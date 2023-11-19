https://crimea.ria.ru/20231119/pochemu-dlya-kinoteatra-simferopol-ne-mogut-nayti-investora-1132878583.html
Почему для кинотеатра “Симферополь” не могут найти инвестора
Почему для кинотеатра “Симферополь” не могут найти инвестора - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Почему для кинотеатра “Симферополь” не могут найти инвестора
Одно из красивейших, самобытных зданий столицы Крыма, визитная карточка центра – кинотеатр “Симферополь”, уже давно переставший быть кинотеатром – до сих пор не РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T07:03
2023-11-19T07:03
2023-11-19T07:03
симферополь
радио "спутник в крыму"
кинотеатр "симферополь"
кирилл бабеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Одно из красивейших, самобытных зданий столицы Крыма, визитная карточка центра – кинотеатр “Симферополь”, уже давно переставший быть кинотеатром – до сих пор не получил вторую жизнь. На то, чтобы привести в порядок здание, которому уже больше 70 лет, по самым скромным подсчетам, требуется не меньше миллиарда рублей. Таких денег у города нет, а инвесторы не торопятся вкладываться в восстановление. Почему так происходит, рассказал в эфире радио “Спутник в Крыму” председатель Союза архитекторов Республики Крым, профессор Международной академии архитектуры Кирилл Бабеев.По его словам, здание кинотеатра “Симферополь” проекта архитектора Бориса Исаева представляет собой образец позднего периода эпохи сталинского ампира в архитектуре. К первоначально запланированному типовому проекту архитектор добавил южных черт: появились колонны, ротонды и другие элементы, придавшие облику кинотеатра неповторимость и шарм. Кинотеатр “Симферополь”, даже будучи закрытым, остается зданием, которое формирует образ города, считает Кирилл Бабеев.Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музей >>Сегодня здание имеет охранный статус, являясь объектом культурного наследия. Это означает, что при его ремонте, кто бы им ни занимался, должны быть, как минимум, сохранены внешние фасады кинотеатра: никакое новаторское вмешательство недопустимо, уверен архитектор.Возможно, это одна из причин, почему к ремонту здания не торопятся приступить частные инвесторы: на них в случае участия в восстановлении объекта будут наложены определенные ограничения и обязательства. С другой стороны, зданию бывшего кинотеатра уже больше 70 лет, а это значит, что ему потребуется дополнительное укрепление конструкций, а это довольно затратная часть работ, признает специалист.Этот довод подтвердил и замглавы администрации Александр Семенченко. По словам чиновника, смета на восстановление здания на площади Советской уже подготовлена: на капитальный ремонт “визитной карточки” потребуется около миллиарда рублей, даже несмотря на то, что здание не аварийное.“Для города это неподъемная сумма, - признал представитель администрации крымской столицы. – Поэтому мы рассматриваем разные варианты. Во-первых, вместе с региональными властями прорабатываем возможность включения его в какую-то региональную программу. Во-вторых, параллельно ведем работу по поиску инвесторов”.В дальнейшем, после восстановления, власти Симферополя планируют оставить здание в общественном пользовании.“Мы рассматриваем варианты разместить там какой-то молодежный или спортивный объект для жителей города”, - пояснил Александр Семенченко, признав, что здание вряд ли снова станет кинотеатром.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворцаРеставрация Ханского дворца в Бахчисарае: когда откроют все объектыСудьба театра кукол в Симферополе определена
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симферополь, кинотеатр "симферополь", кирилл бабеев, александр семенченко, архитектура, городская среда, инвестиции, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым.
Одно из красивейших, самобытных зданий столицы Крыма, визитная карточка центра – кинотеатр “Симферополь”, уже давно переставший быть кинотеатром – до сих пор не получил вторую жизнь. На то, чтобы привести в порядок здание, которому уже больше 70 лет, по самым скромным подсчетам, требуется не меньше миллиарда рублей. Таких денег у города нет, а инвесторы не торопятся вкладываться в восстановление. Почему так происходит, рассказал в эфире радио “Спутник в Крыму”
председатель Союза архитекторов Республики Крым, профессор Международной академии архитектуры Кирилл Бабеев.
По его словам, здание кинотеатра “Симферополь” проекта архитектора Бориса Исаева представляет собой образец позднего периода эпохи сталинского ампира в архитектуре. К первоначально запланированному типовому проекту архитектор добавил южных черт: появились колонны, ротонды и другие элементы, придавшие облику кинотеатра неповторимость и шарм. Кинотеатр “Симферополь”, даже будучи закрытым, остается зданием, которое формирует образ города, считает Кирилл Бабеев.
Сегодня здание имеет охранный статус, являясь объектом культурного наследия. Это означает, что при его ремонте, кто бы им ни занимался, должны быть, как минимум, сохранены внешние фасады кинотеатра: никакое новаторское вмешательство недопустимо, уверен архитектор.
“Внутри, конечно, интерьеры находятся в плачевном состоянии и нуждаются в реконструкции. То есть, внутреннее пространство может быть интересно решено, но архитектура здания должна быть сохранена без вмешательств”, - пояснил Кирилл Бабеев.
Возможно, это одна из причин, почему к ремонту здания не торопятся приступить частные инвесторы: на них в случае участия в восстановлении объекта будут наложены определенные ограничения и обязательства. С другой стороны, зданию бывшего кинотеатра уже больше 70 лет, а это значит, что ему потребуется дополнительное укрепление конструкций, а это довольно затратная часть работ, признает специалист.
Этот довод подтвердил и замглавы администрации Александр Семенченко. По словам чиновника, смета на восстановление здания на площади Советской уже подготовлена: на капитальный ремонт “визитной карточки” потребуется около миллиарда рублей, даже несмотря на то, что здание не аварийное.
“Для города это неподъемная сумма, - признал представитель администрации крымской столицы. – Поэтому мы рассматриваем разные варианты. Во-первых, вместе с региональными властями прорабатываем возможность включения его в какую-то региональную программу. Во-вторых, параллельно ведем работу по поиску инвесторов”.
В дальнейшем, после восстановления, власти Симферополя планируют оставить здание в общественном пользовании.
“Мы рассматриваем варианты разместить там какой-то молодежный или спортивный объект для жителей города”, - пояснил Александр Семенченко, признав, что здание вряд ли снова станет кинотеатром.
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