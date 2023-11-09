Рейтинг@Mail.ru
Крымские онкологи удалили у женщины 15-килограммовую опухоль - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231109/krymskie-onkologi-udalili-u-zhenschiny-15-kilogrammovuyu-opukhol--1132676921.html
Крымские онкологи удалили у женщины 15-килограммовую опухоль
Крымские онкологи удалили у женщины 15-килограммовую опухоль - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Крымские онкологи удалили у женщины 15-килограммовую опухоль
Специалисты Крымского республиканского онкодиспансера провели уникальную операцию по удалению у пациентки 15-килограммовой опухоли. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T08:55
2023-11-09T10:09
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
онкология
минздрав крыма
здоровье
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132676528_0:153:1280:873_1920x0_80_0_0_4ffbacbf427e586d6e10914373ca864c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Специалисты Крымского республиканского онкодиспансера провели уникальную операцию по удалению у пациентки 15-килограммовой опухоли. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК.66-летняя женщина узнала о проблеме, когда решила похудеть, сбросила 20 кг и обнаружила, что объем талии при этом не уменьшается. Во время обследования пациентки в забрюшинном пространстве выявили новообразование диаметром более 40 см и массой около 15 кг. Онкологи приняли решение проводить операцию.Как рассказал и. о. заместителя главврача диспансера Александр Бабич, осложняло ситуацию то, что опухоль врастала в артерии и вены, а также в почку. После восстановления женщина сможет вернуться к привычной жизни, добавили в ведомстве. Читайте также на РИА Новости Крым:Шаг к новой жизни: в Керчи начали протезировать коленные суставы С боеприпасом в ноге: медики провели уникальную операцию в зоне СВООтключили печень и ударили "химией": в Крыму провели уникальную операцию
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132676528_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_410ca6ae824c9b714a882614c719505c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, здравоохранение в крыму и севастополе, онкология, минздрав крыма, здоровье, новости крыма
Крымские онкологи удалили у женщины 15-килограммовую опухоль

В Крыму онкологи провели уникальную операцию по удалению у пациентки огромной опухоли

08:55 09.11.2023 (обновлено: 10:09 09.11.2023)
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаКрымские онкологи провели уникальную операцию
Крымские онкологи провели уникальную операцию
© Telegram-канал Минздрава Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Специалисты Крымского республиканского онкодиспансера провели уникальную операцию по удалению у пациентки 15-килограммовой опухоли. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РК.
66-летняя женщина узнала о проблеме, когда решила похудеть, сбросила 20 кг и обнаружила, что объем талии при этом не уменьшается. Во время обследования пациентки в забрюшинном пространстве выявили новообразование диаметром более 40 см и массой около 15 кг. Онкологи приняли решение проводить операцию.
Как рассказал и. о. заместителя главврача диспансера Александр Бабич, осложняло ситуацию то, что опухоль врастала в артерии и вены, а также в почку.
"Специалисты удалили огромное новообразование, протезировали некоторые части сосудов, которые невозможно было сохранить. Кроме того, во время операции опухоль была удалена вместе с почкой, после чего здоровый орган был имплантирован обратно. Хирургическое вмешательство длилось более 4 часов, часть операции была выполнена с использованием аппарата искусственного кровообращения", - рассказали в минздраве, отметив, что опухоли подобных размеров встречаются редко, обычно их выявляют на более ранних стадиях.
После восстановления женщина сможет вернуться к привычной жизни, добавили в ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шаг к новой жизни: в Керчи начали протезировать коленные суставы
С боеприпасом в ноге: медики провели уникальную операцию в зоне СВО
Отключили печень и ударили "химией": в Крыму провели уникальную операцию
 
КрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОнкологияМинздрав КрымаЗдоровьеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:23В Крыму аборты будут делать только в государственных больницах
10:47Водители в Крыму ответят за гибель сбитых на дороге оленей
10:22"Выстрел себе в ногу" - Володин о планах G7 на российские активы
10:10Грабеж на выживание: что делят Зеленский и Залужный
10:04Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа
10:00Платежные стикеры: оплата со смартфона и снятие наличных в одно касание
09:50Два человека пострадали в ДТП под Симферополем
09:37В Крыму выросла смертность на дорогах
09:33Авария на сетях: полсотни улиц в Симферополе до вечера остались без воды
09:30Mriya Resort & SPA принял участие в акции "Сохраним лес"
09:03Паром в Севастополе остановил работу
09:02ВСУ атаковали кассетными боеприпасами комбинат в Курской области
08:55Крымские онкологи удалили у женщины 15-килограммовую опухоль
08:48"Бесподобная" ракета: в США восхитились уникальным русским оружием
08:28Уникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворца
08:02Что происходит на Крымском мосту: оперативные данные
07:49Мощное землетрясение на границе Турции и Сирии – что известно
07:10Десятки улиц крымской столицы в четверг останутся без света
06:33Светит всем знакомая звезда: жизнь и судьба Александры Пахмутовой
06:04Где в Крыму появятся новые спортивные объекты – Торубарова
Лента новостейМолния