Главные новости Крыма: 1 декабря
Главные новости Крыма за 1 декабря
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов в студии "Радио Спутник в Крыму"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Сергей Аксенов в интервью радио "Спутник в Крыму" рассказал о последствиях шторма века, наполнении водохранилищ, открытии набережной Евпатории и Соборной мечети в Симферополе. В Севастополе посчитали ущерб от непогоды. Жители Крыма смогут получить компенсацию за пострадавшее жилье в результате ЧС. Крым опротестует передачу Украине коллекции скифского золота. У берегов полуострова уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Сергей Аксенов о шторме, засухе в Крыму, Соборной мечети в Симферополе и набережной Евпатории
Последствия сильного шторма продолжают устранять в Крыму около 230 бригад. Урагана такой силы не наблюдалось в Крыму практически 170 лет. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму". Основные пострадавшие регионы – Черноморский и Сакский районы, Евпатория, а также частично Бахчисарайский и Ленинский районы. Жители Крыма, чье жилье пострадало из-за непогоды, получат компенсационные выплаты.
Сильные осадки привели к увеличению уровня воды в водохранилищах Крыма – засуха полуострову не грозит.
Работы по реконструкции набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории планируют завершить до конца декабря текущего года. В этом же месяце назовут дату открытия Соборной мечети в Симферополе. По предварительной информации, службу проведут 8 декабря.
Непогода нанесла Севастополю ущерб в сотни миллионов
Ущерб многоквартирным домам и объектам коммунальной инфраструктуры в Севастополе из-за шторма оценен в 743 миллионов рублей. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора города Евгений Горлов. Урон многоэтажным домам – 24,18 млн рублей, объектам благоустройства и пляжной инфраструктуре – 709,45 млн рублей, ущерб коммунальной инфраструктуре – 6,37 млн рублей. На вывоз мусора в процессе устранения последствий шторма региональный оператор потратил 3,4 млн рублей.
Кто и как получит компенсацию за ущерб от шторма
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что основным условием для получения денежной компенсации крымчанам, чье имущество пострадало в результате сильного шторма, является расположение жилого помещения в зоне ЧС. Подать заявление о предоставлении компенсационных выплат можно в органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований, в центры "Мои Документы", а также на портал госуслуг.
Вчера, 14:13ИнфографикаНа что могут рассчитывать пострадавшие во время ЧС крымчане - инфографикаЖители 17 регионов Крыма, в которых был введен режим чрезвычайной ситуации после мощного шторма, могут рассчитывать на выплаты единовременных пособий. Основное условие получения выплат – нахождение жилого помещения в зоне ЧС. Какие компенсации предусмотрены - смотрите в нашей инфографике.
Передачу Украине скифского золота опротестует Крым
Крым намерен обратиться в международные организации и опротестовать решение о передаче Украине коллекции скифского золота, которая принадлежит крымским музеям. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму". При этом он уточнил, что шансов на положительный исход крайне мало, учитывая то, как международное сообщество реагировало на протесты Крыма, когда музеям республики отказались возвращать принадлежащие им артефакты.
Катер ВМС Украины уничтожен у берегов Крыма
1 декабря около 08.00 в западной части акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер ВМС Украины, который следовал в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщило Минобороны РФ. Российской морской авиацией вражеский дрон был уничтожен.