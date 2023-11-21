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В Крыму опровергли данные об "активном горении объектов" у города Саки
В Крыму опровергли данные об "активном горении объектов" у города Саки - РИА Новости Крым, 21.11.2023
В Крыму опровергли данные об "активном горении объектов" у города Саки
Информация о якобы взрывах и "активном горении объектов" в Саках не соответствует действительности, в городе все спокойно. Об этом сообщил глава городской... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T21:23
2023-11-21T21:23
2023-11-21T21:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Информация о якобы взрывах и "активном горении объектов" в Саках не соответствует действительности, в городе все спокойно. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Овдиенко.Советник главы республики Олег Крючков добавил, что аналогичные фейковые сообщения во вторник вечером стали появляться и в отношении Евпатории. Местные власти призывают доверять только официальным источникам информации.Подобные вбросы в Крыму и Севастополе фиксируются периодически. Власти регулярно публикуют опровержения этим фейкам и призывают жителей не поддаваться на провокации.В августе крымчане начали массово получать сообщения якобы от оперативного штаба и от Министерства чрезвычайных ситуаций, в которых говорилось о воздушной тревоге на Крымском мосту. А в начале учебного года украинские ЦИПСО стали распространять фейковые сообщения о минировании школ в Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев: удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве - фейкВнимание, фейк: крымчанам стали поступать сообщения об эвакуацииТелефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге
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крым, саки, александр овдиенко, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, новости крыма, общество, евпатория
В Крыму опровергли данные об "активном горении объектов" у города Саки
Мэр крымского города Саки опроверг информацию "об активном горении объектов"
21:23 21.11.2023 (обновлено: 21:44 21.11.2023)