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Проезд по Крымскому мосту: данные на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Проезд по Крымскому мосту: данные на вечер пятницы
Проезд по Крымскому мосту: данные на вечер пятницы - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Проезд по Крымскому мосту: данные на вечер пятницы
На подъездах к досмотровым пунктам у Крымского моста в пятницу вечером очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T21:01
2023-12-01T21:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам у Крымского моста в пятницу вечером очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности – это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231120/v-sevastopole-do-leta-perekroyut-dorogu-v-odnom-iz-spalnykh-rayonov-1132867051.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Проезд по Крымскому мосту: данные на вечер пятницы

Движение по Крымскому мосту в пятницу вечером свободно с обеих сторон

21:01 01.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный состав проходит по Крымскому мосту.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам у Крымского моста в пятницу вечером очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 21:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сказано в сообщении.

Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности – это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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