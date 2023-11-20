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Метровые волны и ветер: на Керченской переправе действует штормовое - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Метровые волны и ветер: на Керченской переправе действует штормовое
Метровые волны и ветер: на Керченской переправе действует штормовое - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Метровые волны и ветер: на Керченской переправе действует штормовое
Штормовое предупреждение действует на Керченской паромной переправе из-за ветра до 20 м/с и волнения моря. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-11-20T10:08
2023-11-20T10:33
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
керченский пролив
новости крыма
керчь
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"Согласно прогнозу Росгидромета, 20 ноября ветер северо-западный, западный 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с. Временами дождь, видимость хорошая, высота волн 50-100 см. Температура воздуха +4…+6 градусов, температура воды в море +10…+11", - говорится в Telegram-канале ведомства.Переправа накануне работала в условиях штормового предупреждения. За день был выполнен один рейс. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 395 029 пассажиров и 226 038 грузовиков. Паромами совокупно выполнен 6 601 рейс.В настоящее время паромы осуществляют перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные фуры следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение по всему полуострову. В воскресенье в регионе прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате ряд населенных пунктов остались без света и воды. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине дня 20 ноября в южных и в восточных районах Крыма также прогнозируется усиление северо-западного ветра до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер ожидается в КрымуТысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетяхУдар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, новости крыма, керчь, порт кавказ, порт крым, инфографика
Метровые волны и ветер: на Керченской переправе действует штормовое

Штормовое предупреждение действует на Керченской переправе из-за ветра до 20 м/с

10:08 20.11.2023 (обновлено: 10:33 20.11.2023)
 
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Штормовое предупреждение действует на Керченской паромной переправе из-за ветра до 20 м/с и волнения моря. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Керченская переправа 20.11.23Керченская переправа 20.11.23
"Согласно прогнозу Росгидромета, 20 ноября ветер северо-западный, западный 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с. Временами дождь, видимость хорошая, высота волн 50-100 см. Температура воздуха +4…+6 градусов, температура воды в море +10…+11", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Переправа накануне работала в условиях штормового предупреждения. За день был выполнен один рейс. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 395 029 пассажиров и 226 038 грузовиков. Паромами совокупно выполнен 6 601 рейс.
В настоящее время паромы осуществляют перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные фуры следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.
Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение по всему полуострову. В воскресенье в регионе прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате ряд населенных пунктов остались без света и воды. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине дня 20 ноября в южных и в восточных районах Крыма также прогнозируется усиление северо-западного ветра до 25 м/с.
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