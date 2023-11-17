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Крым получит 234 млн рублей из федерального бюджета для помощи малоимущим

Крым получит 234 млн рублей из федерального бюджета для помощи малоимущим - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Крым получит 234 млн рублей из федерального бюджета для помощи малоимущим

Республика Крым вошла в шестерку российских регионов, которым правительство России увеличило размер субсидии для финансирования социальных контрактов. Об этом... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T12:30

2023-11-17T12:30

2023-11-17T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Республика Крым вошла в шестерку российских регионов, которым правительство России увеличило размер субсидии для финансирования социальных контрактов. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.Как пояснили в правительстве РФ, сумма, изначально запланированная на эти цели, была увеличена более чем на 317 миллионов рублей. Дополнительные деньги выделены после перераспределения средств федерального бюджета.Согласно новому распоряжению, Республика Крым получит на софинансирование социальных контрактов более 234 миллионов рублей. Деньги выделят также Ингушетии, Чеченской республике, Пермскому краю, Кировской области и Ямало-Ненецкому автономному округу.Всего в распоряжении на выделение средств для субсидирования социальных контрактов указано 16 субъектов. Среди них есть и Севастополь: город федерального значения на эти цели получит более 95,3 миллиона рублей.Социальный контракт – это специальная мера поддержки государства для малоимущих граждан или семей. Она подразумевает выделение средств на переобучение или повышение квалификации, чтобы найти новую работу, запуск своего дела или развитие подсобного хозяйства, а также на покупку необходимой одежды, обуви и школьных товаров для детей."Максимальный размер помощи для индивидуальных предпринимателей в настоящее время составляет 350 тысяч рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – 200 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе правительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Школа и детсад: в Крыму построят еще два образовательных объектаНовая жизнь для бездомных: как в Ялте помогают бродягамСилуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублей

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральный бюджет, крым, севастополь, субсидии, соцзащита, экономика, новости крыма, общество