https://crimea.ria.ru/20230928/starshiy-korrespondent-ria-novosti-krym-stala-laureatom-natspremii-finkor-1131731119.html

Старший корреспондент РИА Новости Крым стала лауреатом Нацпремии "Финкор"

Старший корреспондент РИА Новости Крым стала лауреатом Нацпремии "Финкор" - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Старший корреспондент РИА Новости Крым стала лауреатом Нацпремии "Финкор"

Старший корреспондент РИА Новости Крым Элеонора Павловская стала лауреатом Национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР" в... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T17:43

2023-09-28T17:43

2023-09-28T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Старший корреспондент РИА Новости Крым Элеонора Павловская стала лауреатом Национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР" в специальной номинации "Экономика жизни".На конкурс было подано более 300 работ в номинации "Газеты и журналы", "Телевидение", "Радио и подкасты", "Интернет СМИ", "Телеграм-каналы", а также двух спецноминациях "Повышая финансовую грамотность" и "Экономика жизни".Национальная премия в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР" учреждена комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы и Министерством финансов Российской Федерации. Ее цель- выявление лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов страны, повышению интереса к сферам финансов и экономики как среди опытных, так и среди начинающих журналистов, привлечению молодых специалистов в профессию.Элеонора Павловская – автор совместного проекта регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму и отделения Банка России по Республике Крым "Умные деньги". Читайте также на РИА Новости Крым:Морем и сушей: как крымская продукция уходит на экспортПоднимают из руин: как возрождают экономику Запорожской областиРынок недвижимости Крыма спасут передовые проекты и "пожизненные" кредиты

https://crimea.ria.ru/20230926/umnye-dengi-pochemu-inflyatsiya-upravlyaema-i-pri-chem-zdes-klyuchevaya-stavka-1131676354.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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