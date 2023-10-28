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Виновник массовой стрельбы в США покончил с собой - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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Виновник массовой стрельбы в США покончил с собой
Виновник массовой стрельбы в США покончил с собой - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Виновник массовой стрельбы в США покончил с собой
Тело предполагаемого виновника массовой стрельбы в штате Мэн в США найдено в Лисбоне. Об этом со ссылкой на комиссара департамента общественной безопасности... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T20:21
2023-10-28T19:04
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Тело предполагаемого виновника массовой стрельбы в штате Мэн в США найдено в Лисбоне. Об этом со ссылкой на комиссара департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкла Сосчака пишет РИА Новости.Мужчина был обнаружен в прицепе грузовика на парковке рядом с центром по переработке отходов в Лисбоне (город рядом с Льюистоном). Сосчак затруднился назвать точную дату его смерти, указав, что поиски тела в этом районе специалисты провели дважды. При этом губернатор американского штата Джанет Миллс сообщила, что подозреваемый в массовой стрельбе в Льюистоне покончил с собой.25 октября в результате стрельбы в городе Льюистон в штате Мэн, США, погибли по меньшей мере 22 человека, десятки получили ранения, сообщал телеканал Fox News. Преступник вел огонь в трех различных местах, включая торговый центр и бар. Его личность установлена, это 40-летний Роберт Кард. По данным телекомпания NBC, число пострадавших может достигать 60 человек. Информации о россиянах среди пострадавших нет, сообщил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.
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Новости
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РИА Новости Крым
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сша, происшествия, в мире, стрельба в сша, общество, новости
Виновник массовой стрельбы в США покончил с собой

В США нашли тело подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн - он покончил с собой

20:21 28.10.2023
 
© © Flickr/ John LiuПолицейская машина в США
Полицейская машина в США
© © Flickr/ John Liu
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Тело предполагаемого виновника массовой стрельбы в штате Мэн в США найдено в Лисбоне. Об этом со ссылкой на комиссара департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкла Сосчака пишет РИА Новости.
Мужчина был обнаружен в прицепе грузовика на парковке рядом с центром по переработке отходов в Лисбоне (город рядом с Льюистоном). Сосчак затруднился назвать точную дату его смерти, указав, что поиски тела в этом районе специалисты провели дважды.
При этом губернатор американского штата Джанет Миллс сообщила, что подозреваемый в массовой стрельбе в Льюистоне покончил с собой.
25 октября в результате стрельбы в городе Льюистон в штате Мэн, США, погибли по меньшей мере 22 человека, десятки получили ранения, сообщал телеканал Fox News. Преступник вел огонь в трех различных местах, включая торговый центр и бар. Его личность установлена, это 40-летний Роберт Кард. По данным телекомпания NBC, число пострадавших может достигать 60 человек. Информации о россиянах среди пострадавших нет, сообщил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.
 
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