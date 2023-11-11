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Три человека пострадали в столкновении минивэна и легковушки в Крыму

Три человека пострадали в столкновении минивэна и легковушки в Крыму - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Три человека пострадали в столкновении минивэна и легковушки в Крыму

Три человека пострадали при столкновении двух иномарок на трассе Симферополь - Алушта, сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 11.11.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Три человека пострадали при столкновении двух иномарок на трассе Симферополь - Алушта, сообщили в республиканском МВД.Авария произошла в субботу около 17:10 у села Перевальное Симферопольского района. "По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Mercedes, не убедившись в безопасности маневра, при развороте допустил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался в попутном направлении", - уточняется в сообщении.В результате травмы получили оба водителя, а также пассажир Mercedes. Они доставлены в больницу. По факту ДТП ведется проверка.Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка, 83-летняя женщина-пассажир и водитель пострадали в результате столкновения автомобилей Lada и KIA в Симферополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенкомВ Крыму "Калина" влетела в скутер - пострадал подростокДва человека пострадали в ДТП под Симферополем

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2023

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