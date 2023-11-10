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Ситуация на Крымском мосту: что известно - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Ситуация на Крымском мосту: что известно
Ситуация на Крымском мосту: что известно - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Ситуация на Крымском мосту: что известно
В пятницу утром проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T08:02
2023-11-10T08:02
крымский мост
транспорт
логистика
крым
новости крыма
керчь
керченский пролив
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу утром проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231031/pod-dzhankoem-otkryli-dvizhenie-po-mostu-cherez-severo-krymskiy-kanal-1132439882.html
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
Ситуация на Крымском мосту: что известно

Проезд по Крымскому мосту в пятницу утром свободен с обеих сторон

08:02 10.11.2023
 
© РИА Новости КрымНа подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу утром проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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