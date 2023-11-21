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Boeing Poseidon ВМС США промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы

Boeing Poseidon ВМС США промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Boeing Poseidon ВМС США промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы

Самолет Boeing P8 Poseidon ВМС США рухнул в воды Тихого океана при посадке, сообщает местное издание Hawaii News Now. РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T08:27

2023-11-21T08:27

2023-11-21T08:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Самолет Boeing P8 Poseidon ВМС США рухнул в воды Тихого океана при посадке, сообщает местное издание Hawaii News Now.По предварительным данным, Boeing P8 Poseidon выкатился за пределы взлетной полосы американской военной базы на Гавайях. Местные СМИ пишут, что причиной могла стать совокупность факторов: ошибка пилота и дождливая погода с ветром. По их данным, самолет частично оказался в воде. На борту находились девять человек, все они выжили и самостоятельно выбрались из воды, получив незначительные травмы.12 ноября пять американских военных погибли в авиакатастрофе над Средиземным морем. Во время дозаправки в воздухе военный самолет США с пятью военнослужащими на борту упал в Средиземное море.Читайте также на РИА Новости Крым:Американский дрон-разведчик подал сигнал бедствия на подлете к КрымуАмериканский разведывательный БПЛА приблизился к границе РФ в Черном мореУ берегов Крыма заметили британские самолеты

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, происшествия, в мире