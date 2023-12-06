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Превысил полномочия: экс-сотрудник СевГУ вернет в бюджет 3,3 млн - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Превысил полномочия: экс-сотрудник СевГУ вернет в бюджет 3,3 млн
Превысил полномочия: экс-сотрудник СевГУ вернет в бюджет 3,3 млн - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Превысил полномочия: экс-сотрудник СевГУ вернет в бюджет 3,3 млн
Экс-глава Дирекции по строительству Севастопольского государственного университета необоснованно отдал подрядчику более 3,3 млн бюджетных рублей за... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T18:43
2023-12-06T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Экс-глава Дирекции по строительству Севастопольского государственного университета необоснованно отдал подрядчику более 3,3 млн бюджетных рублей за незавершенный ремонт и теперь полностью возместит ущерб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным надзорного ведомства, в апреле 2019 года, еще находясь в должности, мужчина принял работы по ремонту зданий университета, часть которых заведомо не была исполнена.Гагаринский районный суд Севастополя в 2022 году признал экс-главу дирекции виновным в превышении должностных полномочий. Далее Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга по иску севастопольской прокуратуры постановил взыскать с виновного сумму ущерба. Исковые требования удовлетворены. Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейПревысил полномочия на 20 млн рублей: в Ялте возбудили дело на приставаВ Севастополе экс-директор предприятия "превысил полномочия" на 400 тыс руб
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Превысил полномочия: экс-сотрудник СевГУ вернет в бюджет 3,3 млн

Экс-глава дирекции по строительству СевГУ возместит ущерб в 3,3 млн бюджету – прокуратура

18:43 06.12.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Экс-глава Дирекции по строительству Севастопольского государственного университета необоснованно отдал подрядчику более 3,3 млн бюджетных рублей за незавершенный ремонт и теперь полностью возместит ущерб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
По данным надзорного ведомства, в апреле 2019 года, еще находясь в должности, мужчина принял работы по ремонту зданий университета, часть которых заведомо не была исполнена.

"В учебных корпусах смонтировано более дешевое оборудование системы кондиционирования, чем предусмотрено техническим заданием к договору. Кроме того, частично не произведены прокладка трубопроводов отопления, газоснабжения, воздуховодов, очистка стен, армирование ступеней и смена жалюзийных решеток. Общая стоимость оплаченных, но не выполненных работ составила свыше 3,3 млн рублей", – перечислили в пресс-службе.

Гагаринский районный суд Севастополя в 2022 году признал экс-главу дирекции виновным в превышении должностных полномочий. Далее Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга по иску севастопольской прокуратуры постановил взыскать с виновного сумму ущерба. Исковые требования удовлетворены. Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.
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