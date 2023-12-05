https://crimea.ria.ru/20231205/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1133329759.html

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 05.12.2023

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации – сапером и оператором БПЛА Сергеем Пруговым и морским пехотинцем Михаилом Чугурьяном. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T20:21

2023-12-05T20:21

2023-12-05T20:03

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями спецоперации – сапером и оператором БПЛА Сергеем Пруговым и морским пехотинцем Михаилом Чугурьяном. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Сегодня в Севастополе проводили в последний путь еще двух наших воинов: добровольца "Барса" капитана Сергея Пругова и рядового Михаила Чугурьяна", – написал он в Telegram-канале.Сергей Пругов родился и вырос в Севастополе. Он с детства мечтал о небе: хотел стать летчиком, занимался летной подготовкой в ДОСААФе, окончил с красным дипломом летное училище. Но в 90-е годы он так и не стал летчиком. Уволившись из Вооруженных сил, Сергей Пругов поступил в мореходное училище. Он ходил в море на гражданских судах. С началом специальной военной операции пошел воевать добровольцем "Барса".В зоне СВО он был сапером: участвовал в разминировании городов и поселков на освобожденных от врага территориях. Позже освоил военную специальность оператора БПЛА.Михаил Чугурьян также родился и вырос в Севастополе. Он окончил факультет подготовки гражданских специалистов ЧВВМУ имени П.С. Нахимова, где получил специальность "инженера-электронщика".Михаил был ранен и направлен в госпиталь имени Бурденко в Москве. Врачи боролись за его жизнь, но спасти героя не удалось.В этот же день в Саках в последний путь проводили еще одного участника СВО - гвардии лейтенанта Матвея Шапкина.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием ШульгинымВ Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехотыВ Крыму простились с погибшим героем спецоперации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, герои сво, новости сво, утраты, общество, новости крыма