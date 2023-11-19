https://crimea.ria.ru/20231119/pochemu-dlya-kinoteatra-simferopol-ne-mogut-nayti-investora-1132878583.html

Почему для кинотеатра “Симферополь” не могут найти инвестора

Почему для кинотеатра “Симферополь” не могут найти инвестора - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Почему для кинотеатра “Симферополь” не могут найти инвестора

Одно из красивейших, самобытных зданий столицы Крыма, визитная карточка центра – кинотеатр “Симферополь”, уже давно переставший быть кинотеатром – до сих пор не РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T07:03

2023-11-19T07:03

2023-11-19T07:03

симферополь

радио "спутник в крыму"

кинотеатр "симферополь"

кирилл бабеев

александр семенченко

архитектура

городская среда

инвестиции

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Одно из красивейших, самобытных зданий столицы Крыма, визитная карточка центра – кинотеатр “Симферополь”, уже давно переставший быть кинотеатром – до сих пор не получил вторую жизнь. На то, чтобы привести в порядок здание, которому уже больше 70 лет, по самым скромным подсчетам, требуется не меньше миллиарда рублей. Таких денег у города нет, а инвесторы не торопятся вкладываться в восстановление. Почему так происходит, рассказал в эфире радио “Спутник в Крыму” председатель Союза архитекторов Республики Крым, профессор Международной академии архитектуры Кирилл Бабеев.По его словам, здание кинотеатра “Симферополь” проекта архитектора Бориса Исаева представляет собой образец позднего периода эпохи сталинского ампира в архитектуре. К первоначально запланированному типовому проекту архитектор добавил южных черт: появились колонны, ротонды и другие элементы, придавшие облику кинотеатра неповторимость и шарм. Кинотеатр “Симферополь”, даже будучи закрытым, остается зданием, которое формирует образ города, считает Кирилл Бабеев.Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музей >>Сегодня здание имеет охранный статус, являясь объектом культурного наследия. Это означает, что при его ремонте, кто бы им ни занимался, должны быть, как минимум, сохранены внешние фасады кинотеатра: никакое новаторское вмешательство недопустимо, уверен архитектор.Возможно, это одна из причин, почему к ремонту здания не торопятся приступить частные инвесторы: на них в случае участия в восстановлении объекта будут наложены определенные ограничения и обязательства. С другой стороны, зданию бывшего кинотеатра уже больше 70 лет, а это значит, что ему потребуется дополнительное укрепление конструкций, а это довольно затратная часть работ, признает специалист.Этот довод подтвердил и замглавы администрации Александр Семенченко. По словам чиновника, смета на восстановление здания на площади Советской уже подготовлена: на капитальный ремонт “визитной карточки” потребуется около миллиарда рублей, даже несмотря на то, что здание не аварийное.“Для города это неподъемная сумма, - признал представитель администрации крымской столицы. – Поэтому мы рассматриваем разные варианты. Во-первых, вместе с региональными властями прорабатываем возможность включения его в какую-то региональную программу. Во-вторых, параллельно ведем работу по поиску инвесторов”.В дальнейшем, после восстановления, власти Симферополя планируют оставить здание в общественном пользовании.“Мы рассматриваем варианты разместить там какой-то молодежный или спортивный объект для жителей города”, - пояснил Александр Семенченко, признав, что здание вряд ли снова станет кинотеатром.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворцаРеставрация Ханского дворца в Бахчисарае: когда откроют все объектыСудьба театра кукол в Симферополе определена

https://crimea.ria.ru/20231102/sudba-ukrainy-v-feodosii-gorodu-vernuli-kinoteatr---chto-dalshe-1132499036.html

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симферополь, кинотеатр "симферополь", кирилл бабеев, александр семенченко, архитектура, городская среда, инвестиции, крым, новости крыма