https://crimea.ria.ru/20231203/v-rossii-otmechayut-den-neizvestnogo-soldata-1133273750.html
В России отмечают День неизвестного солдата
В России отмечают День неизвестного солдата - РИА Новости Крым, 03.12.2023
В России отмечают День неизвестного солдата
3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата. Памятная дата была установлена федеральным законом в 2014 году. РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T09:41
2023-12-03T09:41
2023-12-03T09:41
праздники и памятные даты
великая отечественная война
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. 3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата. Памятная дата была установлена федеральным законом в 2014 году.Соответствующий федеральный закон о внесении изменений в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в октябре 2014 года. В ноябре он был подписан президентом Владимиром Путиным.Именно 3 декабря в 1966 году, когда праздновалась 25-я годовщина разгрома фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы, которая была расположена на 41-м километре Ленинградского шоссе, перенесли и торжественно захоронили у стены Московского Кремля в Александровском саду.Мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата" был открыт в 1967 году. Авторы проекта – архитекторы Дмитрий Бурдин, Владимир Климов, Юрий Рабаев и скульптор Николай Томский.Как отметил спикер крымского парламента Владимир Константинов, история подвигов тысяч людей, положивших свои жизни на алтарь Великой Победы, навсегда останется неизвестной. Но долг последующих поколений - помнить о них.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под КерчьюКак крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцевПока не похоронен последний солдат: будни поисковых отрядов
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праздники и памятные даты, великая отечественная война, история, россия, общество
В России отмечают День неизвестного солдата
День неизвестного солдата отмечают в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. 3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата. Памятная дата была установлена федеральным законом в 2014 году.
"Эта памятная дата устанавливается в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами, чьи имена остались неизвестными", - говорится в справке Государственно-правового управления на сайте Кремля.
Соответствующий федеральный закон о внесении изменений в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в октябре 2014 года. В ноябре он был подписан президентом Владимиром Путиным.
Именно 3 декабря в 1966 году, когда праздновалась 25-я годовщина разгрома фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы, которая была расположена на 41-м километре Ленинградского шоссе, перенесли и торжественно захоронили у стены Московского Кремля в Александровском саду.
Мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата" был открыт в 1967 году. Авторы проекта – архитекторы Дмитрий Бурдин, Владимир Климов, Юрий Рабаев и скульптор Николай Томский.
Как отметил спикер крымского парламента Владимир Константинов, история подвигов тысяч людей, положивших свои жизни на алтарь Великой Победы, навсегда останется неизвестной. Но долг последующих поколений - помнить о них.
"Для этого мы делаем все, что в наших силах: занимаемся исследовательской и поисковой деятельностью, реконструируем и создаем новые мемориалы, в том числе — на месте братских могил, облагораживаем захоронения наших воинов, рассказываем о подвиге нашего народа во время Великой Отечественной войны подрастающему поколению крымчан", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
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