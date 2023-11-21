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В Крыму опровергли данные об "активном горении объектов" у города Саки - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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В Крыму опровергли данные об "активном горении объектов" у города Саки
В Крыму опровергли данные об "активном горении объектов" у города Саки - РИА Новости Крым, 21.11.2023
В Крыму опровергли данные об "активном горении объектов" у города Саки
Информация о якобы взрывах и "активном горении объектов" в Саках не соответствует действительности, в городе все спокойно. Об этом сообщил глава городской... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T21:23
2023-11-21T21:44
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александр овдиенко
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олег крючков
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Информация о якобы взрывах и "активном горении объектов" в Саках не соответствует действительности, в городе все спокойно. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Овдиенко.Советник главы республики Олег Крючков добавил, что аналогичные фейковые сообщения во вторник вечером стали появляться и в отношении Евпатории. Местные власти призывают доверять только официальным источникам информации.Подобные вбросы в Крыму и Севастополе фиксируются периодически. Власти регулярно публикуют опровержения этим фейкам и призывают жителей не поддаваться на провокации.В августе крымчане начали массово получать сообщения якобы от оперативного штаба и от Министерства чрезвычайных ситуаций, в которых говорилось о воздушной тревоге на Крымском мосту. А в начале учебного года украинские ЦИПСО стали распространять фейковые сообщения о минировании школ в Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев: удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве - фейкВнимание, фейк: крымчанам стали поступать сообщения об эвакуацииТелефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, саки, александр овдиенко, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, новости крыма, общество, евпатория
В Крыму опровергли данные об "активном горении объектов" у города Саки

Мэр крымского города Саки опроверг информацию "об активном горении объектов"

21:23 21.11.2023 (обновлено: 21:44 21.11.2023)
 
© РИА Новости КрымСаки
Саки - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Информация о якобы взрывах и "активном горении объектов" в Саках не соответствует действительности, в городе все спокойно. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Овдиенко.

"В городе и окрестностях все тихо, ровно, спокойно и благополучно. Никаких шумов, грюков, бахов нет и быть не может. В Саки все спокойно!" - заверил он.

Советник главы республики Олег Крючков добавил, что аналогичные фейковые сообщения во вторник вечером стали появляться и в отношении Евпатории.
"Фиксируем вброс врагом фейков по Сакам и Евпатории. Доверяйте только официальным источникам. На западе Крыма, как и в других районах полуострова, все спокойно", - подчеркнул он.
Местные власти призывают доверять только официальным источникам информации.
Подобные вбросы в Крыму и Севастополе фиксируются периодически. Власти регулярно публикуют опровержения этим фейкам и призывают жителей не поддаваться на провокации.
В августе крымчане начали массово получать сообщения якобы от оперативного штаба и от Министерства чрезвычайных ситуаций, в которых говорилось о воздушной тревоге на Крымском мосту. А в начале учебного года украинские ЦИПСО стали распространять фейковые сообщения о минировании школ в Крыму.
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КрымСакиАлександр ОвдиенкоПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяОлег КрючковНовости КрымаОбществоЕвпатория
 
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