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Крымские онкологи удалили у женщины 15-килограммовую опухоль
Крымские онкологи удалили у женщины 15-килограммовую опухоль - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Крымские онкологи удалили у женщины 15-килограммовую опухоль
Специалисты Крымского республиканского онкодиспансера провели уникальную операцию по удалению у пациентки 15-килограммовой опухоли. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T08:55
2023-11-09T08:55
2023-11-09T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Специалисты Крымского республиканского онкодиспансера провели уникальную операцию по удалению у пациентки 15-килограммовой опухоли. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК.66-летняя женщина узнала о проблеме, когда решила похудеть, сбросила 20 кг и обнаружила, что объем талии при этом не уменьшается. Во время обследования пациентки в забрюшинном пространстве выявили новообразование диаметром более 40 см и массой около 15 кг. Онкологи приняли решение проводить операцию.Как рассказал и. о. заместителя главврача диспансера Александр Бабич, осложняло ситуацию то, что опухоль врастала в артерии и вены, а также в почку. После восстановления женщина сможет вернуться к привычной жизни, добавили в ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:Шаг к новой жизни: в Керчи начали протезировать коленные суставы С боеприпасом в ноге: медики провели уникальную операцию в зоне СВООтключили печень и ударили "химией": в Крыму провели уникальную операцию
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Крымские онкологи удалили у женщины 15-килограммовую опухоль
В Крыму онкологи провели уникальную операцию по удалению у пациентки огромной опухоли
08:55 09.11.2023 (обновлено: 10:09 09.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Специалисты Крымского республиканского онкодиспансера провели уникальную операцию по удалению у пациентки 15-килограммовой опухоли. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК.
66-летняя женщина узнала о проблеме, когда решила похудеть, сбросила 20 кг и обнаружила, что объем талии при этом не уменьшается. Во время обследования пациентки в забрюшинном пространстве выявили новообразование диаметром более 40 см и массой около 15 кг. Онкологи приняли решение проводить операцию.
Как рассказал и. о. заместителя главврача диспансера Александр Бабич, осложняло ситуацию то, что опухоль врастала в артерии и вены, а также в почку.
"Специалисты удалили огромное новообразование, протезировали некоторые части сосудов, которые невозможно было сохранить. Кроме того, во время операции опухоль была удалена вместе с почкой, после чего здоровый орган был имплантирован обратно. Хирургическое вмешательство длилось более 4 часов, часть операции была выполнена с использованием аппарата искусственного кровообращения", - рассказали в минздраве, отметив, что опухоли подобных размеров встречаются редко, обычно их выявляют на более ранних стадиях.
После восстановления женщина сможет вернуться к привычной жизни, добавили в ведомстве.
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