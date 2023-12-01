Проезд по Крымскому мосту: данные на вечер пятницы
Движение по Крымскому мосту в пятницу вечером свободно с обеих сторон
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный состав проходит по Крымскому мосту.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам у Крымского моста в пятницу вечером очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 21:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сказано в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности – это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.