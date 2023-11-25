https://crimea.ria.ru/20231125/memorialnyy-kompleks-geroyam-svo-v-krymu-chto-obsuzhdayut-vlasti-1133016693.html

Мемориальный комплекс героям СВО в Крыму: что обсуждают власти

Мемориальный комплекс героям СВО в Крыму: что обсуждают власти - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Мемориальный комплекс героям СВО в Крыму: что обсуждают власти

Создание в Крыму мемориального комплекса героям СВО – вопрос решенный, но пока он обсуждается на уровне идеи, средства на его строительство в бюджете на 2024... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T18:47

2023-11-25T18:47

2023-11-25T18:47

радио "спутник в крыму"

крым

николай волков

новости крыма

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Создание в Крыму мемориального комплекса героям СВО – вопрос решенный, но пока он обсуждается на уровне идеи, средства на его строительство в бюджете на 2024 год не предусмотрены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Комитета Госсовета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.По его словам, несмотря на безусловную нужность этого проекта, важным является обсудить все детали будущего памятника с крымчанами, прежде чем приходить к окончательному решению.По его словам, в 2024 году главная задача возглавляемого им комитета – "завершить все начатые объекты и привести в соответствующее состояние существующие". Поэтому речь пока не идет о строительстве каких бы то ни было новых памятников в республике.Ранее Волков рассказал, на что намерены тратить 6 миллиардов рублей, выделенных на культуры и охрану культурного наследия.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперации Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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крым, николай волков, новости крыма, память