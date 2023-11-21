https://crimea.ria.ru/20231121/chetverykh-podrostkov-spasli-v-gorakh-sochi--1132933763.html
Четверых подростков спасли в горах Сочи
Четверых подростков спасли в горах Сочи - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Четверых подростков спасли в горах Сочи
Четверых подростков пришлось спасать в горах Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T12:01
2023-11-21T12:01
2023-11-21T12:01
сочи
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Четверых подростков пришлось спасать в горах Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России."В спасательный отряд МЧС поступило сообщение, что два молодых парня и две девушки заблудились на одном из склонов горы Пикет. Один из подростков догадался позвонить по экстренному номеру "112" и прислал спасателям геолокацию", - говорится в сообщении.В ожидании помощи школьники развели костер и попытались согреться. Но из-за плохой погоды они сильно промокли и замерзли.Медицинская помощь никому из школьников не потребовалась.Ранее крымским спасателям в горах полуострова пришлось искать и эвакуировать мужчину. Он также заблудился при сильном дожде и ветре.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасателиЗастрял и не подавал звуков: в Сочи из пещеры спасли спелеологаСпасательная операция на Аю-Даге: женщину несли по горам к "скорой"
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2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости
Четверых подростков спасли в горах Сочи
В горах Сочи заблудились четверо подростков
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Четверых подростков пришлось спасать в горах Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"В спасательный отряд МЧС поступило сообщение, что два молодых парня и две девушки заблудились на одном из склонов горы Пикет. Один из подростков догадался позвонить по экстренному номеру "112" и прислал спасателям геолокацию", - говорится в сообщении.
В ожидании помощи школьники развели костер и попытались согреться. Но из-за плохой погоды они сильно промокли и замерзли.
Сотрудники МЧС нашли детей на северном склоне горы. Им оказалось от 13 до 15 лет. Все – местные жители. Спасатели вывели подростков из леса и привезли их на базу МЧС, где передали родителям.
Медицинская помощь никому из школьников не потребовалась.
Ранее крымским спасателям в горах полуострова пришлось искать и эвакуировать
мужчину. Он также заблудился при сильном дожде и ветре.
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