https://crimea.ria.ru/20231120/metrovye-volny-i-veter-na-kerchenskoy-pereprave-deystvuet-shtormovoe-1132906617.html

Метровые волны и ветер: на Керченской переправе действует штормовое

Метровые волны и ветер: на Керченской переправе действует штормовое - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Метровые волны и ветер: на Керченской переправе действует штормовое

Штормовое предупреждение действует на Керченской паромной переправе из-за ветра до 20 м/с и волнения моря. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-11-20T10:08

2023-11-20T10:08

2023-11-20T10:33

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"Согласно прогнозу Росгидромета, 20 ноября ветер северо-западный, западный 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с. Временами дождь, видимость хорошая, высота волн 50-100 см. Температура воздуха +4…+6 градусов, температура воды в море +10…+11", - говорится в Telegram-канале ведомства.Переправа накануне работала в условиях штормового предупреждения. За день был выполнен один рейс. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 395 029 пассажиров и 226 038 грузовиков. Паромами совокупно выполнен 6 601 рейс.В настоящее время паромы осуществляют перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные фуры следуют по сухопутному коридору через новые регионы России.Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение по всему полуострову. В воскресенье в регионе прошли обильные осадки, которые сопровождались сильным ветром до 30 м/с. В результате ряд населенных пунктов остались без света и воды. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине дня 20 ноября в южных и в восточных районах Крыма также прогнозируется усиление северо-западного ветра до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер ожидается в КрымуТысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетяхУдар стихии в Крыму: сход селя, подъем уровня рек и перебои со светом

керченский пролив

керчь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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