https://crimea.ria.ru/20231109/krymchanin-poluchil-srok-za-sovraschenie-detey-po-perepiske-1132685934.html

Крымчанин получил срок за совращение детей по переписке

Крымчанин получил срок за совращение детей по переписке - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Крымчанин получил срок за совращение детей по переписке

Житель Ленинского района Крыма отправится в колонию строгого режима за преступления против несовершеннолетних. Такое решение принял районный суд, сообщили в... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T13:29

2023-11-09T13:29

2023-11-09T13:29

закон и право

крым

прокуратура республики крым

новости крыма

приговор

ленинский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874830_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_32ed43f03c3ae234f1fbf0932bef0618.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма отправится в колонию строгого режима за преступления против несовершеннолетних. Такое решение принял районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.По данным ведомства, осужденный в течение трех лет, с июля 2019-го по июль 2022-го занимался тем, что писал непристойности в социальных сетях несовершеннолетним.Рассматривая дело, суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил крымчанина к четырем годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Севастополе 52-летнего местного жителя за половые преступления в отношении детей приговорили к пожизненному заключению. Выяснилось, что раньше мужчина, прописанный в Ленинградской области, уже был судим за аналогичные преступления в Санкт-Петербурге.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил до смерти: жителя Евпатории будут судить за гибель пасынкаКрымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицы

крым

ленинский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, крым, прокуратура республики крым, новости крыма, приговор, ленинский район, общество