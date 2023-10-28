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Виновник массовой стрельбы в США покончил с собой

Виновник массовой стрельбы в США покончил с собой - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Виновник массовой стрельбы в США покончил с собой

Тело предполагаемого виновника массовой стрельбы в штате Мэн в США найдено в Лисбоне. Об этом со ссылкой на комиссара департамента общественной безопасности... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T20:21

2023-10-28T20:21

2023-10-28T19:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Тело предполагаемого виновника массовой стрельбы в штате Мэн в США найдено в Лисбоне. Об этом со ссылкой на комиссара департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкла Сосчака пишет РИА Новости.Мужчина был обнаружен в прицепе грузовика на парковке рядом с центром по переработке отходов в Лисбоне (город рядом с Льюистоном). Сосчак затруднился назвать точную дату его смерти, указав, что поиски тела в этом районе специалисты провели дважды. При этом губернатор американского штата Джанет Миллс сообщила, что подозреваемый в массовой стрельбе в Льюистоне покончил с собой.25 октября в результате стрельбы в городе Льюистон в штате Мэн, США, погибли по меньшей мере 22 человека, десятки получили ранения, сообщал телеканал Fox News. Преступник вел огонь в трех различных местах, включая торговый центр и бар. Его личность установлена, это 40-летний Роберт Кард. По данным телекомпания NBC, число пострадавших может достигать 60 человек. Информации о россиянах среди пострадавших нет, сообщил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, происшествия, в мире, стрельба в сша, общество, новости