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Почему для кинотеатра “Симферополь” не могут найти инвестора - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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https://crimea.ria.ru/20231119/pochemu-dlya-kinoteatra-simferopol-ne-mogut-nayti-investora-1132878583.html
Почему для кинотеатра “Симферополь” не могут найти инвестора
Почему для кинотеатра “Симферополь” не могут найти инвестора - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Почему для кинотеатра “Симферополь” не могут найти инвестора
Одно из красивейших, самобытных зданий столицы Крыма, визитная карточка центра – кинотеатр “Симферополь”, уже давно переставший быть кинотеатром – до сих пор не РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T07:03
2023-11-19T07:03
симферополь
радио "спутник в крыму"
кинотеатр "симферополь"
кирилл бабеев
александр семенченко
архитектура
городская среда
инвестиции
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Одно из красивейших, самобытных зданий столицы Крыма, визитная карточка центра – кинотеатр “Симферополь”, уже давно переставший быть кинотеатром – до сих пор не получил вторую жизнь. На то, чтобы привести в порядок здание, которому уже больше 70 лет, по самым скромным подсчетам, требуется не меньше миллиарда рублей. Таких денег у города нет, а инвесторы не торопятся вкладываться в восстановление. Почему так происходит, рассказал в эфире радио “Спутник в Крыму” председатель Союза архитекторов Республики Крым, профессор Международной академии архитектуры Кирилл Бабеев.По его словам, здание кинотеатра “Симферополь” проекта архитектора Бориса Исаева представляет собой образец позднего периода эпохи сталинского ампира в архитектуре. К первоначально запланированному типовому проекту архитектор добавил южных черт: появились колонны, ротонды и другие элементы, придавшие облику кинотеатра неповторимость и шарм. Кинотеатр “Симферополь”, даже будучи закрытым, остается зданием, которое формирует образ города, считает Кирилл Бабеев.Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музей &gt;&gt;Сегодня здание имеет охранный статус, являясь объектом культурного наследия. Это означает, что при его ремонте, кто бы им ни занимался, должны быть, как минимум, сохранены внешние фасады кинотеатра: никакое новаторское вмешательство недопустимо, уверен архитектор.Возможно, это одна из причин, почему к ремонту здания не торопятся приступить частные инвесторы: на них в случае участия в восстановлении объекта будут наложены определенные ограничения и обязательства. С другой стороны, зданию бывшего кинотеатра уже больше 70 лет, а это значит, что ему потребуется дополнительное укрепление конструкций, а это довольно затратная часть работ, признает специалист.Этот довод подтвердил и замглавы администрации Александр Семенченко. По словам чиновника, смета на восстановление здания на площади Советской уже подготовлена: на капитальный ремонт “визитной карточки” потребуется около миллиарда рублей, даже несмотря на то, что здание не аварийное.“Для города это неподъемная сумма, - признал представитель администрации крымской столицы. – Поэтому мы рассматриваем разные варианты. Во-первых, вместе с региональными властями прорабатываем возможность включения его в какую-то региональную программу. Во-вторых, параллельно ведем работу по поиску инвесторов”.В дальнейшем, после восстановления, власти Симферополя планируют оставить здание в общественном пользовании.“Мы рассматриваем варианты разместить там какой-то молодежный или спортивный объект для жителей города”, - пояснил Александр Семенченко, признав, что здание вряд ли снова станет кинотеатром.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворцаРеставрация Ханского дворца в Бахчисарае: когда откроют все объектыСудьба театра кукол в Симферополе определена
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симферополь, кинотеатр "симферополь", кирилл бабеев, александр семенченко, архитектура, городская среда, инвестиции, крым, новости крыма
Почему для кинотеатра “Симферополь” не могут найти инвестора

Для кинотеатра “Симферополь” в столице Крыма не могут найти инвестора

07:03 19.11.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГорода России. Симферополь.
Города России. Симферополь. - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Одно из красивейших, самобытных зданий столицы Крыма, визитная карточка центра – кинотеатр “Симферополь”, уже давно переставший быть кинотеатром – до сих пор не получил вторую жизнь. На то, чтобы привести в порядок здание, которому уже больше 70 лет, по самым скромным подсчетам, требуется не меньше миллиарда рублей. Таких денег у города нет, а инвесторы не торопятся вкладываться в восстановление. Почему так происходит, рассказал в эфире радио “Спутник в Крыму” председатель Союза архитекторов Республики Крым, профессор Международной академии архитектуры Кирилл Бабеев.
По его словам, здание кинотеатра “Симферополь” проекта архитектора Бориса Исаева представляет собой образец позднего периода эпохи сталинского ампира в архитектуре. К первоначально запланированному типовому проекту архитектор добавил южных черт: появились колонны, ротонды и другие элементы, придавшие облику кинотеатра неповторимость и шарм. Кинотеатр “Симферополь”, даже будучи закрытым, остается зданием, которое формирует образ города, считает Кирилл Бабеев.
Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музей >>
Сегодня здание имеет охранный статус, являясь объектом культурного наследия. Это означает, что при его ремонте, кто бы им ни занимался, должны быть, как минимум, сохранены внешние фасады кинотеатра: никакое новаторское вмешательство недопустимо, уверен архитектор.
“Внутри, конечно, интерьеры находятся в плачевном состоянии и нуждаются в реконструкции. То есть, внутреннее пространство может быть интересно решено, но архитектура здания должна быть сохранена без вмешательств”, - пояснил Кирилл Бабеев.
Возможно, это одна из причин, почему к ремонту здания не торопятся приступить частные инвесторы: на них в случае участия в восстановлении объекта будут наложены определенные ограничения и обязательства. С другой стороны, зданию бывшего кинотеатра уже больше 70 лет, а это значит, что ему потребуется дополнительное укрепление конструкций, а это довольно затратная часть работ, признает специалист.
Этот довод подтвердил и замглавы администрации Александр Семенченко. По словам чиновника, смета на восстановление здания на площади Советской уже подготовлена: на капитальный ремонт “визитной карточки” потребуется около миллиарда рублей, даже несмотря на то, что здание не аварийное.
“Для города это неподъемная сумма, - признал представитель администрации крымской столицы. – Поэтому мы рассматриваем разные варианты. Во-первых, вместе с региональными властями прорабатываем возможность включения его в какую-то региональную программу. Во-вторых, параллельно ведем работу по поиску инвесторов”.
В дальнейшем, после восстановления, власти Симферополя планируют оставить здание в общественном пользовании.
“Мы рассматриваем варианты разместить там какой-то молодежный или спортивный объект для жителей города”, - пояснил Александр Семенченко, признав, что здание вряд ли снова станет кинотеатром.
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