Равный среди великих: 100 лет Генри Киссинджера в фотоснимках

Жизнь Генри Киссинджера в фотографиях
Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года Германии, в еврейской семье.
В 1938 году вместе с родителями эмигрировал в США, в 1943 году получил американское гражданство.
С 1961 года привлекался к работе в качестве советника президентов США Джона Кеннеди и Линдона Джонсона.
Был советником губернатора штата Нью-Йорк и кандидата в президенты США от республиканцев Нельсона Рокфеллера.
Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года Германии, в еврейской семье.
В 1938 году вместе с родителями эмигрировал в США, в 1943 году получил американское гражданство.
С 1961 года привлекался к работе в качестве советника президентов США Джона Кеннеди и Линдона Джонсона.
Был советником губернатора штата Нью-Йорк и кандидата в президенты США от республиканцев Нельсона Рокфеллера.
Специальный советник президента США Никсона Генри Киссинджер держит за руку своего сына Дэвида, когда они прибывают в Швейцарию 15 августа 1971 года, чтобы присутствовать на золотой годовщине свадьбы его родителей. (Photo by AFP)
Специальный советник президента США Никсона Генри Киссинджер держит за руку своего сына Дэвида, когда они прибывают в Швейцарию 15 августа 1971 года, чтобы присутствовать на золотой годовщине свадьбы его родителей. (Photo by AFP)
С января 1969 года до ноября 1975 года – помощник президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда.
На фото: ноябрь 1972 года - Киссинджер, на тот момент - специальный советник президента США Никсона по вопросам безопасности, и Джен Роуз Кушинг, жена американского инвестиционного банкира Фредерика Кушинга, выходят из ресторана возле посольства США в Париже (Photo by AFP)
С января 1969 года до ноября 1975 года – помощник президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда.
На фото: ноябрь 1972 года - Киссинджер, на тот момент - специальный советник президента США Никсона по вопросам безопасности, и Джен Роуз Кушинг, жена американского инвестиционного банкира Фредерика Кушинга, выходят из ресторана возле посольства США в Париже (Photo by AFP)
Киссинджер – один из авторов американской доктрины "гибкого реагирования", выступал за разрядку между Западом и Востоком, установление контроля над ядерными вооружениями.
На фото: Киссинджер (слева) встречается с китайским председателем Мао Цзедуном (справа) 17 февраля 1973 года в Пекине. (Photo by XINHUA / AFP)
Киссинджер – один из авторов американской доктрины "гибкого реагирования", выступал за разрядку между Западом и Востоком, установление контроля над ядерными вооружениями.
На фото: Киссинджер (слева) встречается с китайским председателем Мао Цзедуном (справа) 17 февраля 1973 года в Пекине. (Photo by XINHUA / AFP)
В 1986-1988 годах был членом Комиссии по комплексной долгосрочной стратегии Совета национальной безопасности и Министерства обороны США.
На фото: Генри Киссинджер (второй слева) и президент Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд) Михаил Сергеевич Горбачев (справа) за столом переговоров.
В 1986-1988 годах был членом Комиссии по комплексной долгосрочной стратегии Совета национальной безопасности и Министерства обороны США.
На фото: Генри Киссинджер (второй слева) и президент Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд) Михаил Сергеевич Горбачев (справа) за столом переговоров.
Он внес значительный вклад в заключение Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира.
На фото: Киссинджер покидает Сайгон после встречи с президентом Южного Вьетнама Нгуеном Ван Тхиеу в 1972 году во время войны во Вьетнаме.(Photo by AFP)
Он внес значительный вклад в заключение Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира.
На фото: Киссинджер покидает Сайгон после встречи с президентом Южного Вьетнама Нгуеном Ван Тхиеу в 1972 году во время войны во Вьетнаме.(Photo by AFP)
Киссинджер – автор множества книг и мемуаров.
На фото: госсекретарь США Генри Киссинджер отвечает на вопросы журналистов во время визита в Москву.
Киссинджер – автор множества книг и мемуаров.
На фото: госсекретарь США Генри Киссинджер отвечает на вопросы журналистов во время визита в Москву.
На фото: во время государственного визита президента России Бориса Ельцина в США - Киссинджер и президент США Билл Клинтон на церемонии открытия нового здания российского посольства.
На фото: во время государственного визита президента России Бориса Ельцина в США - Киссинджер и президент США Билл Клинтон на церемонии открытия нового здания российского посольства.
Патриарх американской дипломатии до последнего был востребован в США, в том числе теми, кто принимает политические решения. С ним советовались ведущие американские политики, общались лидеры разных стран. С ним неоднократно встречался и президент России Владимир Путин.
На фото: 21 июня 2012. Владимир Путин и Генри Киссинджер беседуют во время встречи в рамках XVI Петербургского международного экономического форума. Справа - бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков.
Патриарх американской дипломатии до последнего был востребован в США, в том числе теми, кто принимает политические решения. С ним советовались ведущие американские политики, общались лидеры разных стран. С ним неоднократно встречался и президент России Владимир Путин.
На фото: 21 июня 2012. Владимир Путин и Генри Киссинджер беседуют во время встречи в рамках XVI Петербургского международного экономического форума. Справа - бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков.
Генри Киссинджер – почетный доктор Дипломатической академии МИД России.
На фото: с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время встречи в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Генри Киссинджер – почетный доктор Дипломатической академии МИД России.
На фото: с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время встречи в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Генри Киссинджер и его жена Нэнси прибыли на государственный ужин в честь президента Китая Си Цзиньпина в Белый дом 25 сентября 2015 года. (Photo by MOLLY RILEY / AFP)
Генри Киссинджер и его жена Нэнси прибыли на государственный ужин в честь президента Китая Си Цзиньпина в Белый дом 25 сентября 2015 года. (Photo by MOLLY RILEY / AFP)
Вплоть до своей кончины Киссинджер выступал на международных форумах, давал интервью и сам писал аналитические статьи для ведущих СМИ.
Киссинджер, ключевая фигура американской дипломатии в эпоху после Второй мировой войны, скончался 29 ноября 2023 года в возрасте 100 лет.
Вплоть до своей кончины Киссинджер выступал на международных форумах, давал интервью и сам писал аналитические статьи для ведущих СМИ.
Киссинджер, ключевая фигура американской дипломатии в эпоху после Второй мировой войны, скончался 29 ноября 2023 года в возрасте 100 лет.
Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года Германии, в еврейской семье.
В 1938 году вместе с родителями эмигрировал в США, в 1943 году получил американское гражданство.
С 1961 года привлекался к работе в качестве советника президентов США Джона Кеннеди и Линдона Джонсона.
Был советником губернатора штата Нью-Йорк и кандидата в президенты США от республиканцев Нельсона Рокфеллера.
Специальный советник президента США Никсона Генри Киссинджер держит за руку своего сына Дэвида, когда они прибывают в Швейцарию 15 августа 1971 года, чтобы присутствовать на золотой годовщине свадьбы его родителей. (Photo by AFP)
С января 1969 года до ноября 1975 года – помощник президента США по вопросам безопасности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда.
На фото: ноябрь 1972 года - Киссинджер, на тот момент - специальный советник президента США Никсона по вопросам безопасности, и Джен Роуз Кушинг, жена американского инвестиционного банкира Фредерика Кушинга, выходят из ресторана возле посольства США в Париже (Photo by AFP)
Киссинджер – один из авторов американской доктрины "гибкого реагирования", выступал за разрядку между Западом и Востоком, установление контроля над ядерными вооружениями.
На фото: Киссинджер (слева) встречается с китайским председателем Мао Цзедуном (справа) 17 февраля 1973 года в Пекине. (Photo by XINHUA / AFP)
В 1986-1988 годах был членом Комиссии по комплексной долгосрочной стратегии Совета национальной безопасности и Министерства обороны США.
На фото: Генри Киссинджер (второй слева) и президент Международного Фонда социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд) Михаил Сергеевич Горбачев (справа) за столом переговоров.
Он внес значительный вклад в заключение Парижских соглашений о прекращении военных действий и восстановлении мира во Вьетнаме (1973), за что был удостоен Нобелевской премии мира.
На фото: Киссинджер покидает Сайгон после встречи с президентом Южного Вьетнама Нгуеном Ван Тхиеу в 1972 году во время войны во Вьетнаме.(Photo by AFP)
Киссинджер – автор множества книг и мемуаров.
На фото: госсекретарь США Генри Киссинджер отвечает на вопросы журналистов во время визита в Москву.
На фото: во время государственного визита президента России Бориса Ельцина в США - Киссинджер и президент США Билл Клинтон на церемонии открытия нового здания российского посольства.
Патриарх американской дипломатии до последнего был востребован в США, в том числе теми, кто принимает политические решения. С ним советовались ведущие американские политики, общались лидеры разных стран. С ним неоднократно встречался и президент России Владимир Путин.
На фото: 21 июня 2012. Владимир Путин и Генри Киссинджер беседуют во время встречи в рамках XVI Петербургского международного экономического форума. Справа - бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков.
Генри Киссинджер – почетный доктор Дипломатической академии МИД России.
На фото: с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время встречи в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Генри Киссинджер и его жена Нэнси прибыли на государственный ужин в честь президента Китая Си Цзиньпина в Белый дом 25 сентября 2015 года. (Photo by MOLLY RILEY / AFP)
Вплоть до своей кончины Киссинджер выступал на международных форумах, давал интервью и сам писал аналитические статьи для ведущих СМИ.
Киссинджер, ключевая фигура американской дипломатии в эпоху после Второй мировой войны, скончался 29 ноября 2023 года в возрасте 100 лет.