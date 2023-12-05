Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231205/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1133329759.html
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 05.12.2023
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации – сапером и оператором БПЛА Сергеем Пруговым и морским пехотинцем Михаилом Чугурьяном. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T20:21
2023-12-05T20:03
севастополь
михаил развожаев
герои сво
новости сво
утраты
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119242799_0:38:1620:949_1920x0_80_0_0_41444e50abd27e07b08db11c6fbed7ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями спецоперации – сапером и оператором БПЛА Сергеем Пруговым и морским пехотинцем Михаилом Чугурьяном. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Сегодня в Севастополе проводили в последний путь еще двух наших воинов: добровольца "Барса" капитана Сергея Пругова и рядового Михаила Чугурьяна", – написал он в Telegram-канале.Сергей Пругов родился и вырос в Севастополе. Он с детства мечтал о небе: хотел стать летчиком, занимался летной подготовкой в ДОСААФе, окончил с красным дипломом летное училище. Но в 90-е годы он так и не стал летчиком. Уволившись из Вооруженных сил, Сергей Пругов поступил в мореходное училище. Он ходил в море на гражданских судах. С началом специальной военной операции пошел воевать добровольцем "Барса".В зоне СВО он был сапером: участвовал в разминировании городов и поселков на освобожденных от врага территориях. Позже освоил военную специальность оператора БПЛА.Михаил Чугурьян также родился и вырос в Севастополе. Он окончил факультет подготовки гражданских специалистов ЧВВМУ имени П.С. Нахимова, где получил специальность "инженера-электронщика".Михаил был ранен и направлен в госпиталь имени Бурденко в Москве. Врачи боролись за его жизнь, но спасти героя не удалось.В этот же день в Саках в последний путь проводили еще одного участника СВО - гвардии лейтенанта Матвея Шапкина.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием ШульгинымВ Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехотыВ Крыму простились с погибшим героем спецоперации
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0a/1119242799_7:0:1447:1080_1920x0_80_0_0_164622cc015422cbf672458382e97931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, герои сво, новости сво, утраты, общество, новости крыма
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

В Севастополе проводили в последний путь героев СВО Сергея Пругова и Михаила Чугурьяна

20:21 05.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛампада в православном храме
Лампада в православном храме - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями спецоперации – сапером и оператором БПЛА Сергеем Пруговым и морским пехотинцем Михаилом Чугурьяном. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе проводили в последний путь еще двух наших воинов: добровольца "Барса" капитана Сергея Пругова и рядового Михаила Чугурьяна", – написал он в Telegram-канале.
Сергей Пругов родился и вырос в Севастополе. Он с детства мечтал о небе: хотел стать летчиком, занимался летной подготовкой в ДОСААФе, окончил с красным дипломом летное училище. Но в 90-е годы он так и не стал летчиком. Уволившись из Вооруженных сил, Сергей Пругов поступил в мореходное училище. Он ходил в море на гражданских судах. С началом специальной военной операции пошел воевать добровольцем "Барса".
В зоне СВО он был сапером: участвовал в разминировании городов и поселков на освобожденных от врага территориях. Позже освоил военную специальность оператора БПЛА.

"Имея опыт и навыки летной работы, все поставленные командованием задачи выполнял умело и инициативно. Пользовался заслуженным авторитетом у сослуживцев и командования. Сергей Борисович скончался в госпитале от ран, полученных в бою под поселком Новая Маячка Херсонской области", - рассказал Развожаев.

Михаил Чугурьян также родился и вырос в Севастополе. Он окончил факультет подготовки гражданских специалистов ЧВВМУ имени П.С. Нахимова, где получил специальность "инженера-электронщика".
"Проходил военную службу по контракту на одном из кораблей Черноморского флота. В сентябре 2023 года подписал новый контракт с Минобороны и был направлен для прохождения службы в зону проведения СВО, служил в полку морской пехоты Каспийской флотилии", - говорится в сообщении губернатора.
Михаил был ранен и направлен в госпиталь имени Бурденко в Москве. Врачи боролись за его жизнь, но спасти героя не удалось.
В этот же день в Саках в последний путь проводили еще одного участника СВО - гвардии лейтенанта Матвея Шапкина.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Погиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием Шульгиным
В Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехоты
В Крыму простились с погибшим героем спецоперации
 
СевастопольМихаил РазвожаевГерои СВОНовости СВОУтратыОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:13Гибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляже
20:47Военные России обеспечили ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС
20:30Три беспилотника сбиты над Белгородской областью - есть повреждения
20:21В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
20:02Дань памяти: мемориал в честь партизан открыли в Алуште
19:49Число раненых в ДТП с бензовозом на Кубани растет, работает санавиация
19:38Израиль начал третью фазу наземной операции в Газе
19:25Сколько домов в Евпатории остаются без света после урагана
19:17Выстоим, выстроим: мэр Энергодара рассказал о жизни в городе
19:00Страшное ДТП с бензовозом и маршруткой на Кубани – трое погибших
18:50Режим ЧС введут еще в одном районе Крыма
18:31Проект КОС "Южные" в Севастополе получил добро: что дальше
18:12Рост тарифов и спад заказов: в Крыму принят новый закон о такси
17:57Воевала в ДНР: участница нацбата "Айдар*" получила 5 лет колонии
17:26Евро поднялся выше 100 рублей впервые с конца октября
17:12Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем Шапкиным
16:54Как в Крыму расчищают реки по нацпроектам: итоги года и глобальные планы
16:27Когда Бельгия передаст Украине истребители F-16
16:09Симферополь и пригород на день останутся без воды из-за аварии
15:33Минус 700 боевиков: итоги боев в зоне СВО за сутки
Лента новостейМолния