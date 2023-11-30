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Равный среди великих: 100 лет Генри Киссинджера в фотоснимках - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Фотоленты
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Равный среди великих: 100 лет Генри Киссинджера в фотоснимках
Равный среди великих: 100 лет Генри Киссинджера в фотоснимках - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Равный среди великих: 100 лет Генри Киссинджера в фотоснимках
РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T10:45
2023-11-30T10:45
генри киссинджер
фото
политика
сша
история
фотоленты
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генри киссинджер, фото, политика, сша, история
Равный среди великих: 100 лет Генри Киссинджера в фотоснимках

Жизнь Генри Киссинджера в фотографиях

10:45 30.11.2023
 
© РИА Новости . Valery Melnikov / Перейти в фотобанкБывший госсекретарь США Генри Киссинджер на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения"
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на Международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Valery Melnikov
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© РИА Новости . Yuri Ivanov / Перейти в фотобанк

Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года Германии, в еврейской семье.

В 1938 году вместе с родителями эмигрировал в США, в 1943 году получил американское гражданство.

С 1961 года привлекался к работе в качестве советника президентов США Джона Кеннеди и Линдона Джонсона.

Был советником губернатора штата Нью-Йорк и кандидата в президенты США от республиканцев Нельсона Рокфеллера.

Государственный секретарь США, помощник президента по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджер
1 из 12

Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года Германии, в еврейской семье.

В 1938 году вместе с родителями эмигрировал в США, в 1943 году получил американское гражданство.

С 1961 года привлекался к работе в качестве советника президентов США Джона Кеннеди и Линдона Джонсона.

Был советником губернатора штата Нью-Йорк и кандидата в президенты США от республиканцев Нельсона Рокфеллера.

© РИА Новости . Yuri Ivanov
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© AFP 2023

Специальный советник президента США Никсона Генри Киссинджер держит за руку своего сына Дэвида, когда они прибывают в Швейцарию 15 августа 1971 года, чтобы присутствовать на золотой годовщине свадьбы его родителей. (Photo by AFP)

Советник президента США Никсона Генри Киссинджер с сыном в Швейцарии
2 из 12

Специальный советник президента США Никсона Генри Киссинджер держит за руку своего сына Дэвида, когда они прибывают в Швейцарию 15 августа 1971 года, чтобы присутствовать на золотой годовщине свадьбы его родителей. (Photo by AFP)

© AFP 2023
© AFP 2023

С января 1969 года до ноября 1975 года – помощник президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда.

На фото: ноябрь 1972 года - Киссинджер, на тот момент - специальный советник президента США Никсона по вопросам безопасности, и Джен Роуз Кушинг, жена американского инвестиционного банкира Фредерика Кушинга, выходят из ресторана возле посольства США в Париже (Photo by AFP)

Политолог Генри Киссинджер в Париже
3 из 12

С января 1969 года до ноября 1975 года – помощник президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда.

На фото: ноябрь 1972 года - Киссинджер, на тот момент - специальный советник президента США Никсона по вопросам безопасности, и Джен Роуз Кушинг, жена американского инвестиционного банкира Фредерика Кушинга, выходят из ресторана возле посольства США в Париже (Photo by AFP)

© AFP 2023
© AFP 2023 / XINHUA

Киссинджер – один из авторов американской доктрины "гибкого реагирования", выступал за разрядку между Западом и Востоком, установление контроля над ядерными вооружениями.

На фото: Киссинджер (слева) встречается с китайским председателем Мао Цзедуном (справа) 17 февраля 1973 года в Пекине. (Photo by XINHUA / AFP)

Советник президента США Никсона Генри Киссинджер во время встречи с Председателем Мао в Пекине
4 из 12

Киссинджер – один из авторов американской доктрины "гибкого реагирования", выступал за разрядку между Западом и Востоком, установление контроля над ядерными вооружениями.

На фото: Киссинджер (слева) встречается с китайским председателем Мао Цзедуном (справа) 17 февраля 1973 года в Пекине. (Photo by XINHUA / AFP)

© AFP 2023 / XINHUA
© РИА Новости . Boris Kaufman / Перейти в фотобанк

В 1986-1988 годах был членом Комиссии по комплексной долгосрочной стратегии Совета национальной безопасности и Министерства обороны США.

На фото: Генри Киссинджер (второй слева) и президент Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд) Михаил Сергеевич Горбачев (справа) за столом переговоров.

Эксперт в области международных отношений Генри Киссинджер и президент Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд) Михаил Горбачев за столом переговоров
5 из 12

В 1986-1988 годах был членом Комиссии по комплексной долгосрочной стратегии Совета национальной безопасности и Министерства обороны США.

На фото: Генри Киссинджер (второй слева) и президент Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд) Михаил Сергеевич Горбачев (справа) за столом переговоров.

© РИА Новости . Boris Kaufman
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© AFP 2023

Он внес значительный вклад в заключение Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира.

На фото: Киссинджер покидает Сайгон после встречи с президентом Южного Вьетнама Нгуеном Ван Тхиеу в 1972 году во время войны во Вьетнаме.(Photo by AFP)

Советник по национальной безопасности США Генри Киссинджер во Вьетнаме
6 из 12

Он внес значительный вклад в заключение Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира.

На фото: Киссинджер покидает Сайгон после встречи с президентом Южного Вьетнама Нгуеном Ван Тхиеу в 1972 году во время войны во Вьетнаме.(Photo by AFP)

© AFP 2023
© РИА Новости . Yuri Ivanov / Перейти в фотобанк

Киссинджер – автор множества книг и мемуаров.

На фото: госсекретарь США Генри Киссинджер отвечает на вопросы журналистов во время визита в Москву.

Госсекретарь США Генри Киссинджер отвечает на вопросы журналистов во время визита в Москву
7 из 12

Киссинджер – автор множества книг и мемуаров.

На фото: госсекретарь США Генри Киссинджер отвечает на вопросы журналистов во время визита в Москву.

© РИА Новости . Yuri Ivanov
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© РИА Новости . Dmitryi Donskoy / Перейти в фотобанк

На фото: во время государственного визита президента России Бориса Ельцина в США - Киссинджер и президент США Билл Клинтон на церемонии открытия нового здания российского посольства.

Бывший Госсекретарь США Генри Киссинджер и президент США Билл Клинтон на церемонии открытия нового здания российского посольства
8 из 12

На фото: во время государственного визита президента России Бориса Ельцина в США - Киссинджер и президент США Билл Клинтон на церемонии открытия нового здания российского посольства.

© РИА Новости . Dmitryi Donskoy
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© РИА Новости . Aleksey Nikolskyi / Перейти в фотобанк

Патриарх американской дипломатии до последнего был востребован в США, в том числе теми, кто принимает политические решения. С ним советовались ведущие американские политики, общались лидеры разных стран. С ним неоднократно встречался и президент России Владимир Путин.

На фото: 21 июня 2012. Владимир Путин и Генри Киссинджер беседуют во время встречи в рамках XVI Петербургского международного экономического форума. Справа - бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков.

Президент России Владимир Путин и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. 2012 год
9 из 12

Патриарх американской дипломатии до последнего был востребован в США, в том числе теми, кто принимает политические решения. С ним советовались ведущие американские политики, общались лидеры разных стран. С ним неоднократно встречался и президент России Владимир Путин.

На фото: 21 июня 2012. Владимир Путин и Генри Киссинджер беседуют во время встречи в рамках XVI Петербургского международного экономического форума. Справа - бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков.

© РИА Новости . Aleksey Nikolskyi
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© РИА Новости . Russian Foreign Ministry Press service / Перейти в фотобанк

Генри Киссинджер – почетный доктор Дипломатической академии МИД России.

На фото: с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время встречи в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и политолог Генри Киссинджер во время встречи в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
10 из 12

Генри Киссинджер – почетный доктор Дипломатической академии МИД России.

На фото: с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время встречи в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

© РИА Новости . Russian Foreign Ministry Press service
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© AFP 2023 / Molly Riley

Генри Киссинджер и его жена Нэнси прибыли на государственный ужин в честь президента Китая Си Цзиньпина в Белый дом 25 сентября 2015 года. (Photo by MOLLY RILEY / AFP)

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер с женой Нэнси в Вашингтоне
11 из 12

Генри Киссинджер и его жена Нэнси прибыли на государственный ужин в честь президента Китая Си Цзиньпина в Белый дом 25 сентября 2015 года. (Photo by MOLLY RILEY / AFP)

© AFP 2023 / Molly Riley
© РИА Новости . Valery Melnikov / Перейти в фотобанк

Вплоть до своей кончины Киссинджер выступал на международных форумах, давал интервью и сам писал аналитические статьи для ведущих СМИ.

Киссинджер, ключевая фигура американской дипломатии в эпоху после Второй мировой войны, скончался 29 ноября 2023 года в возрасте 100 лет.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на Международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения
12 из 12

Вплоть до своей кончины Киссинджер выступал на международных форумах, давал интервью и сам писал аналитические статьи для ведущих СМИ.

Киссинджер, ключевая фигура американской дипломатии в эпоху после Второй мировой войны, скончался 29 ноября 2023 года в возрасте 100 лет.

© РИА Новости . Valery Melnikov
Перейти в фотобанк
1 из 12

Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года Германии, в еврейской семье.

В 1938 году вместе с родителями эмигрировал в США, в 1943 году получил американское гражданство.

С 1961 года привлекался к работе в качестве советника президентов США Джона Кеннеди и Линдона Джонсона.

Был советником губернатора штата Нью-Йорк и кандидата в президенты США от республиканцев Нельсона Рокфеллера.

© РИА Новости . Yuri Ivanov
Перейти в фотобанк
2 из 12

Специальный советник президента США Никсона Генри Киссинджер держит за руку своего сына Дэвида, когда они прибывают в Швейцарию 15 августа 1971 года, чтобы присутствовать на золотой годовщине свадьбы его родителей. (Photo by AFP)

© AFP 2023
3 из 12

С января 1969 года до ноября 1975 года – помощник президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда.

На фото: ноябрь 1972 года - Киссинджер, на тот момент - специальный советник президента США Никсона по вопросам безопасности, и Джен Роуз Кушинг, жена американского инвестиционного банкира Фредерика Кушинга, выходят из ресторана возле посольства США в Париже (Photo by AFP)

© AFP 2023
4 из 12

Киссинджер – один из авторов американской доктрины "гибкого реагирования", выступал за разрядку между Западом и Востоком, установление контроля над ядерными вооружениями.

На фото: Киссинджер (слева) встречается с китайским председателем Мао Цзедуном (справа) 17 февраля 1973 года в Пекине. (Photo by XINHUA / AFP)

© AFP 2023 / XINHUA
5 из 12

В 1986-1988 годах был членом Комиссии по комплексной долгосрочной стратегии Совета национальной безопасности и Министерства обороны США.

На фото: Генри Киссинджер (второй слева) и президент Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд) Михаил Сергеевич Горбачев (справа) за столом переговоров.

© РИА Новости . Boris Kaufman
Перейти в фотобанк
6 из 12

Он внес значительный вклад в заключение Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира.

На фото: Киссинджер покидает Сайгон после встречи с президентом Южного Вьетнама Нгуеном Ван Тхиеу в 1972 году во время войны во Вьетнаме.(Photo by AFP)

© AFP 2023
7 из 12

Киссинджер – автор множества книг и мемуаров.

На фото: госсекретарь США Генри Киссинджер отвечает на вопросы журналистов во время визита в Москву.

© РИА Новости . Yuri Ivanov
Перейти в фотобанк
8 из 12

На фото: во время государственного визита президента России Бориса Ельцина в США - Киссинджер и президент США Билл Клинтон на церемонии открытия нового здания российского посольства.

© РИА Новости . Dmitryi Donskoy
Перейти в фотобанк
9 из 12

Патриарх американской дипломатии до последнего был востребован в США, в том числе теми, кто принимает политические решения. С ним советовались ведущие американские политики, общались лидеры разных стран. С ним неоднократно встречался и президент России Владимир Путин.

На фото: 21 июня 2012. Владимир Путин и Генри Киссинджер беседуют во время встречи в рамках XVI Петербургского международного экономического форума. Справа - бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков.

© РИА Новости . Aleksey Nikolskyi
Перейти в фотобанк
10 из 12

Генри Киссинджер – почетный доктор Дипломатической академии МИД России.

На фото: с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время встречи в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

© РИА Новости . Russian Foreign Ministry Press service
Перейти в фотобанк
11 из 12

Генри Киссинджер и его жена Нэнси прибыли на государственный ужин в честь президента Китая Си Цзиньпина в Белый дом 25 сентября 2015 года. (Photo by MOLLY RILEY / AFP)

© AFP 2023 / Molly Riley
12 из 12

Вплоть до своей кончины Киссинджер выступал на международных форумах, давал интервью и сам писал аналитические статьи для ведущих СМИ.

Киссинджер, ключевая фигура американской дипломатии в эпоху после Второй мировой войны, скончался 29 ноября 2023 года в возрасте 100 лет.

© РИА Новости . Valery Melnikov
Перейти в фотобанк
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