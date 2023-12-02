https://crimea.ria.ru/20231202/obstanovka-na-krymskom-mostu-vecherom-v-subbotu-1133207756.html
Обстановка на Крымском мосту вечером в субботу
Обстановка на Крымском мосту вечером в субботу - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Обстановка на Крымском мосту вечером в субботу
Вечером в субботу на подъездах к досмотровым пунктам у Крымского моста очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T21:12
2023-12-02T21:12
2023-12-02T21:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Вечером в субботу на подъездах к досмотровым пунктам у Крымского моста очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по транспортному переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности – это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231202/v-sevastopole-vozobnovlyayut-dvizhenie-katera-1133268558.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Обстановка на Крымском мосту вечером в субботу
Движение по Крымскому мосту вечером в субботу свободно с обеих сторон