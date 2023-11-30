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Три человека погибли при стрельбе в Иерусалиме
Три человека погибли при стрельбе в Иерусалиме - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Три человека погибли при стрельбе в Иерусалиме
Три человека стали жертвами стрельбы в Иерусалиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T11:18
2023-11-30T11:18
2023-11-30T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Три человека стали жертвами стрельбы в Иерусалиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Кроме того, по данным 12-й канала израильского телевидения, медики подтвердили смерть трех пострадавших - 24-летней девушки, 60-летней женщины и 73-летнего мужчины. Еще пять человек получили ранения средней степени тяжести.Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что "нападавшие, по всей видимости, являлись членами ХАМАС". Командующий полицией Иерусалимского округа Дорон Тургеман в свою очередь сообщил, что нападавшие были жителями Восточного Иерусалима. Они были вооружены винтовкой M-16 и пистолетом.В четверг утром сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу по мирным жителям на остановке на въезде в Иерусалим. Двое нападавших были нейтрализованы на месте. Ранения получили семь человек.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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израиль, происшествия, в мире, теракт, безопасность, новости, общество
Три человека погибли при стрельбе в Иерусалиме
Три человека стали жертвами стрельбы в Иерусалиме - СМИ