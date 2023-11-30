https://crimea.ria.ru/20231130/v-ierusalime-dvoe-rasstrelyali-lyudey-na-ostanovke-1133200844.html

В Иерусалиме двое расстреляли людей на остановке

В Иерусалиме двое расстреляли людей на остановке - РИА Новости Крым, 30.11.2023

В Иерусалиме двое расстреляли людей на остановке

В четверг утром в Иерусалиме произошла стрельба, ранены по меньшей мере семь человек. Об этом сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T09:29

2023-11-30T09:29

2023-11-30T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В четверг утром в Иерусалиме произошла стрельба, ранены по меньшей мере семь человек. Об этом сообщают местные СМИ.По данным израильского телеканала i24, стрельба произошла на автобусной остановке на въезде в город. Нападавшие ликвидированы.Телеканал со ссылкой на медиков уточняет, что ранены семь человек, двое из них - серьезно.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновник массовой стрельбы в США покончил с собойРасстрел группы туристов из Израиля: сколько погибшихВзрывы и выстрелы: в центре Анкары совершен теракт

израиль

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, происшествия, в мире, общество, новости