https://crimea.ria.ru/20231130/v-ierusalime-dvoe-rasstrelyali-lyudey-na-ostanovke-1133200844.html
В Иерусалиме двое расстреляли людей на остановке
В Иерусалиме двое расстреляли людей на остановке - РИА Новости Крым, 30.11.2023
В Иерусалиме двое расстреляли людей на остановке
В четверг утром в Иерусалиме произошла стрельба, ранены по меньшей мере семь человек. Об этом сообщают местные СМИ. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T09:29
2023-11-30T09:29
2023-11-30T09:34
израиль
происшествия
в мире
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111809/10/1118091004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdfa0f6c4a202b0257bf5aa95d7d1ed7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В четверг утром в Иерусалиме произошла стрельба, ранены по меньшей мере семь человек. Об этом сообщают местные СМИ.По данным израильского телеканала i24, стрельба произошла на автобусной остановке на въезде в город. Нападавшие ликвидированы.Телеканал со ссылкой на медиков уточняет, что ранены семь человек, двое из них - серьезно.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновник массовой стрельбы в США покончил с собойРасстрел группы туристов из Израиля: сколько погибшихВзрывы и выстрелы: в центре Анкары совершен теракт
израиль
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111809/10/1118091004_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_9e9b273f0c264de989184174dd546f56.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, происшествия, в мире, общество, новости
В Иерусалиме двое расстреляли людей на остановке
Семь человек ранены при стрельбе в Иерусалиме – СМИ
09:29 30.11.2023 (обновлено: 09:34 30.11.2023)