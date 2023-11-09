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Крымские онкологи удалили у женщины 15-килограммовую опухоль

Крымские онкологи удалили у женщины 15-килограммовую опухоль - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Крымские онкологи удалили у женщины 15-килограммовую опухоль

Специалисты Крымского республиканского онкодиспансера провели уникальную операцию по удалению у пациентки 15-килограммовой опухоли. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T08:55

2023-11-09T08:55

2023-11-09T10:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Специалисты Крымского республиканского онкодиспансера провели уникальную операцию по удалению у пациентки 15-килограммовой опухоли. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК.66-летняя женщина узнала о проблеме, когда решила похудеть, сбросила 20 кг и обнаружила, что объем талии при этом не уменьшается. Во время обследования пациентки в забрюшинном пространстве выявили новообразование диаметром более 40 см и массой около 15 кг. Онкологи приняли решение проводить операцию.Как рассказал и. о. заместителя главврача диспансера Александр Бабич, осложняло ситуацию то, что опухоль врастала в артерии и вены, а также в почку. После восстановления женщина сможет вернуться к привычной жизни, добавили в ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:Шаг к новой жизни: в Керчи начали протезировать коленные суставы С боеприпасом в ноге: медики провели уникальную операцию в зоне СВООтключили печень и ударили "химией": в Крыму провели уникальную операцию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, онкология, минздрав крыма, здоровье, новости крыма