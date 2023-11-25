Рейтинг@Mail.ru
Мемориальный комплекс героям СВО в Крыму: что обсуждают власти - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231125/memorialnyy-kompleks-geroyam-svo-v-krymu-chto-obsuzhdayut-vlasti-1133016693.html
Мемориальный комплекс героям СВО в Крыму: что обсуждают власти
Мемориальный комплекс героям СВО в Крыму: что обсуждают власти - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Мемориальный комплекс героям СВО в Крыму: что обсуждают власти
Создание в Крыму мемориального комплекса героям СВО – вопрос решенный, но пока он обсуждается на уровне идеи, средства на его строительство в бюджете на 2024... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T18:47
2023-11-25T18:47
радио "спутник в крыму"
крым
николай волков
новости крыма
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128627926_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1db6a59bfba0e9d0934d26b86c913447.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Создание в Крыму мемориального комплекса героям СВО – вопрос решенный, но пока он обсуждается на уровне идеи, средства на его строительство в бюджете на 2024 год не предусмотрены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Комитета Госсовета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.По его словам, несмотря на безусловную нужность этого проекта, важным является обсудить все детали будущего памятника с крымчанами, прежде чем приходить к окончательному решению.По его словам, в 2024 году главная задача возглавляемого им комитета – "завершить все начатые объекты и привести в соответствующее состояние существующие". Поэтому речь пока не идет о строительстве каких бы то ни было новых памятников в республике.Ранее Волков рассказал, на что намерены тратить 6 миллиардов рублей, выделенных на культуры и охрану культурного наследия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128627926_94:0:862:576_1920x0_80_0_0_632d7ec48f794c7ea949355bdc8ddf06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, николай волков, новости крыма, память
Мемориальный комплекс героям СВО в Крыму: что обсуждают власти

Создание в Крыму мемориального комплекса героям СВО обсуждается на уровне идеи – власти

18:47 25.11.2023
 
© Пресс-служба Министерства экономического развития Республики КрымПервый в Крыму памятник бойцам, погибшим в ходе спецоперации
Первый в Крыму памятник бойцам, погибшим в ходе спецоперации
© Пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Создание в Крыму мемориального комплекса героям СВО – вопрос решенный, но пока он обсуждается на уровне идеи, средства на его строительство в бюджете на 2024 год не предусмотрены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Комитета Госсовета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.
"Единый комплекс, посвященный героям СВО, необходим. Он находится в разработке, на уровне обсуждения идеи. Пока нет проектно-сметной документации. И в 2024 году средства на этот проект в бюджете не заложены", – сообщил Волков.
По его словам, несмотря на безусловную нужность этого проекта, важным является обсудить все детали будущего памятника с крымчанами, прежде чем приходить к окончательному решению.
"Это нужно делать, но не нужно торопиться. Все что связано с идеей, которая идет от людей, – самые устойчивые и самые правильные, лучшие проекты. Потому что должно быть так, как хотят крымчане. Как хотят семьи, чьи дети, мужья, братья погибли. Должен быть непосредственно посыл от участников боевых действий. Это очень серьезное дело, и над ним мы работать будем и работаем", – отметил Волков.
По его словам, в 2024 году главная задача возглавляемого им комитета – "завершить все начатые объекты и привести в соответствующее состояние существующие". Поэтому речь пока не идет о строительстве каких бы то ни было новых памятников в республике.
Ранее Волков рассказал, на что намерены тратить 6 миллиардов рублей, выделенных на культуры и охрану культурного наследия.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации
Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе
Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымНиколай ВолковНовости КрымаПамять
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:34Главное за день: 25 ноября
21:01Крымский мост в субботу вечером: оперативная информация
20:36Почему Украина никогда не смогла бы жить в мире с Россией – мнение
20:02Падают не только старые деревья: дендролог о проблеме озеленения в Крыму
19:31Морской пассажирский транспорт в Севастополе останавливает работу
19:11СБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта
18:47Мемориальный комплекс героям СВО в Крыму: что обсуждают власти
18:16Переговоры по Украине и гибель журналиста: топ новостей недели
17:39Зачем Арахамия "проговорился" о срыве переговоров с Россией
17:16В Севастополе закрывают рейд
16:47"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВО
16:13Месячная норма осадков за сутки: что ждет Севастополь в воскресенье
15:54Прокуратура взяла на контроль ЧП с подпорной стеной на Южном берегу Крыма
15:39Шторм не помеха: заплыв ко Дню морской пехоты прошел в Керчи
15:13ВСУ потеряли еще почти 700 боевиков в безуспешных атаках за сутки
14:54Подтопленные дома и размытые пляжи: Кубань переживает удар стихии
14:39Два украинских МиГа сбиты под Днепропетровском
14:30На украинских аэродромах уничтожены два склада авиационных ракет
14:06В Крыму обрушилась еще одна подпорная стена
13:37Показали марионеточную сущность: в Совфеде оценили признание Арахамии
Лента новостейМолния