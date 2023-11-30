Равный среди великих: 100 лет Генри Киссинджера в фотоснимках

Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года Германии, в еврейской семье.

В 1938 году вместе с родителями эмигрировал в США, в 1943 году получил американское гражданство.

С 1961 года привлекался к работе в качестве советника президентов США Джона Кеннеди и Линдона Джонсона.

Был советником губернатора штата Нью-Йорк и кандидата в президенты США от республиканцев Нельсона Рокфеллера.