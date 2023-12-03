https://crimea.ria.ru/20231203/v-rossii-otmechayut-den-neizvestnogo-soldata-1133273750.html

В России отмечают День неизвестного солдата

В России отмечают День неизвестного солдата - РИА Новости Крым, 03.12.2023

В России отмечают День неизвестного солдата

3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата. Памятная дата была установлена федеральным законом в 2014 году. РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T09:41

2023-12-03T09:41

2023-12-03T09:41

праздники и памятные даты

великая отечественная война

история

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/07/1128598201_0:199:2920:1842_1920x0_80_0_0_73c423f38993079dca3e67bb0d83a254.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. 3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата. Памятная дата была установлена федеральным законом в 2014 году.Соответствующий федеральный закон о внесении изменений в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в октябре 2014 года. В ноябре он был подписан президентом Владимиром Путиным.Именно 3 декабря в 1966 году, когда праздновалась 25-я годовщина разгрома фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы, которая была расположена на 41-м километре Ленинградского шоссе, перенесли и торжественно захоронили у стены Московского Кремля в Александровском саду.Мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата" был открыт в 1967 году. Авторы проекта – архитекторы Дмитрий Бурдин, Владимир Климов, Юрий Рабаев и скульптор Николай Томский.Как отметил спикер крымского парламента Владимир Константинов, история подвигов тысяч людей, положивших свои жизни на алтарь Великой Победы, навсегда останется неизвестной. Но долг последующих поколений - помнить о них.Читайте также на РИА Новости Крым:Останки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под КерчьюКак крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцевПока не похоронен последний солдат: будни поисковых отрядов

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, великая отечественная война, история, россия, общество