https://crimea.ria.ru/20231202/obstanovka-na-krymskom-mostu-vecherom-v-subbotu-1133207756.html

Обстановка на Крымском мосту вечером в субботу

Обстановка на Крымском мосту вечером в субботу - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Обстановка на Крымском мосту вечером в субботу

Вечером в субботу на подъездах к досмотровым пунктам у Крымского моста очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T21:12

2023-12-02T21:12

2023-12-02T21:12

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Вечером в субботу на подъездах к досмотровым пунктам у Крымского моста очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по транспортному переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности – это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

https://crimea.ria.ru/20231202/v-sevastopole-vozobnovlyayut-dvizhenie-katera-1133268558.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край