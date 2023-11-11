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Три человека пострадали в столкновении минивэна и легковушки в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2023
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Три человека пострадали в столкновении минивэна и легковушки в Крыму
Три человека пострадали в столкновении минивэна и легковушки в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Три человека пострадали в столкновении минивэна и легковушки в Крыму
Три человека пострадали при столкновении двух иномарок на трассе Симферополь - Алушта, сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 11.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Три человека пострадали при столкновении двух иномарок на трассе Симферополь - Алушта, сообщили в республиканском МВД.Авария произошла в субботу около 17:10 у села Перевальное Симферопольского района. "По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Mercedes, не убедившись в безопасности маневра, при развороте допустил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался в попутном направлении", - уточняется в сообщении.В результате травмы получили оба водителя, а также пассажир Mercedes. Они доставлены в больницу. По факту ДТП ведется проверка.Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка, 83-летняя женщина-пассажир и водитель пострадали в результате столкновения автомобилей Lada и KIA в Симферополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенкомВ Крыму "Калина" влетела в скутер - пострадал подростокДва человека пострадали в ДТП под Симферополем
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, происшествия, дтп, симферопольский район, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, новости крыма, общество
Три человека пострадали в столкновении минивэна и легковушки в Крыму

Два водителя и пассажир пострадали в столкновении Mercedes и Toyota на трассе в Алушту

21:11 11.11.2023
 
© МВД по Республике КрымТри человека пострадали в аварии с микроавтобусом и легковушкой в селе Перевальное
Три человека пострадали в аварии с микроавтобусом и легковушкой в селе Перевальное
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Три человека пострадали при столкновении двух иномарок на трассе Симферополь - Алушта, сообщили в республиканском МВД.
Авария произошла в субботу около 17:10 у села Перевальное Симферопольского района.
"По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Mercedes, не убедившись в безопасности маневра, при развороте допустил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался в попутном направлении", - уточняется в сообщении.
В результате травмы получили оба водителя, а также пассажир Mercedes. Они доставлены в больницу. По факту ДТП ведется проверка.
Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка, 83-летняя женщина-пассажир и водитель пострадали в результате столкновения автомобилей Lada и KIA в Симферополе.
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21:11Три человека пострадали в столкновении минивэна и легковушки в Крыму
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