https://crimea.ria.ru/20231116/18-provalnykh-atak-vsu-poteryali-esche-bolee-700-boevikov-za-sutki-1132830732.html

18 провальных атак: ВСУ потеряли еще более 700 боевиков за сутки

18 провальных атак: ВСУ потеряли еще более 700 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 16.11.2023

18 провальных атак: ВСУ потеряли еще более 700 боевиков за сутки

Российские военные за сутки уничтожили еще 765 украинских боевиков, отразив 18 атак противника, также разбиты вражеские техника и вооружения, в том числе... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T15:16

2023-11-16T15:16

2023-11-16T15:16

министерство обороны рф

новости сво

новые регионы россии

купянск

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 765 украинских боевиков, отразив 18 атак противника, также разбиты вражеские техника и вооружения, в том числе американского, британского и польского производства, сообщает в четверг Минобороны России.Купянское, Краснолиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили до 110-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, а также американская артиллерийская система М777.На Краснолиманском направлении отражена одна атака украинских штурмовиков. Потери ВСУ составили до 175-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, две артиллерийские системы М777.Сразу 14 атак российские военные отразили на Донецком направлении – ВСУ потеряли до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три автомобиля. Кроме того, поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, три артиллерийские системы М777, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении потери противника составили до 70-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, поражены самоходная артустановка Krab и британская гаубица FH70.На Запорожском направлении уничтожены до 100 боевиков ВСУ, два танка, две боевые бронированные машины, орудие "Гиацинт-Б".На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 70-ти военнослужащих, два автомобиля, поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777, гаубица "Мста-Б".Всего российские военные за сутки поразили живую силу и военную технику противника в 132-х районах, в том числе пункт управления одной из бригады ВСУ в районе запорожского Димитрово.Читайте также на РИА Новости КрымОгненный ад под Крынками: "Днепр" громит позиции ВСУАрмия России громит врага – за сутки уничтожены еще 670 боевиков ВСУРоссийские истребители сбили вражеский МиГ-29 над Донбассом

новые регионы россии

купянск

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, купянск, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу