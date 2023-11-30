Рейтинг@Mail.ru
В Иерусалиме двое расстреляли людей на остановке - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231130/v-ierusalime-dvoe-rasstrelyali-lyudey-na-ostanovke-1133200844.html
В Иерусалиме двое расстреляли людей на остановке
В Иерусалиме двое расстреляли людей на остановке - РИА Новости Крым, 30.11.2023
В Иерусалиме двое расстреляли людей на остановке
В четверг утром в Иерусалиме произошла стрельба, ранены по меньшей мере семь человек. Об этом сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T09:29
2023-11-30T09:34
израиль
происшествия
в мире
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111809/10/1118091004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdfa0f6c4a202b0257bf5aa95d7d1ed7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В четверг утром в Иерусалиме произошла стрельба, ранены по меньшей мере семь человек. Об этом сообщают местные СМИ.По данным израильского телеканала i24, стрельба произошла на автобусной остановке на въезде в город. Нападавшие ликвидированы.Телеканал со ссылкой на медиков уточняет, что ранены семь человек, двое из них - серьезно.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновник массовой стрельбы в США покончил с собойРасстрел группы туристов из Израиля: сколько погибшихВзрывы и выстрелы: в центре Анкары совершен теракт
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111809/10/1118091004_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_9e9b273f0c264de989184174dd546f56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
израиль, происшествия, в мире, общество, новости
В Иерусалиме двое расстреляли людей на остановке

Семь человек ранены при стрельбе в Иерусалиме – СМИ

09:29 30.11.2023 (обновлено: 09:34 30.11.2023)
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В четверг утром в Иерусалиме произошла стрельба, ранены по меньшей мере семь человек. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным израильского телеканала i24, стрельба произошла на автобусной остановке на въезде в город. Нападавшие ликвидированы.

"Поступило сообщение о стрельбе на въезде в город Иерусалим (в направлении центрального вокзала), и в результате которой есть несколько жертв... Двое подозреваемых были нейтрализованы на месте. К месту происшествия направляются большие силы полиции", - приводит телеканал заявление полиции.

Телеканал со ссылкой на медиков уточняет, что ранены семь человек, двое из них - серьезно.
"Медики и парамедики оказывают медицинскую помощь семи пострадавшим, двое находятся в критическом состоянии, им оказывают помощь на месте, пятеро были направлены в больницу", - приводит телеканал заявление медиков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Виновник массовой стрельбы в США покончил с собой
Расстрел группы туристов из Израиля: сколько погибших
Взрывы и выстрелы: в центре Анкары совершен теракт
 
ИзраильПроисшествияВ миреОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Ситуация на дорогах Крыма после урагана - информация МЧС
10:45Равный среди великих: 100 лет Генри Киссинджера в фотоснимках
10:33Как в Крыму задерживали украинского шпиона – видео ФСБ
10:03Без света и воды после урагана в Крыму остаются тысячи людей - данные МЧС
10:00Схемы новогодних мошенничеств: как не попасться на удочку злоумышленников
09:48В Крыму задержали шпионившего за Рогвардией украинского агента – ФСБ
09:44Режим ЧС введен еще в двух регионах Крыма
09:39Таких больше не делают: в Совфеде высказались о смерти Киссинджера
09:338 тысяч абонентов остаются без света в Симферопольском районе
09:29В Иерусалиме двое расстреляли людей на остановке
09:14Придумал разрядку и челночную дипломатию: чем известен Генри Киссинджер
08:50Где в Крыму не будет воды в четверг - карта отключений
08:05Крымский мост: обстановка утром в четверг
07:4113 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате
07:38Где в Симферополе пройдут ярмарки в начале декабря
07:26В Крыму научились делать конфеты из мороженого
07:22Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер: биография
07:14Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
07:10В возрасте 100 лет умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер
06:41В обесточенные после урагана села Херсонщины везут баллонный газ
Лента новостейМолния