сообщил Развожаев, за счет перераспределения средств бюджета в Севастополе выделили 28 миллионов рублей на завершение строительства проблемного дома ЖСК "Жилком" (проспект Победы, 29а). Это будет сделано на условиях софинансирования.
"Этот объект ранее был включен в реестр проблемных домов. Теперь появилась возможность решить этот вопрос", – уточнил Развожаев.
В 2021 году председатель правления жилищно-строительного кооператива "Жилком" в Севастополе был обвинен в продаже чужих квартир, сообщала прокуратура.
Строительство проблемного дома на проспекте Победы было начато еще при Украине, затем объект передали ЖСК "Жилком". В 2015 году здание было построено, но проверка Госстройнадзора показала, что в нем есть значительные отклонения от первоначального проекта.
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СевастопольНовостиМихаил РазвожаевСоцзащитаОбщество
 
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