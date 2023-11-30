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Крымский мост вечером в четверг: оперативная информация - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Крымский мост вечером в четверг: оперативная информация
Крымский мост вечером в четверг: оперативная информация - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Крымский мост вечером в четверг: оперативная информация
В четверг вечером движение по Крымскому мосту свободно с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T21:01
2023-11-30T21:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В четверг вечером движение по Крымскому мосту свободно с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности – это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231124/v-sevastopole-otremontirovali-dorogu-k-soldatskomu-plyazhu-1133030150.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост вечером в четверг: оперативная информация

Проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободен

21:01 30.11.2023
 
© пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань"Крымский мост в цветах российского триколора
Крымский мост в цветах российского триколора
© пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В четверг вечером движение по Крымскому мосту свободно с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 21:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сказано в сообщении.

Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности – это временные меры. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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