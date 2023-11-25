Мемориальный комплекс героям СВО в Крыму: что обсуждают власти
Создание в Крыму мемориального комплекса героям СВО обсуждается на уровне идеи – власти
© Пресс-служба Министерства экономического развития Республики КрымПервый в Крыму памятник бойцам, погибшим в ходе спецоперации
© Пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Создание в Крыму мемориального комплекса героям СВО – вопрос решенный, но пока он обсуждается на уровне идеи, средства на его строительство в бюджете на 2024 год не предусмотрены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Комитета Госсовета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.
"Единый комплекс, посвященный героям СВО, необходим. Он находится в разработке, на уровне обсуждения идеи. Пока нет проектно-сметной документации. И в 2024 году средства на этот проект в бюджете не заложены", – сообщил Волков.
По его словам, несмотря на безусловную нужность этого проекта, важным является обсудить все детали будущего памятника с крымчанами, прежде чем приходить к окончательному решению.
"Это нужно делать, но не нужно торопиться. Все что связано с идеей, которая идет от людей, – самые устойчивые и самые правильные, лучшие проекты. Потому что должно быть так, как хотят крымчане. Как хотят семьи, чьи дети, мужья, братья погибли. Должен быть непосредственно посыл от участников боевых действий. Это очень серьезное дело, и над ним мы работать будем и работаем", – отметил Волков.
По его словам, в 2024 году главная задача возглавляемого им комитета – "завершить все начатые объекты и привести в соответствующее состояние существующие". Поэтому речь пока не идет о строительстве каких бы то ни было новых памятников в республике.
Ранее Волков рассказал, на что намерены тратить 6 миллиардов рублей, выделенных на культуры и охрану культурного наследия.
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