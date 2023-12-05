https://crimea.ria.ru/20231205/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1133329759.html
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 05.12.2023
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации – сапером и оператором БПЛА Сергеем Пруговым и морским пехотинцем Михаилом Чугурьяном. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T20:21
2023-12-05T20:21
2023-12-05T20:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями спецоперации – сапером и оператором БПЛА Сергеем Пруговым и морским пехотинцем Михаилом Чугурьяном. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Сегодня в Севастополе проводили в последний путь еще двух наших воинов: добровольца "Барса" капитана Сергея Пругова и рядового Михаила Чугурьяна", – написал он в Telegram-канале.Сергей Пругов родился и вырос в Севастополе. Он с детства мечтал о небе: хотел стать летчиком, занимался летной подготовкой в ДОСААФе, окончил с красным дипломом летное училище. Но в 90-е годы он так и не стал летчиком. Уволившись из Вооруженных сил, Сергей Пругов поступил в мореходное училище. Он ходил в море на гражданских судах. С началом специальной военной операции пошел воевать добровольцем "Барса".В зоне СВО он был сапером: участвовал в разминировании городов и поселков на освобожденных от врага территориях. Позже освоил военную специальность оператора БПЛА.Михаил Чугурьян также родился и вырос в Севастополе. Он окончил факультет подготовки гражданских специалистов ЧВВМУ имени П.С. Нахимова, где получил специальность "инженера-электронщика".Михаил был ранен и направлен в госпиталь имени Бурденко в Москве. Врачи боролись за его жизнь, но спасти героя не удалось.В этот же день в Саках в последний путь проводили еще одного участника СВО - гвардии лейтенанта Матвея Шапкина.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием ШульгинымВ Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехотыВ Крыму простились с погибшим героем спецоперации
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, герои сво, новости сво, утраты, общество, новости крыма
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе проводили в последний путь героев СВО Сергея Пругова и Михаила Чугурьяна
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями спецоперации – сапером и оператором БПЛА Сергеем Пруговым и морским пехотинцем Михаилом Чугурьяном. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе проводили в последний путь еще двух наших воинов: добровольца "Барса" капитана Сергея Пругова и рядового Михаила Чугурьяна", – написал он в Telegram-канале.
Сергей Пругов родился и вырос в Севастополе. Он с детства мечтал о небе: хотел стать летчиком, занимался летной подготовкой в ДОСААФе, окончил с красным дипломом летное училище. Но в 90-е годы он так и не стал летчиком. Уволившись из Вооруженных сил, Сергей Пругов поступил в мореходное училище. Он ходил в море на гражданских судах. С началом специальной военной операции пошел воевать добровольцем "Барса".
В зоне СВО он был сапером: участвовал в разминировании городов и поселков на освобожденных от врага территориях. Позже освоил военную специальность оператора БПЛА.
"Имея опыт и навыки летной работы, все поставленные командованием задачи выполнял умело и инициативно. Пользовался заслуженным авторитетом у сослуживцев и командования. Сергей Борисович скончался в госпитале от ран, полученных в бою под поселком Новая Маячка Херсонской области", - рассказал Развожаев.
Михаил Чугурьян также родился и вырос в Севастополе. Он окончил факультет подготовки гражданских специалистов ЧВВМУ имени П.С. Нахимова, где получил специальность "инженера-электронщика".
"Проходил военную службу по контракту на одном из кораблей Черноморского флота. В сентябре 2023 года подписал новый контракт с Минобороны и был направлен для прохождения службы в зону проведения СВО, служил в полку морской пехоты Каспийской флотилии", - говорится в сообщении губернатора.
Михаил был ранен и направлен в госпиталь имени Бурденко в Москве. Врачи боролись за его жизнь, но спасти героя не удалось.
В этот же день в Саках в последний путь проводили
еще одного участника СВО - гвардии лейтенанта Матвея Шапкина.
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