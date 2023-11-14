https://crimea.ria.ru/20231114/glavnye-novosti-kryma-14-noyabrya-1132789704.html

Главные новости Крыма: 14 ноября

Главные новости Крыма: 14 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Главные новости Крыма: 14 ноября

Массовых мероприятий на Новый год в Крыму не будет. В Крыму изменятся тарифы на ЖКХ – соответствующее постановление приняло правительство РФ. В Крымском... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T22:12

2023-11-14T22:12

2023-11-14T22:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Массовых мероприятий на Новый год в Крыму не будет. В Крыму изменятся тарифы на ЖКХ – соответствующее постановление приняло правительство РФ. В Крымском индустриально-педагогическом университете рассказали, как строится объект на миллиард – центр полиэтнической культуры. Крымского подрядчика будут судить за хищение 15 миллионов рублей. В сафари-парк "Тайган" прибыл Шер-хан из Донецка.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новый год в Крыму - без массовых гулянийВо время новогодних и рождественских праздников в Крыму не будут проводиться массовые мероприятия, сообщил глава республики Сергей Аксенов.При этом глава Крыма пообещал, что будет сделано все необходимое для того, чтобы создать крымчанам праздничное настроение.В Крыму и Севастополе изменятся тарифы ЖКХДо 2028 года тарифы ЖКХ в Крыму могут подняться на 9,5%, в Севастополе – на 10,6%. Именно такие средние индексы изменения размера платы за коммунальные услуги утвердили в правительстве РФ.Средние индексы и предельно допустимые отклонения от них на период с 2024 по 2028 год установили для всех регионов России, но в каждом определен свой коэффициент.Согласно решению правительства, средний индекс оплаты коммунальных услуг по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона со второго полугодия 2024 года. На их значения должны ориентироваться местные власти при установлении тарифов на услуги ЖКХ.В Симферополе строится центр полиэтнической культурыВ столице Крыма при Крымском индустриально-педагогическом университете строится 14-этажный центр полиэтнической культуры. Так будет называться общежитие для студентов на 620 мест площадью 24 437 квадратных метров. Предельная стоимость объекта, который реализуется в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя" – 1 148,44 млн рублей.На сегодняшний день стоимость объекта по контракту 520 млн рублей. Строительная готовность объекта 69%. Срок окончания строительно-монтажных работ – октябрь 2024 года.Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца следующего года.В Крыму подрядчика обвиняют в хищении 15 млн рублейПри строительстве спортивного комплекса в селе Перово Симферопольского района было похищено 14,7 миллионов рублей, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю. По обвинению в хищениях перед судом предстанет гендиректор фирмы-подрядчика.По данным ведомства, подрядчик должен был закупить для спортивной школы дорогостоящее оборудование. Вместо этого он заключил фиктивные договоры о поставках с несколькими предприятиями и предоставил их заказчику вместе с другими документами, подтверждающими объем якобы выполненных строительных работ. По этим документам ему были перечислены средства, хотя на самом деле никаких поставок совершено не было.В Крымском сафари-парке поселился львенок из Донецка по кличке Шер-ХанВ Парке львов в Белогорском районе появился новый обитатель – двухмесячный львенок по кличке Шер-Хан. Двухмесячный малыш был вывезен с территории Донецкой народной республики, рассказал РИА Новости Крым владелец сафари-парка Олег Зубков.Шер-Хан хорошо перенес дорогу, и у служащих на блок-постах не возникло с ним никаких проблем – малыша в Крым пропустили быстро.

https://crimea.ria.ru/20231114/novaya-zhizn-dlya-bezdomnykh-kak-v-yalte-pomogayut-brodyagam-1132786162.html

https://crimea.ria.ru/20231114/tsena-kusaetsya-budut-li-v-krymu-dorozhat-yaytsa-1132774983.html

https://crimea.ria.ru/20231114/esche-dva-dnya-shtorma-livni-i-veter-zaderzhatsya-v-krymu-do-chetverga-1132771729.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, главное за день, парк львов "тайган", крымский инженерно-педагогический университет (кипу), цены и тарифы, новый год 2023, сергей аксенов, жкх