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Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье

Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье

На Керченской паромной переправе в воскресенье утром объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 12.11.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. На Керченской паромной переправе в воскресенье утром объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.С 17 июля по Керченской переправе паромами перевезено 188 599 пассажиров и 61 002 автомобилей. За последние сутки выполнено 15 рейсов.По данным Росморречфлота, с начала работы Керченской переправы, 9 октября 2022 года по 12 ноября 2023 года через пролив из порта Крым в порт Кавказ и обратно перевезено 389 656 пассажиров и 223 005 грузовиков. Всего паромами выполнено 6 526 рейсов.В организации напоминают, что через Керченскую переправу перевозят в первую очередь грузовики со скоропортящимися грузами, а также товарами первой необходимости. Кроме того, по морскому пути на паромах доставляют рейсовые автобусы с пассажирами.По Крымскому мосту движение разрешено только легковым автомобилям массой до 3,5 тонн с прохождением обязательной процедуры досмотра. Также можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через вновь присоединенные регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на Крымском мосту в воскресенье утромВ Севастополе паром приостановил работу из-за непогодыШторм в Крыму: ветер усилится до 27 метров в секунду

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