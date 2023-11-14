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В Крыму появится Зал журналистской славы: кто в него войдет - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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В Крыму появится Зал журналистской славы: кто в него войдет
В Крыму появится Зал журналистской славы: кто в него войдет - РИА Новости Крым, 14.11.2023
В Крыму появится Зал журналистской славы: кто в него войдет
В Крыму до конца этого года появится Зал журналистской славы, на первом этапе в него войдут известные писатели, публицисты, военные корреспонденты, журналисты,... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T14:31
2023-11-14T15:28
крым
новости крыма
александр мащенко
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культура
илья сельвинский
исмаил гаспринский
лев толстой
константин симонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму до конца этого года появится Зал журналистской славы, на первом этапе в него войдут известные писатели, публицисты, военные корреспонденты, журналисты, которые жили и работали в Крыму либо писали о нем. Об этом сообщил директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Александр Мащенко. Как уточнила замдиректора института Диана Первых, первыми "обитателями" Зала журналистской славы станут 12 выдающихся деятелей. В их числе – классик русской литературы Лев Толстой. Как пояснили авторы идеи, Толстой стоял у истоков российской военной журналистики, которая зародилась во время Крымской войны 1853-1856 годов. Его "Севастопольские рассказы" до сих пор считаются эталоном военной прозы. Также в Зале журналистской славы разместят портреты литераторов Константина Симонова и Ильи Сельвинского, ставших военными корреспондентами в годы Великой Отечественной войны, политического общественного деятеля и издателя Исмаила Гаспринского, военных фотокорреспондентов Леонида Яблонского и Евгения Халдея. Кроме того, в Зал славы попадут главред "Крымской правды" в 1965-1995 годах Владимир Бобашинский, радиодиктор Владимир Мелащенко, фотокорреспондент Константин Дудченко, ветеран Великой Отечественной войны Константин Макаров, а также известные крымские журналисты, ушедшие из жизни совсем недавно – глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе и спортивный обозреватель Гарринальд Немировский. По словам Мащенко, портреты этих деятелей дополнят QR-кодами, которые ведут на публикации об этих личностях, их произведения и очерки, а также на посвященные журналистам статьи и книги. Открыть Зал славы планируется в 20-х числах декабря. Как отметила Диана Первых, Зал журналистской славы с каждым годом будет пополняться новыми именами. Обсуждение этих вопросов будет происходить публично. Помимо этого, Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна планирует в ближайшее время реализовать еще ряд проектов в этой сфере, таких как создание энциклопедии крымской журналистики и запись цикла видеолекций, рассказывающих о ведущих российских и крымских военных корреспондентах. Читайте также на РИА Новости Крым: Журналисты РИА Новости Крым и "Спутник в Крыму" ответили на вопросы детей Из журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошел Старший корреспондент РИА Новости Крым стала лауреатом Нацпремии "Финкор"
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крым, новости крыма, александр мащенко, история, память, культура, илья сельвинский, исмаил гаспринский, лев толстой, константин симонов
В Крыму появится Зал журналистской славы: кто в него войдет

Лев Толстой, Константин Симонов и Илья Сельвинский войдут в Зал журналистской славы Крыма

14:31 14.11.2023 (обновлено: 15:28 14.11.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПисатель Лев Николаевич Толстой. Февраль 1854 года. Репродукция дагерротипа.
Писатель Лев Николаевич Толстой. Февраль 1854 года. Репродукция дагерротипа. - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму до конца этого года появится Зал журналистской славы, на первом этапе в него войдут известные писатели, публицисты, военные корреспонденты, журналисты, которые жили и работали в Крыму либо писали о нем. Об этом сообщил директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Александр Мащенко.

"Недостаточное внимание уделялось на протяжении последних лет именно истории крымской журналистики, тому, как она зародилась, развивалась, какую роль сыграли разные крымские СМИ в развитии Крыма и России, возращении полуострова в родную гавань. Поэтому должны быть увековечены имена тех, кто работал в этой сфере и сделал очень многое для развития Крыма и России", - сказал Мащенко.

Как уточнила замдиректора института Диана Первых, первыми "обитателями" Зала журналистской славы станут 12 выдающихся деятелей. В их числе – классик русской литературы Лев Толстой.
Как пояснили авторы идеи, Толстой стоял у истоков российской военной журналистики, которая зародилась во время Крымской войны 1853-1856 годов. Его "Севастопольские рассказы" до сих пор считаются эталоном военной прозы. Также в Зале журналистской славы разместят портреты литераторов Константина Симонова и Ильи Сельвинского, ставших военными корреспондентами в годы Великой Отечественной войны, политического общественного деятеля и издателя Исмаила Гаспринского, военных фотокорреспондентов Леонида Яблонского и Евгения Халдея.
Кроме того, в Зал славы попадут главред "Крымской правды" в 1965-1995 годах Владимир Бобашинский, радиодиктор Владимир Мелащенко, фотокорреспондент Константин Дудченко, ветеран Великой Отечественной войны Константин Макаров, а также известные крымские журналисты, ушедшие из жизни совсем недавно – глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе и спортивный обозреватель Гарринальд Немировский.
По словам Мащенко, портреты этих деятелей дополнят QR-кодами, которые ведут на публикации об этих личностях, их произведения и очерки, а также на посвященные журналистам статьи и книги. Открыть Зал славы планируется в 20-х числах декабря.
Как отметила Диана Первых, Зал журналистской славы с каждым годом будет пополняться новыми именами. Обсуждение этих вопросов будет происходить публично.
Помимо этого, Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна планирует в ближайшее время реализовать еще ряд проектов в этой сфере, таких как создание энциклопедии крымской журналистики и запись цикла видеолекций, рассказывающих о ведущих российских и крымских военных корреспондентах.
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