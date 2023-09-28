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Старший корреспондент РИА Новости Крым стала лауреатом Нацпремии "Финкор" - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Старший корреспондент РИА Новости Крым стала лауреатом Нацпремии "Финкор"
Старший корреспондент РИА Новости Крым стала лауреатом Нацпремии "Финкор" - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Старший корреспондент РИА Новости Крым стала лауреатом Нацпремии "Финкор"
Старший корреспондент РИА Новости Крым Элеонора Павловская стала лауреатом Национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР" в... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T17:43
2023-09-28T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Старший корреспондент РИА Новости Крым Элеонора Павловская стала лауреатом Национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР" в специальной номинации "Экономика жизни".На конкурс было подано более 300 работ в номинации "Газеты и журналы", "Телевидение", "Радио и подкасты", "Интернет СМИ", "Телеграм-каналы", а также двух спецноминациях "Повышая финансовую грамотность" и "Экономика жизни".Национальная премия в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР" учреждена комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы и Министерством финансов Российской Федерации. Ее цель- выявление лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов страны, повышению интереса к сферам финансов и экономики как среди опытных, так и среди начинающих журналистов, привлечению молодых специалистов в профессию.Элеонора Павловская – автор совместного проекта регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму и отделения Банка России по Республике Крым "Умные деньги". Читайте также на РИА Новости Крым:Морем и сушей: как крымская продукция уходит на экспортПоднимают из руин: как возрождают экономику Запорожской областиРынок недвижимости Крыма спасут передовые проекты и "пожизненные" кредиты
https://crimea.ria.ru/20230926/umnye-dengi-pochemu-inflyatsiya-upravlyaema-i-pri-chem-zdes-klyuchevaya-stavka-1131676354.html
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Новости
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миа "россия сегодня", медиагруппа "россия сегодня", россия, новости, экономика, умные деньги, общество, риа новости крым
Старший корреспондент РИА Новости Крым стала лауреатом Нацпремии "Финкор"

Старший корреспондент РИА Новости Крым стала лауреатом Национальной премии "Финкор"

17:43 28.09.2023 (обновлено: 18:16 28.09.2023)
 
© РИА Новости КрымСтарший корреспондент РИА Новости Крым Элеонора Павловская стала лауреатом Национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР" в специальной номинации "Экономика жизни"
Старший корреспондент РИА Новости Крым Элеонора Павловская стала лауреатом Национальной премии в области финансовой и экономической журналистики ФИНКОР в специальной номинации Экономика жизни - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Старший корреспондент РИА Новости Крым Элеонора Павловская стала лауреатом Национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР" в специальной номинации "Экономика жизни".
На конкурс было подано более 300 работ в номинации "Газеты и журналы", "Телевидение", "Радио и подкасты", "Интернет СМИ", "Телеграм-каналы", а также двух спецноминациях "Повышая финансовую грамотность" и "Экономика жизни".
Национальная премия в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР" учреждена комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы и Министерством финансов Российской Федерации. Ее цель- выявление лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов страны, повышению интереса к сферам финансов и экономики как среди опытных, так и среди начинающих журналистов, привлечению молодых специалистов в профессию.
Элеонора Павловская – автор совместного проекта регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму и отделения Банка России по Республике Крым "Умные деньги".
Умные деньги: почему инфляция управляема и при чем здесь ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября, 17:00
Умные деньги: почему инфляция управляема и при чем здесь ключевая ставка
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МИА "Россия сегодня"Медиагруппа "Россия сегодня"РоссияНовостиЭкономикаУмные деньгиОбществоРИА Новости Крым
 
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