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Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация на утро субботы
Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация на утро субботы - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация на утро субботы
В субботу утром проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T09:17
2023-11-11T09:17
2023-11-11T09:17
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В субботу утром проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма просят с пониманием относиться к временным неудобствам и напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231105/v-krym-bez-probok-na-stroitelstvo-trassy-v-kerch-vydelili-611-mln-1132588300.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация на утро субботы
Проезд по Крымскому мосту утром в субботу со стороны Крыма и Краснодарского края свободен