https://crimea.ria.ru/20231206/prevysil-polnomochiya-eks-sotrudnik-sevgu-vernet-v-byudzhet-33-mln-1133350784.html

Превысил полномочия: экс-сотрудник СевГУ вернет в бюджет 3,3 млн

Превысил полномочия: экс-сотрудник СевГУ вернет в бюджет 3,3 млн - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Превысил полномочия: экс-сотрудник СевГУ вернет в бюджет 3,3 млн

Экс-глава Дирекции по строительству Севастопольского государственного университета необоснованно отдал подрядчику более 3,3 млн бюджетных рублей за... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T18:43

2023-12-06T18:43

2023-12-06T18:43

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севастопольский государственный университет (севгу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Экс-глава Дирекции по строительству Севастопольского государственного университета необоснованно отдал подрядчику более 3,3 млн бюджетных рублей за незавершенный ремонт и теперь полностью возместит ущерб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.По данным надзорного ведомства, в апреле 2019 года, еще находясь в должности, мужчина принял работы по ремонту зданий университета, часть которых заведомо не была исполнена.Гагаринский районный суд Севастополя в 2022 году признал экс-главу дирекции виновным в превышении должностных полномочий. Далее Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга по иску севастопольской прокуратуры постановил взыскать с виновного сумму ущерба. Исковые требования удовлетворены. Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейПревысил полномочия на 20 млн рублей: в Ялте возбудили дело на приставаВ Севастополе экс-директор предприятия "превысил полномочия" на 400 тыс руб

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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