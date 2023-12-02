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Ветер и волны в проливе: как работает Керченская переправа в субботу - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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Ветер и волны в проливе: как работает Керченская переправа в субботу
Ветер и волны в проливе: как работает Керченская переправа в субботу - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Ветер и волны в проливе: как работает Керченская переправа в субботу
В Керченском проливе сохраняется штормовое предупреждение из-за ветра. Переправа работает по фактической погоде, сообщили утром в субботу в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T09:19
2023-12-02T09:19
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
морской транспорт
росморречфлот
крымская погода
штормовое предупреждение
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Керченском проливе сохраняется штормовое предупреждение из-за ветра. Переправа работает по фактической погоде, сообщили утром в субботу в Росморречфлоте.За последние сутки паромы выполнили четыре рейса. А с запуска морского сообщения между портами Крым и Кавказ через пролив в обе стороны перевезено 399 409 пассажиров и 228 824 грузовика. В общей сложности паромами выполнено 6 673 рейса.Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.Также водители могут воспользоваться сухопутными маршрутом, который пролегает по новым регионам. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро воскресенья проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.Утром в субботу проезд по Крымскому мосту свободен со стороны Керчи и Тамани.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, морской транспорт, росморречфлот, крымская погода, штормовое предупреждение, логистика, порт кавказ, порт крым, новости крыма
Ветер и волны в проливе: как работает Керченская переправа в субботу

Керченская паромная переправа в субботу работает по фактической погоде - Росморречфлот

09:19 02.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Керченском проливе сохраняется штормовое предупреждение из-за ветра. Переправа работает по фактической погоде, сообщили утром в субботу в Росморречфлоте.
"Действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-17 м/сек. Согласно прогнозу Росгидромета, 2 декабря без осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +14…16, температура воды в море +10", - уточнили в сообщении.
За последние сутки паромы выполнили четыре рейса. А с запуска морского сообщения между портами Крым и Кавказ через пролив в обе стороны перевезено 399 409 пассажиров и 228 824 грузовика. В общей сложности паромами выполнено 6 673 рейса.
Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Также водители могут воспользоваться сухопутными маршрутом, который пролегает по новым регионам. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковому транспорту массой до 3,5 тонн. По состоянию на утро воскресенья проезд по транспортному переходу через Керченский пролив свободен с обеих сторон.
Утром в субботу проезд по Крымскому мосту свободен со стороны Керчи и Тамани.
 
КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливМорской транспортРосМорРечФлотКрымская погодаШтормовое предупреждениеЛогистикаПорт КавказПорт КрымНовости Крыма
 
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