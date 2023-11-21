https://crimea.ria.ru/20231121/chetverykh-podrostkov-spasli-v-gorakh-sochi--1132933763.html

Четверых подростков спасли в горах Сочи

Четверых подростков спасли в горах Сочи - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Четверых подростков спасли в горах Сочи

Четверых подростков пришлось спасать в горах Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T12:01

2023-11-21T12:01

2023-11-21T12:01

сочи

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132933640_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_a0785175c2c63f8917c4b7dc5e5ee907.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Четверых подростков пришлось спасать в горах Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России."В спасательный отряд МЧС поступило сообщение, что два молодых парня и две девушки заблудились на одном из склонов горы Пикет. Один из подростков догадался позвонить по экстренному номеру "112" и прислал спасателям геолокацию", - говорится в сообщении.В ожидании помощи школьники развели костер и попытались согреться. Но из-за плохой погоды они сильно промокли и замерзли.Медицинская помощь никому из школьников не потребовалась.Ранее крымским спасателям в горах полуострова пришлось искать и эвакуировать мужчину. Он также заблудился при сильном дожде и ветре.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасателиЗастрял и не подавал звуков: в Сочи из пещеры спасли спелеологаСпасательная операция на Аю-Даге: женщину несли по горам к "скорой"

сочи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости