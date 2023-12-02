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Крымский мост: оперативная информация на утро субботы - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
Проезд по Крымскому мосту утром в субботу свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T09:03
2023-12-02T09:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
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тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в субботу свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
https://crimea.ria.ru/20231019/kogda-dostoyat-trassu-simferopol--evpatoriya--mirnyy-1132175586.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост: оперативная информация на утро субботы

Проезд по Крымскому мосту в субботу утром со стороны Крыма и Краснодарского края свободен

09:03 02.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в субботу свободен с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 09:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сказано в сообщении.
Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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