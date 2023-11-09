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Крымчанин получил срок за совращение детей по переписке - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Крымчанин получил срок за совращение детей по переписке
Крымчанин получил срок за совращение детей по переписке - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Крымчанин получил срок за совращение детей по переписке
Житель Ленинского района Крыма отправится в колонию строгого режима за преступления против несовершеннолетних. Такое решение принял районный суд, сообщили в... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T13:29
2023-11-09T13:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма отправится в колонию строгого режима за преступления против несовершеннолетних. Такое решение принял районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.По данным ведомства, осужденный в течение трех лет, с июля 2019-го по июль 2022-го занимался тем, что писал непристойности в социальных сетях несовершеннолетним.Рассматривая дело, суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил крымчанина к четырем годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Севастополе 52-летнего местного жителя за половые преступления в отношении детей приговорили к пожизненному заключению. Выяснилось, что раньше мужчина, прописанный в Ленинградской области, уже был судим за аналогичные преступления в Санкт-Петербурге.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил до смерти: жителя Евпатории будут судить за гибель пасынкаКрымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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закон и право, крым, прокуратура республики крым, новости крыма, приговор, ленинский район, общество
Крымчанин получил срок за совращение детей по переписке

Житель Крыма отправится в тюрьму за приставания к детям по интернету

13:29 09.11.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма отправится в колонию строгого режима за преступления против несовершеннолетних. Такое решение принял районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
По данным ведомства, осужденный в течение трех лет, с июля 2019-го по июль 2022-го занимался тем, что писал непристойности в социальных сетях несовершеннолетним.
“Мужчина <…> переписывался с тремя несовершеннолетними в одной из социальных сетей, выражая намерения вступить с ними в половую связь, а также распространял изображения порнографического содержания”, - отметили в прокуратуре республики.
Рассматривая дело, суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил крымчанина к четырем годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Севастополе 52-летнего местного жителя за половые преступления в отношении детей приговорили к пожизненному заключению. Выяснилось, что раньше мужчина, прописанный в Ленинградской области, уже был судим за аналогичные преступления в Санкт-Петербурге.
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Закон и правоКрымПрокуратура Республики КрымНовости КрымаПриговорЛенинский районОбщество
 
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